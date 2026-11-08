Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil: cómo fue la carrera que ganó Lando Norris

El argentino había tenido una clasificación complicada el sábado, en una jornada marcada por la lluvia y los problemas de adherencia que condicionaron el rendimiento de su monoplaza. Finalmente, pudo mejorar su posición durante la carrera, aunque no le alcanzó para meterse entre los diez primeros.

De esta manera, Alpine cerró otra fecha sin sumar puntos. Gasly terminó inmediatamente detrás de Colapinto, en el 14° puesto, en un resultado que volvió a dejar en evidencia las dificultades del equipo francés para competir en la zona media de la parrilla.

Lando Norris ganó el Gran Premio de San Pablo

Lando Norris se quedó con la victoria en Interlagos después de una sólida actuación. El británico dominó la competencia y cruzó la bandera a cuadros con más de 15 segundos de ventaja sobre Max Verstappen, que finalizó segundo.

El podio lo completó Isack Hadjar, mientras que Norris sumó un nuevo triunfo en una temporada en la que busca consolidarse entre los principales protagonistas de la categoría.

La carrera en Brasil cerró así la vigésima fecha del calendario de Fórmula 1, con resultados dispares para las escuderías y un nuevo desafío para Alpine, que todavía no consigue encontrar el rendimiento necesario para pelear por los puntos.