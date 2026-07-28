Lionel Messi no jugará el All-Star Game de la MLS: ¿será sancionado?

El historial del delantero rosarino con este compromiso exhibe una serie de ausencias por distintos motivos desde su llegada. Lo cierto es que el mejor futbolista de todos los tiempos aún no disputó ningún All-Star Game desde su desembarco en Estados Unidos. En 2023 no participó porque su llegada a las Garzas era muy reciente y no formó parte de los convocados; en 2024 se ausentó debido a una lesión en su tobillo derecho que había sufrido en la final de la Copa América ante Colombia; y en 2025 decidió no jugar debido al desgaste físico que arrastraba en aquel momento.

El faltazo de la temporada anterior había derivado en una firme penalización de la organización: este último antecedente no es recordado con una sonrisa por el ex Barcelona y PSG, ya que la MLS lo sancionó con una fecha de suspensión por su faltazo, una medida que el propietario y CEO del Inter Miami, Jorge Más, calificó como “draconiana”. Afortunadamente, este año no correrá con la misma suerte.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami y qué argentinos participarán del All-Star Game

En el plano estrictamente deportivo del club, aún no hay certezas sobre el viaje del capitán hacia Norteamérica. Mientras disfruta de su merecido descanso, aún se desconoce la fecha exacta en la que el argentino volará a Miami para reincorporarse a los entrenamientos del Inter junto al resto del plantel. Mientras tanto, las Garzas se medirán ante el Columbus Crew el próximo sábado por los octavos de final de la MLS.

Por otro lado, el choque entre los seleccionados de Estados Unidos y México mantendrá presencia albiceleste en el terreno de juego. Sin Messi ni De Paul, pero con presencia argentina. Al margen de las ausencias de Messi y De Paul, el evento contará con varios compatriotas. El oriundo de la localidad misionera de Aristóbulo del Valle, pero que representó a Paraguay en el Mundial 2026, Andrés Cubas, quien milita en el Vancouver Whitecaps, integra la nómina de las figuras de la MLS. Por el lado de la Liga MX habrá cuatro argentinos: el ex River José Paradela (Cruz Azul), el ex Independiente Javier Ruiz (Necaxa), Franco Romero (Toluca) y Juan Brunetta (Tigres).