De jugar en Primera a custodiar a León XIV: la historia del exfutbolista que trabajó en la seguridad del Papa

Qué sintió Pablo Melo al estar cerca del papa León XIV

Más allá de la rigurosidad profesional que exigía la jornada, el exdefensor reconoció que el contacto directo con la máxima autoridad eclesiástica le provocó una conmoción interna que no anticipaba experimentar. Al recordar el instante exacto en que la comitiva papal pasó por su puesto de guardia, confesó: “Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca”.

Profundizando sobre esa vivencia espiritual, el montevideano admitió su distancia habitual con los temas de fe o la actualidad política, aunque remarcó la intensidad del momento compartido: “Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo”.

A su vez, reflexionó sobre la oportunidad inédita que le brindó su nuevo trabajo: “Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado”.

En ese sentido, quien también se desempeña en el área de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) trazó un paralelo entre los eventos deportivos y la logística del Vaticano, remarcando que el protocolo desplegado alrededor del Pontífice resultó ser notablemente más estricto y menos flexible que los operativos habituales del ámbito futbolístico.

Cómo fue la carrera en el fútbol argentino de Pablo Melo

La trayectoria deportiva del charrúa registra dos etapas marcadas en el fútbol de nuestro país. Su desembarco en la Argentina se produjo en 2006 para vestir la camiseta de Tiro Federal de Rosario en la Primera División. Durante aquel semestre disputó 14 partidos oficiales -incluyendo la presencia en una dura derrota 5-0 frente a River Plate- en un torneo que concluyó con el descenso del conjunto rosarino.

Años más tarde, en 2011, Melo regresó al país para incorporarse a San Martín de San Juan, que por entonces competía en la segunda categoría.

En la institución sanjuanina sumó 10 apariciones en cancha antes de retornar a Uruguay, donde vistió los colores de clubes tradicionales de su país como Danubio, Nacional y Cerro. Con el retiro de la actividad profesional, el exmarcador central reorientó su carrera hacia el rubro de la seguridad privada y el ambiente deportivo, un camino que terminó ubicándolo en el epicentro de un operativo histórico.