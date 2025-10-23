En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Marcos Rojo
Racing
PREOCUPACIÓN TOTAL

Alarma en Racing: Sosa sufrió una fractura por un codazo de Marcos Rojo y deberá ser operado

El mediocampista Santiago Sosa sufrió una fractura tras un codazo de Marcos Rojo en la derrota ante Flamengo. El volante será evaluado en Buenos Aires por un especialista, y su participación en la revancha de la Copa Libertadores está en duda.

Alarma en Racing: Sosa sufrió una fractura por un codazo de Marcos Rojo y deberá ser operado

Racing vivió un nuevo momento de preocupación después de la derrota por 1-0 ante Flamengo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El volante Santiago Sosa sufrió un codazo accidental de su compañero Marcos Rojo en una disputa aérea que le provocó una fractura en el seno maxilar superior derecho.

Leé también Racing venció a Aldosivi y llega entonado a la primera semifinal contra Flamengo
Racing venció a Aldosivi y llega entonado a la primera semifinal contra Flamengo (Foto: NA)
Embed

La jugada se dio cuando ambos defensores saltaron por la pelota en los segundos finales del partido. El golpe dejó a Sosa ensangrentado y con el párpado derecho tan inflamado que no pudo abrir el ojo. A pesar del impacto, el mediocampista logró reincorporarse para resistir los minutos finales, aunque el daño fue evidente y generó gran preocupación en el cuerpo técnico.

Qué tratamiento recibirá Sosa

Sosa fue atendido en un hospital de Río de Janeiro tras el partido y este jueves se confirmó que la lesión requerirá intervención quirúrgica. A su regreso a Buenos Aires, el volante será evaluado por un cirujano maxilofacial para determinar la conducta terapéutica exacta.

Este tipo de fractura suele demandar entre 4 y 6 semanas de recuperación, lo que genera dudas sobre su disponibilidad para el partido de vuelta, que se disputará el próximo miércoles en el estadio Presidente Perón. La situación genera alarma en Racing, ya que Sosa es un jugador clave en la estructura del equipo de Gustavo Costas.

Qué impacto tiene la lesión en la revancha

A falta de apenas una semana para el duelo decisivo frente a Flamengo, la participación de Sosa está en duda. Su estado físico condicionará la planificación del entrenador y la posible inclusión de un reemplazo en el mediocampo.

El golpe de Rojo no fue intencional, pero puso en evidencia la intensidad del partido y la presión de jugar en el Maracaná, donde la Academia se defendió hasta el último minuto pese a la derrota. La lesión genera un nuevo desafío para Racing, que además de revertir el resultado de la ida, deberá manejar la ausencia o recuperación limitada de uno de sus jugadores más importantes.

El golpe de Marcos Rojo a Santiago Sosa encendió las alarmas en Racing justo antes de la revancha con Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores 2025. La fractura en el seno maxilar superior derecho obligará a intervención quirúrgica y pone en duda la participación del volante surgido en River. La expectativa ahora se centra en la evaluación de especialistas en Buenos Aires y en la planificación del equipo para afrontar el partido de vuelta en el Cilindro, donde la Academia buscará revertir la serie pese a la ausencia de su mediocampista clave.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Marcos Rojo Racing Flamengo
Notas relacionadas
El inesperado gesto del Kun Agüero tras el polémico gol anulado a Racing ante Flamengo
La frase de Costas que ilusiona a Racing pese a la derrota con Flamengo: "Vamos a..."
Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar