Preocupación: la inesperada baja en la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

El inconveniente se produjo durante la última práctica en Ezeiza, el lunes por la tarde, previo al duelo contra Bolivia. Aunque la lesión no parece ser de gravedad, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni optó por excluirlo del partido como medida de precaución. Dado que no iba a ser parte del once inicial, la decisión fue no arriesgarlo y permitirle recuperarse adecuadamente.