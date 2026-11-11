De jugar en Primera a custodiar a León XIV: la historia del exfutbolista que trabajó en la seguridad del Papa

Una de las historias más curiosas que dejó la gira del papa León XIV por Sudamérica tuvo como protagonista a un exdeportista con un recorrido reconocido en las canchas de nuestro país.
El exfutbolista argentino custodió al papa León XIV en Paysandú, se volvió viral y reveló su vivencia. Conocé su historia.
El exfutbolista uruguayo custodió al papa León XIV en Paysandú.
Una de las historias más curiosas que dejó la gira del papa León XIV por Sudamérica tuvo como protagonista a un exdeportista con un recorrido reconocido en las canchas de nuestro país.
Durante el paso del Sumo Pontífice por la ciudad uruguaya de Paysandú, el exfutbolista uruguayo Pablo Melo, con pasado en el fútbol argentino, formó parte del dispositivo de seguridad que custodió al líder de la Iglesia Católica, una labor que cobró notoriedad internacional tras la viralización de una postal en la que aparece a escasos metros del Pontífice.
La imagen circuló rápidamente por las redes sociales y generó asombro al descubrirse que uno de los efectivos encargados del perímetro era un exzaguero central.
En declaraciones a la radio uruguaya El Espectador, Melo brindó detalles sobre la tarea que le tocó desempeñar en el predio y aclaró cómo estuvo estructurado el operativo oficial: “Estuvimos charlando un rato. Yo estaba custodiando el escenario en realidad. Fue en Paysandú. Justo se levantó una foto donde se cruza él y estoy yo y, bueno, se magnificó un montón el tema. Ellos tienen una seguridad recontra especial y nosotros en realidad estábamos como apoyo”.
Más allá de la rigurosidad profesional que exigía la jornada, el exdefensor reconoció que el contacto directo con la máxima autoridad eclesiástica le provocó una conmoción interna que no anticipaba experimentar. Al recordar el instante exacto en que la comitiva papal pasó por su puesto de guardia, confesó: “Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca”.
Profundizando sobre esa vivencia espiritual, el montevideano admitió su distancia habitual con los temas de fe o la actualidad política, aunque remarcó la intensidad del momento compartido: “Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo”.
A su vez, reflexionó sobre la oportunidad inédita que le brindó su nuevo trabajo: “Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado”.
En ese sentido, quien también se desempeña en el área de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) trazó un paralelo entre los eventos deportivos y la logística del Vaticano, remarcando que el protocolo desplegado alrededor del Pontífice resultó ser notablemente más estricto y menos flexible que los operativos habituales del ámbito futbolístico.
La trayectoria deportiva del charrúa registra dos etapas marcadas en el fútbol de nuestro país. Su desembarco en la Argentina se produjo en 2006 para vestir la camiseta de Tiro Federal de Rosario en la Primera División. Durante aquel semestre disputó 14 partidos oficiales -incluyendo la presencia en una dura derrota 5-0 frente a River Plate- en un torneo que concluyó con el descenso del conjunto rosarino.
Años más tarde, en 2011, Melo regresó al país para incorporarse a San Martín de San Juan, que por entonces competía en la segunda categoría.
En la institución sanjuanina sumó 10 apariciones en cancha antes de retornar a Uruguay, donde vistió los colores de clubes tradicionales de su país como Danubio, Nacional y Cerro. Con el retiro de la actividad profesional, el exmarcador central reorientó su carrera hacia el rubro de la seguridad privada y el ambiente deportivo, un camino que terminó ubicándolo en el epicentro de un operativo histórico.