Deportes
Gustavo Costas
Racing
CONTUNDENTE

La frase de Costas que ilusiona a Racing pese a la derrota con Flamengo: "Vamos a..."

Tras la derrota por 1-0 en el estadio Maracaná, Gustavo Costas valoró la entrega de sus jugadores, criticó algunas decisiones arbitrales y se mostró confiado en la revancha en el Cilindro, con la ilusión intacta de llegar a la final de la Copa Libertadores.

La frase de Costas que ilusiona a Racing pese a la derrota con Flamengo: Vamos a...

Racing cayó por la mínima diferencia ante Flamengo en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, disputado en el histórico Maracaná. El gol sobre la hora sentenció la caída de la Academia, pero el técnico Gustavo Costas se mostró orgulloso del rendimiento de sus futbolistas.

image

“Parece que fueron a la guerra y eso me da orgullo”, afirmó Costas, destacando que su equipo dio todo en la cancha, incluso en situaciones complicadas como la lesión de Gabriel Rojas, quien se desgarró hace diez días.

El entrenador valoró la entrega y actitud de sus jugadores: “Este equipo me representa como técnico y como hincha. El hincha no tiene que estar triste, tiene que estar orgulloso de este equipo. Tengo bronca, claro, pero estoy orgulloso”.

Costas subrayó que, a pesar de la derrota, sintió que su equipo estuvo a la altura: “El fútbol te da eso que, aunque el otro tenga más, uno siente que se puede. Flamengo tiene una selección, pero mis jugadores dejaron todo”.

Qué dijo Costas sobre el arbitraje de Jesús Valenzuela

El técnico no quiso entrar en polémicas directas, pero expresó cuestionamientos sobre la actuación del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, responsable del gol anulado a Santiago Sosa y del tiempo de descuento otorgado.

“Ojalá que en Avellaneda también den ocho minutos de descuento como en el Maracaná. Me pregunto qué vio en el gol anulado a Sosa”, señaló Costas, mostrando su disconformidad con algunas decisiones que afectaron el resultado del partido.

En ese momento del juego, el cabezazo de Sosa, que luego tocaría el travesaño, fue sancionado como falta a favor de Flamengo, situación que dejó dudas tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas.

Qué espera Racing para la revancha en el Cilindro

Más allá de la derrota, Costas mantiene la confianza plena de revertir la serie en la revancha que se disputará en Avellaneda, en el estadio Presidente Perón.

“Ojalá vayamos a Lima… Ojalá no, vamos a ir”, aseguró el entrenador, haciendo referencia a la final de la Copa Libertadores.

El mensaje de Costas transmite fe y determinación. Para él, la serie todavía está abierta y cree que el equipo puede superar a Flamengo con la energía que mostró en Río de Janeiro.

Además, el técnico enfatizó que el hincha debe sentirse orgulloso del desempeño del equipo y mantener la ilusión intacta: “Este equipo da todo en la cancha. La entrega es total y eso es lo que me deja tranquilo y orgulloso. Tenemos fe de que podemos dar vuelta la serie y pelear por el título”.

Racing dejó el Maracaná con la derrota, pero también con la convicción de que aún tiene opciones de avanzar a la final de la Copa Libertadores. Gustavo Costas destacó la entrega de sus jugadores, cuestionó algunas decisiones arbitrales y proyectó toda su confianza en la revancha en el Cilindro. La Academia buscará revertir la serie frente a Flamengo y cumplir el sueño de llegar a Lima, donde se disputará la final continental.

