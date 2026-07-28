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Lionel Messi no jugará el All-Star Game de la MLS: ¿será sancionado?

Lionel Messi y Rodrigo De Paul no asistirán al evento en Charlotte tras jugar el Mundial con la Selección Argentina. ¿Serán sancionados?

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Lionel Messi no jugará el All-Star Game de la MLS: ¿será sancionado?

El calendario del fútbol norteamericano tendrá una de sus citas de exhibición más importantes sin la presencia de sus principales figuras internacionales. Messi no jugará el All-Star Game de la MLS, pero esta vez no corre riesgo de ser suspendido. El astro argentino quedó exento del evento por haber disputado hasta las instancias decisivas la última Copa del Mundo. Rodrigo De Paul tampoco asistirá al match.

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La confirmación trajo tranquilidad al entorno de las Garzas tras los antecedentes de ediciones pasadas. Lionel Messi no estará presente en el tradicional Juego de las Estrellas de la Major League Soccer, que se celebrará el próximo miércoles en el Bank of America Stadium de Charlotte. A diferencia de la última edición, en la que recibió una fecha de suspensión por no participar del evento, esta vez el astro rosarino no afrontará ninguna sanción, ya que su ausencia está justificada.

El receso para el capitán argentino se determinó luego de la exigente competencia disputada con el seleccionado nacional. Tras su participación con la Selección Argentina en la última Copa del Mundo, la cual concluyó tardíamente el domingo 19 de julio con la final perdida ante España, el jugador franquicia y capitán del Inter Miami se encuentra junto a su familia en su Rosario natal, disfrutando de unos días de descanso, acordados previamente con su club. Justamente, este es el motivo que lo exime al 10, y también a su compinche, Rodrigo de Paul, de asistir al encuentro que enfrentará a las figuras de la MLS con las de la Liga MX.

Por qué la MLS no sancionará a Lionel Messi y Rodrigo De Paul en 2026

Para evitar medidas disciplinarias, la dirigencia del certamen norteamericano aplicó una normativa específica negociada con el gremio de futbolistas. “Antes del inicio de la temporada 2026, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa Mundial, los clubes mantendrían conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso adecuado y el calendario de reincorporación a los entrenamientos y la competición. De acuerdo con dicho acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi estarán exentos de participar en el Juego de Estrellas de la MLS de 2026”, explicó la liga estadounidense en un comunicado.

El historial del delantero rosarino con este compromiso exhibe una serie de ausencias por distintos motivos desde su llegada. Lo cierto es que el mejor futbolista de todos los tiempos aún no disputó ningún All-Star Game desde su desembarco en Estados Unidos. En 2023 no participó porque su llegada a las Garzas era muy reciente y no formó parte de los convocados; en 2024 se ausentó debido a una lesión en su tobillo derecho que había sufrido en la final de la Copa América ante Colombia; y en 2025 decidió no jugar debido al desgaste físico que arrastraba en aquel momento.

El faltazo de la temporada anterior había derivado en una firme penalización de la organización: este último antecedente no es recordado con una sonrisa por el ex Barcelona y PSG, ya que la MLS lo sancionó con una fecha de suspensión por su faltazo, una medida que el propietario y CEO del Inter Miami, Jorge Más, calificó como “draconiana”. Afortunadamente, este año no correrá con la misma suerte.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami y qué argentinos participarán del All-Star Game

En el plano estrictamente deportivo del club, aún no hay certezas sobre el viaje del capitán hacia Norteamérica. Mientras disfruta de su merecido descanso, aún se desconoce la fecha exacta en la que el argentino volará a Miami para reincorporarse a los entrenamientos del Inter junto al resto del plantel. Mientras tanto, las Garzas se medirán ante el Columbus Crew el próximo sábado por los octavos de final de la MLS.

Por otro lado, el choque entre los seleccionados de Estados Unidos y México mantendrá presencia albiceleste en el terreno de juego. Sin Messi ni De Paul, pero con presencia argentina. Al margen de las ausencias de Messi y De Paul, el evento contará con varios compatriotas. El oriundo de la localidad misionera de Aristóbulo del Valle, pero que representó a Paraguay en el Mundial 2026, Andrés Cubas, quien milita en el Vancouver Whitecaps, integra la nómina de las figuras de la MLS. Por el lado de la Liga MX habrá cuatro argentinos: el ex River José Paradela (Cruz Azul), el ex Independiente Javier Ruiz (Necaxa), Franco Romero (Toluca) y Juan Brunetta (Tigres).

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