La FIFA confirmó al árbitro para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Posteriormente, el juez estadounidense fue designado para uno de los cruces de octavos de final, en el que Noruega eliminó a Brasil tras imponerse por 1-0.

Ahora tendrá la responsabilidad de conducir uno de los partidos más esperados del torneo: la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que pondrá en juego un lugar en la final del Mundial 2026.

Los recaudos en el ingreso al estadio

El Ministerio de Seguridad presentó una serie de recomendaciones de seguridad para el partido frente a Inglaterra en el Mundial 2026, considerado por los organismos organizadores como el encuentro de mayor riesgo de toda la competencia. Las propuestas fueron analizadas durante una reunión internacional realizada en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia, con la participación de representantes de la FIFA, fuerzas de seguridad de Estados Unidos, Inglaterra y Argentina.

Del encuentro participaron el jefe de Evaluación y Análisis de Riesgos de la FIFA, representantes del FBI, de la Policía del Estado de Georgia, de la Policía de Miami y de la Policía de Inglaterra. Por Argentina asistieron el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin, y el comisario mayor Alejandro Eboli, de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Como resultado de las conversaciones, se acordó que los hinchas argentinos ingresarán al estadio por la Puerta 4, mientras que los simpatizantes ingleses lo harán por la Puerta 3.

Además, estará prohibido el ingreso de botellas y todas las bebidas que se comercialicen dentro del estadio serán servidas exclusivamente en vasos, con el objetivo de evitar que los envases puedan ser utilizados como elementos contundentes.

El operativo también contempla un importante refuerzo policial en los alrededores del estadio y un aumento de la seguridad privada en tribunas y espacios comunes.

Estará prohibido el ingreso de banderas, indumentaria, pancartas o cualquier otro elemento que contenga mensajes de odio y referencias políticas. (Foto: Reuters)

Sin banderas ni pancartas

A su vez, se resolvió prohibir el ingreso de banderas, indumentaria, pancartas o cualquier otro elemento que contenga mensajes de odio, referencias políticas o expresiones que puedan resultar provocadoras para cualquiera de las parcialidades.

Las medidas previstas abarcarán además la seguridad de las delegaciones, con controles reforzados en los hoteles donde se alojarán los equipos y en todos sus traslados oficiales.

Las autoridades coincidieron en que el cruce entre Argentina e Inglaterra representa el partido de "mayor riesgo de toda la competencia y, en consecuencia, contará con el operativo de seguridad más exigente del torneo".

Según el comunicado emitido por la cartera de Seguridad, el despliegue preventivo especial estará orientado para "garantizar una jornada en condiciones de orden y seguridad".