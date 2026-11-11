Profundo dolor en el fútbol argentino: murió Carlos Babington

Qué controversia marcó sus últimos años y distanció a Carlos Babington de la hinchada de Huracán

A pesar de las alegrías conseguidas como jugador y director técnico, la relación de Babington con el club de Parque Patricios se vio severamente mermada por su gestión dirigencial. El exvolante ejerció la presidencia de Huracán entre los años 2006 y 2011, pero al momento de dejar el cargo afrontó una causa judicial por presunta administración fraudulenta junto a su hijo, quien se desempeñaba como secretario general de la entidad.

Aunque en primera instancia fue sobreseído, la Justicia revocó posteriormente ese fallo. A partir de esa instancia y en medio de embargos judiciales, la relación con los simpatizantes se quebró definitivamente, impidiéndole volver a pisar el Estadio Tomás Adolfo Ducó. En una entrevista brindada a TN en 2024, el propio Babington expresó el dolor que le generaba estar alejado del estadio: “Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán”.

La noticia de su partida deja un profundo pesar en quienes disfrutaron de su elegancia y calidad futbolística, despidiendo a un referente histórico cuya figura atravesó varias de las épocas más trascendentes del fútbol nacional.