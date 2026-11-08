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FÓRMULA 1

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil: cómo fue la carrera que ganó Lando Norris

El piloto argentino de Alpine finalizó por delante de su compañero Pierre Gasly en Interlagos, aunque no pudo acercarse a la zona de puntos. Max Verstappen y Isack Hadjar completaron el podio.

Colapinto terminó en la posición 13° (Foto: Reuters).

Colapinto terminó en la posición 13° (Foto: Reuters).

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, que se disputó este domingo en el tradicional circuito de Interlagos, Brasil. El piloto argentino de Alpine tuvo una carrera complicada y no consiguió meterse en la zona de puntos, en una nueva jornada difícil para su escudería.

Leé también El resultado de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Brasil que ilusiona a Alpine
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La victoria quedó en manos del británico Lando Norris, quien se impuso con una diferencia superior a los 15 segundos. Max Verstappen terminó segundo e Isack Hadjar completó el podio. Por su parte, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, cruzó la bandera a cuadros en el puesto 14.

Franco Colapinto se mantuvo en la posici&oacute;n 13&deg; y no pudo sumar puntos. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto se mantuvo en la posición 13° y no pudo sumar puntos. (Foto: Reuters)

La competencia correspondió a la vigésima fecha del campeonato mundial y volvió a mostrar las dificultades de Alpine para encontrar regularidad y competitividad frente a sus rivales.

Cómo terminó Franco Colapinto en el GP de Brasil

Colapinto llegó a Interlagos con el objetivo de avanzar en la carrera y acercarse a los puestos que otorgan puntos para el campeonato de constructores. Sin embargo, el desarrollo de la prueba no le permitió cumplir esa meta y terminó en el 13° lugar.

El argentino había tenido una clasificación complicada el sábado, en una jornada marcada por la lluvia y los problemas de adherencia que condicionaron el rendimiento de su monoplaza. Finalmente, pudo mejorar su posición durante la carrera, aunque no le alcanzó para meterse entre los diez primeros.

De esta manera, Alpine cerró otra fecha sin sumar puntos. Gasly terminó inmediatamente detrás de Colapinto, en el 14° puesto, en un resultado que volvió a dejar en evidencia las dificultades del equipo francés para competir en la zona media de la parrilla.

Lando Norris ganó el Gran Premio de San Pablo

Lando Norris se quedó con la victoria en Interlagos después de una sólida actuación. El británico dominó la competencia y cruzó la bandera a cuadros con más de 15 segundos de ventaja sobre Max Verstappen, que finalizó segundo.

El podio lo completó Isack Hadjar, mientras que Norris sumó un nuevo triunfo en una temporada en la que busca consolidarse entre los principales protagonistas de la categoría.

La carrera en Brasil cerró así la vigésima fecha del calendario de Fórmula 1, con resultados dispares para las escuderías y un nuevo desafío para Alpine, que todavía no consigue encontrar el rendimiento necesario para pelear por los puntos.

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