Por qué los argentinos somos los "chicos malos" abucheados en los JJ.OO. de París

"The Olympics Has a Bad Guy: anyone in an Argentina Jersey", que se puede traducir por "Los Juegos Olímpicos tienen a los chicos malos: cualquiera que se ponga la camiseta Argentina".

Y en la bajada dice: "Los rencores por la Copa del Mundo y el rugby se han extendido a los Juegos. ¿Pero es real esta nueva disputa deportiva?", con una pregunta un poco más contemplativa.

En cambio, el título elegido en castellano fue: "¿Por qué los franceses abuchean a los argentinos con tanta pasión en las Olimpiadas?".

NYT Ingles.jpg El artículo en inglés del NYTimes sobre el abucheo de los franceses a los atletas argentinos en París 2024. (Foto: NYTimes)

Y luego, parece una nota totalmente diferente: "Algo que ha llamado la atención en esta edición de los Juegos Olímpicos es la manera en que los franceses han abucheado a los argentinos. Existen varias teorías que explican tal resentimiento", explica la versión en castellano.

Pero en inglés o en nuestro idioma, lo que llama la atención es una sola cosa.

nyt en español .jpg La misma nota, en castellano, pero con un título diferente. (Foto: NYT en español)

Por qué el abucheo es permanente a los deportistas argentinos

Según los periodistas del New York Times, la actitud de los hinchas galos hasta va en contra del espíritu olímpico.

"Desde hace mucho tiempo, los Juegos Olímpicos se han regido por un código implícito: si los aficionados no tienen nada agradable que decir, no deberían decir nada en absoluto. Burlarse, silbar y abuchear a los atletas que han tardado años en llegar a la cima de sus deportes es “inaceptable”, como lo expresó alguna vez Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. Abuchear es tabú", dice el Times. Pero en París 2024 no es así.

El diario lo dice sin vueltas: "Sin embargo, en lo que respecta a los franceses, parece haber una excepción: cualquiera que vista la combinación albiceleste de Argentina".

Reseña que cada vez que aparece un equipo albiceleste, los abucheos dominan los estadios. Comenzaron con el equipo masculino de fútbol, aún cuando no se había cumplido con la inauguración oficial de los juegos. Luego, estuvo presente en cada partido de las pumas en rugby 7. Para peor, los pumas quedaron eliminados justamente ante los locales.

Pero no fue el único caso que llamó la atención de los periodistas norteamericanos. "Su himno fue abucheado una vez más —aunque con un poco menos de intensidad— cuando la selección argentina hizo su debut en el torneo de voleibol masculino en la Arena París Sur el sábado por la noche", agregaron.

Los argentinos sabemos de donde vienen esos abucheos, pero parece que en otros países, no. Al menos así se lo dijeron al Times dos deportistas, un australiano en rugby 7 y un keniata que ensayó una tesis equivocada: "Asumió que el público local francés simplemente estaba 'apoyando al rival más débil'".

delegacion argentina olímpica.jpg Bajo la lluvia, los atletas argentinos se presentan por el Sena. Los franceses, abuchean. (Foto: NYTimes)

La explicación del New York Times al abucheo de los franceses

A Francia en este momento no le agrada mucho Argentina. “Se ha convertido en una verdadera rivalidad para nosotros”, dijo al diario Jules Briand, un aficionado francés que viajó para ver a su equipo competir en rugby 7 y para abuchear un poco.

Pero no llegan a entender la causa originaria para esa expresión de rechazo tan geneeralizada.

"Francia y Argentina no comparten ninguna antipatía histórica real en el fútbol o el rugby, los dos deportes más tribales que tienen en común. Por tradición, ambos han reservado su enemistad para otras naciones: Argentina para Brasil (e Inglaterra), Francia para Alemania (e Inglaterra)", aclara el New York Times. Y solo en la mitad de la nota dice algo que nosotros sabemos sobradamente.

pumas 7 en paris.jpg En rugby 7, llegó el primer abucheo de los franceses a los argentinos. Además, los Pumas quedaron eliminados por el "gallo" galo. (Foto: NYTimes)

"La explicación argentina es relativamente simple: Francia sigue resentida por su derrota a manos de Argentina en la final de la Copa del Mundo 2022".

Marcos Moneta, miembro del equipo argentino de rugby 7, lo expresó sin rodeos: “Tal vez Lionel Messi los lastimó”. Su entrenador, Santiago Gómez Cora, fue un poco más diplomático. “Es una parte del folklore del fútbol que se ha trasladado al rugby”, afirmó, según recogió el diario.

También marcan como responsable al "Dibu": "Emiliano Martínez, una de las estrellas de aquella victoria argentina en Catar en 2022, fue abucheado mientras jugaba en Francia en mayo, aunque más que atribuir eso a la derrota, los franceses lo atribuyen a la intolerable manera de vanagloriarse de los jugadores argentinos tras la victoria", escriben y la explicación es directa: “Los jugadores no fueron muy educados que digamos”, dijo Briand, uno de los hinchas franceses.

Los que siguieron el torneo del rugby olímpico también reseñaron "resentimientos" de choques entre ambos equipos. (Los Pumas le ganaron dos veces en el mundial organizado por Francia. En la inauguración y en el histórico partido por el tercer puesto).

El diario menciona la dura circunstancia que atraviesan dos jugadores galos que están presos en Mendoza, acusados de abuso sexual en un hotel. Pero el Times cita el elemento catalizador, lo más reciente que enfureció a los franceses.

"Hace unas semanas, después de que la selección argentina ganó la Copa América de fútbol en Estados Unidos, los jugadores del equipo fueron captados en una emisión en directo entonando una canción despectiva sobre los jugadores de Francia, que incluía letras racistas y transfóbicas. Esa canción causó revuelo en las redes sociales”, explicaron a los periodistas norteamericanos.

La disculpa de Enzo Fernández fue insuficiente ya que los jugadores promovieron una acción contra el volante argentino (aún sus compañeros en el club Chelsea) y el Times puntualiza: "Las autoridades del fútbol francés han presentado una denuncia legal por comentarios racistas y discriminatorios inaceptables”.

También remarca el famoso mensaje por las redes sociales de la vicepresidenta. "Argentina se ha mostrado aún más reacia a asumir la responsabilidad. La vicepresidenta conservadora del país, Victoria Villarruel, insistió en que Francia no estaba en posición de criticar a Argentina por cuestiones raciales, dada su historia “colonialista”, escriben en el NYTimes.

Suman al presidente Javier Milei, quien destituyó a un subsecretario de Deportes que le había pedido al propio Messi que se disculpara. “Ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina, Campeona del Mundo y Bicampeona de América”, remarca el diario.

El Times marca que desde ese momento, Milei se "distanció" de la polémica porque quería su encuentro con Emmanuel Macron y tampoco los atletas argentinos siguieron echando leña al fuego.

“Yo estoy feliz si nos animan o si nos insultan”, dijo Luciano De Cecco, capitán de la selección argentina de voleibol masculino. “Ni me enojo ni lo disfruto. Es parte del juego”. Gómez Cora, el entrenador de rugby, insistió en que los abucheos eran preferibles al silencio. “Prefiero que haya gente a favor y gente en contra que tener una multitud sentada y aburrida”, afirmó.

Esos fueron algunos de los testimonios de los olímpicos argentinos que participan de París 2024.

Abucheo real o "pour la galerie"

En el final, los articulistas ponen todo en su justa medida, o al menos, eso intentan. Rory Smith y James Wagner escriben: "Incluso los fanáticos franceses admiten que hay un ligero elemento teatral. No es un odio real", les aseguró du Pradel, el aficionado francés consultado en esta nota que finalizó diciendo: “Si viera a un argentino ahora, me tomaría una cerveza con él”.

Sin embargo, según el NYT, la indignación por la canción no es fingida. “Los van a abuchear en todas partes”, dijo el espectador francés.

El viernes 2 de agosto tendrán una oportunidad especial: la selección de futbol argentina se enfrentará con la de Francia en Burdeos en el camino a la medalla de oro.

mbappe.jpg El origen de todo. Mbappé mira la copa del Mundo que perdió en Qatar contra la Scaloneta y Leo Messi. (Foto: Gentileza Depor)

Pase lo que pase, esta imagen quedará para siempre.