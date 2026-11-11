En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Murió
CONMOCIÓN

Profundo dolor en el fútbol argentino: murió Carlos Babington

Murió Carlos Babington a los 77 años, campeón con Huracán en 1973 y referente histórico del fútbol nacional.

Murió Carlos Babington

Murió Carlos Babington, exentrenador y expresidente de Huracán, donde pasó de ídolo a terminar con un juicio.
Murió Carlos Babington

Murió Carlos Babington, exentrenador y expresidente de Huracán, donde pasó de ídolo a terminar con un juicio.

El fútbol argentino despide a uno de sus volantes creativos más emblemáticos. Carlos Babington falleció este miércoles a los 77 años, dejando una huella imborrable en la historia del deporte nacional y de manera indisoluble en el Club Atlético Huracán. Conocido popularmente como "El Gringo", tuvo un vínculo único con la institución de Parque Patricios, a la que representó en casi todos los roles posibles: fue futbolista en dos etapas, entrenador en cuatro ciclos y también presidente de la institución.

Leé también Importante futbolista chocó borracho: iba con otra mujer en el auto y su pareja se enteró de la peor manera
importante futbolista choco borracho: iba con otra mujer en el auto y su pareja se entero de la peor manera

El debut de Babington con la camiseta del Globo se produjo en 1969, iniciando una carrera caracterizada por su fina técnica y una zurda prodigiosa. Su punto más alto sobre el césped llegó en 1973, cuando se consagró campeón del Torneo Metropolitano formando parte del recordado equipo dirigido por César Luis Menotti, una alineación que quedó marcada en la memoria colectiva por la vistosidad de su juego. Tras un paso por el fútbol alemán vistiendo los colores del Wattenscheid en la segunda división, regresó a Parque Patricios en 1978 para completar una segunda etapa hasta 1982. Posteriormente, extendió su carrera en el exterior defendiendo las camisetas de Tampa Bay Rowdies en Estados Unidos y Junior de Barranquilla en Colombia, donde se retiró formalmente en 1983.

Cómo fue el paso de Carlos Babington por la Selección Argentina y su carrera como entrenador

Gracias a sus actuaciones destacadas en el ámbito local, el talentoso mediocampista fue convocado a la Selección Argentina. Con la camiseta albiceleste disputó la Copa del Mundo de Alemania 1974, torneo en el que anotó un gol en cinco presentaciones, aunque esa contribución individual no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto nacional en la segunda fase del certamen.

Tres años después de colgar los botines, Babington inició su trayectoria al costado de la cancha debutando como director técnico en Platense en 1986. Sin embargo, su faceta como entrenador estuvo fuertemente ligada al club de sus amores: encabezó cuatro etapas distintas como DT de Huracán y fue el responsable de devolverlo a Primera División en dos ocasiones, tras ganar los campeonatos de segunda división en las temporadas 1989/90 y 1999/00. Ese mismo logro de ascender a la máxima categoría lo repitió al mando de Banfield en la temporada 1992/93. Su recorrido en los bancos de suplentes incluyó además a Racing Club en 1993, River Plate en 1995, León de México entre 2001 y 2002, y Chacarita Juniors en 2003.

Qué controversia marcó sus últimos años y distanció a Carlos Babington de la hinchada de Huracán

A pesar de las alegrías conseguidas como jugador y director técnico, la relación de Babington con el club de Parque Patricios se vio severamente mermada por su gestión dirigencial. El exvolante ejerció la presidencia de Huracán entre los años 2006 y 2011, pero al momento de dejar el cargo afrontó una causa judicial por presunta administración fraudulenta junto a su hijo, quien se desempeñaba como secretario general de la entidad.

Aunque en primera instancia fue sobreseído, la Justicia revocó posteriormente ese fallo. A partir de esa instancia y en medio de embargos judiciales, la relación con los simpatizantes se quebró definitivamente, impidiéndole volver a pisar el Estadio Tomás Adolfo Ducó. En una entrevista brindada a TN en 2024, el propio Babington expresó el dolor que le generaba estar alejado del estadio: “Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán”.

La noticia de su partida deja un profundo pesar en quienes disfrutaron de su elegancia y calidad futbolística, despidiendo a un referente histórico cuya figura atravesó varias de las épocas más trascendentes del fútbol nacional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fútbol Murió
Notas relacionadas
Quién es el jugador de fútbol que chocó junto a su amante en el auto: el alarmante nivel de alcohol en sangre
Otra patada fatal en el fútbol: el video del tremendo momento en el que un jugador terminó con múltiples fracturas y un pulmón colapsado
Conmoción en el fútbol: el jugador de 26 años que anunció que tiene cáncer y se alejará de las canchas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar