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Conmoción en el fútbol: el jugador de 26 años que anunció que tiene cáncer y se alejará de las canchas

Belal Halbouni, defensor del Vancouver Whitecaps, confirmó que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin. El futbolista canadiense comenzó un tratamiento médico y compartió un emotivo mensaje.

Belal Halbouni

Belal Halbouni, defensor del Vancouver Whitecaps, confirmó que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin. (Foto: Redes Sociales)

El fútbol norteamericano recibió una noticia que generó preocupación entre los hinchas y compañeros de Belal Halbouni, defensor canadiense de 26 años que juega en Vancouver Whitecaps, luego de que el propio futbolista anunciara que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin. Este tumor es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.

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A través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, el jugador explicó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y que tomó la decisión de alejarse temporalmente del fútbol profesional para concentrarse en su tratamiento, su recuperación y su familia.

La noticia también fue confirmada por el club de la Major League Soccer (MLS), que expresó su respaldo al defensor y comunicó que ya comenzó a recibir atención médica en London, Ontario, su ciudad natal. En medio de esta situación, Vancouver Whitecaps tomó una decisión significativa: extendió el contrato de Halbouni hasta la temporada 2027-28, como muestra de continuidad y acompañamiento durante el proceso.

El defensor decidió comunicar personalmente su diagnóstico a través de las redes sociales, donde compartió una reflexión sobre el impacto que la enfermedad tuvo en su vida. “Nunca pensé que compartiría algo como esto, pero desafortunadamente esta es la realidad y algo que necesito abordar”, escribió al comienzo de su publicación.

Halbouni reconoció que se encuentra frente a “la batalla más difícil” de su vida y explicó que su fe se convirtió en uno de los principales apoyos para afrontar esta nueva etapa. El futbolista también contó que durante mucho tiempo intentó mantenerse fuerte frente a las dificultades, pero que ahora decidió hablar abiertamente sobre su situación.

Belal Halbouni enfrentó a Lionel Messi y lo compartió en sus redes sociales. (Foto: IG/belalhalbouni12)

Belal Halbouni enfrentó a Lionel Messi y lo compartió en sus redes sociales. (Foto: IG/belalhalbouni12)

En ese contexto, destacó especialmente el acompañamiento que recibió de Vancouver Whitecaps desde que se conoció su diagnóstico. “Quiero expresar mi gratitud a la organización del Vancouver Whitecaps. La forma en que el club me ha apoyado va mucho más allá del fútbol y me recordó lo que realmente significa formar parte de una familia”, manifestó.

El jugador adelantó que se mantendrá alejado de las redes sociales durante un tiempo para preservar su intimidad y dedicar toda su energía al tratamiento médico. A pesar de la incertidumbre, cerró su mensaje con una declaración de esperanza: “Saldré de esto más fuerte que nunca y volveré a hacer las cosas que amo”.

La decisión de Vancouver Whitecaps tras conocer el diagnóstico

Luego del anuncio de Halbouni, Vancouver Whitecaps difundió un comunicado oficial para expresar su respaldo al jugador y a sus seres queridos. Axel Schuster, director deportivo de la institución, aseguró que el club acompañará al defensor durante todo el proceso de tratamiento y recuperación.

Belal y su familia cuentan con el apoyo total de todos en el club. Se tomará un tiempo alejado del fútbol para concentrarse en su tratamiento y recuperación”, señaló. El dirigente también dejó en claro que no existe una presión deportiva sobre el futbolista para regresar rápidamente a las canchas.

Estaremos aquí para él en cada paso del camino y esperamos darle la bienvenida cuando sea el momento adecuado”, agregó. La institución confirmó que Halbouni comenzó su tratamiento médico la semana pasada en London, Ontario, donde se encuentra acompañado por su entorno cercano.

Belal Halbouni anunció que tiene un tipo de cáncer. (Foto: IG/belalhalbouni12)

Belal Halbouni anunció que tiene un tipo de cáncer. (Foto: IG/belalhalbouni12)

Además, anunció la extensión de su contrato hasta la temporada 2027-28, una medida que le permite mantener su vínculo profesional con el equipo mientras prioriza su salud. Por el momento, no se informó una fecha estimada para su regreso a la actividad.

Qué es el linfoma de Hodgkin

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, una parte fundamental del sistema inmunitario encargada de contribuir a la defensa del organismo frente a infecciones y enfermedades. El tejido linfático se encuentra principalmente en los ganglios linfáticos, el bazo, las amígdalas y otras estructuras distribuidas por el cuerpo.

Los linfomas se producen cuando determinadas células del sistema inmunitario comienzan a multiplicarse de manera anormal. Existen dos grandes grupos: el linfoma de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, que incluyen numerosas variedades con características y tratamientos diferentes.

Entre los posibles síntomas del linfoma de Hodgkin se encuentran:

  • Inflamación de ganglios linfáticos, generalmente sin dolor, en el cuello, las axilas o la ingle.
  • Fiebre persistente sin una causa aparente.
  • Sudoración nocturna intensa.
  • Pérdida de peso involuntaria.
  • Cansancio prolongado.
  • Picazón en la piel.

Sin embargo, estos síntomas también pueden presentarse en otras enfermedades, por lo que el diagnóstico requiere una evaluación médica y estudios específicos, habitualmente incluida una biopsia. El tratamiento depende de factores como el estadio de la enfermedad, las características del paciente y su respuesta a las terapias que puede incluir quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia u otros tratamientos especializados.

El linfoma de Hodgkin es considerado uno de los tipos de cáncer con mayores posibilidades de curación, especialmente cuando responde favorablemente al tratamiento. No obstante, el pronóstico de cada paciente depende de sus circunstancias clínicas particulares. En el caso de Halbouni, no se difundieron detalles sobre el estadio de la enfermedad ni sobre el tratamiento específico que está recibiendo.

Cuándo podría volver a jugar Belal Halbouni

El futuro deportivo inmediato del defensor permanece abierto, ya que su prioridad será completar el tratamiento y avanzar en su recuperación. La decisión de Vancouver Whitecaps de extender su contrato hasta la temporada 2027-28 representa una señal de respaldo institucional en un momento especialmente delicado.

Por ahora, no existe un plazo confirmado para su regreso a los entrenamientos ni a las competencias oficiales. Mientras tanto, Halbouni eligió concentrarse en su salud y mantenerse cerca de su familia, con la esperanza de volver a disfrutar del fútbol cuando su evolución médica se lo permita.

Su mensaje final reflejó ese deseo de recuperación y regreso a las actividades que forman parte de su vida: “Saldré de esto más fuerte que nunca y volveré a hacer las cosas que amo”.

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