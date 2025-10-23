Alarma en Racing: Sosa sufrió una fractura por un codazo de Marcos Rojo y deberá ser operado

Qué impacto tiene la lesión en la revancha

A falta de apenas una semana para el duelo decisivo frente a Flamengo, la participación de Sosa está en duda. Su estado físico condicionará la planificación del entrenador y la posible inclusión de un reemplazo en el mediocampo.

El golpe de Rojo no fue intencional, pero puso en evidencia la intensidad del partido y la presión de jugar en el Maracaná, donde la Academia se defendió hasta el último minuto pese a la derrota. La lesión genera un nuevo desafío para Racing, que además de revertir el resultado de la ida, deberá manejar la ausencia o recuperación limitada de uno de sus jugadores más importantes.

