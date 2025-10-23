La frase de Costas que ilusiona a Racing pese a la derrota con Flamengo: "Vamos a..."

Qué dijo Costas sobre el arbitraje de Jesús Valenzuela

El técnico no quiso entrar en polémicas directas, pero expresó cuestionamientos sobre la actuación del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, responsable del gol anulado a Santiago Sosa y del tiempo de descuento otorgado.

“Ojalá que en Avellaneda también den ocho minutos de descuento como en el Maracaná. Me pregunto qué vio en el gol anulado a Sosa”, señaló Costas, mostrando su disconformidad con algunas decisiones que afectaron el resultado del partido.

En ese momento del juego, el cabezazo de Sosa, que luego tocaría el travesaño, fue sancionado como falta a favor de Flamengo, situación que dejó dudas tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas.

Qué espera Racing para la revancha en el Cilindro

Más allá de la derrota, Costas mantiene la confianza plena de revertir la serie en la revancha que se disputará en Avellaneda, en el estadio Presidente Perón.

“Ojalá vayamos a Lima… Ojalá no, vamos a ir”, aseguró el entrenador, haciendo referencia a la final de la Copa Libertadores.

El mensaje de Costas transmite fe y determinación. Para él, la serie todavía está abierta y cree que el equipo puede superar a Flamengo con la energía que mostró en Río de Janeiro.

Además, el técnico enfatizó que el hincha debe sentirse orgulloso del desempeño del equipo y mantener la ilusión intacta: “Este equipo da todo en la cancha. La entrega es total y eso es lo que me deja tranquilo y orgulloso. Tenemos fe de que podemos dar vuelta la serie y pelear por el título”.

Racing dejó el Maracaná con la derrota, pero también con la convicción de que aún tiene opciones de avanzar a la final de la Copa Libertadores. Gustavo Costas destacó la entrega de sus jugadores, cuestionó algunas decisiones arbitrales y proyectó toda su confianza en la revancha en el Cilindro. La Academia buscará revertir la serie frente a Flamengo y cumplir el sueño de llegar a Lima, donde se disputará la final continental.