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Puesta en escena 360°: el drástico e histórico cambio que aprobó la FIFA para el Mundial 2026

La entidad máxima del fútbol internacional oficializó un cambio que se implementará a partir del Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Los detalles.

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Puesta en escena 360°: el drástico e histórico cambio que aprobó la FIFA para el Mundial 2026

La Copa del Mundo en Norteamérica no solo presentará modificaciones en su estructura de competición y cantidad de selecciones participantes, sino también en la fisonomía de su espectáculo visual. La FIFA anunció una renovación completa de las ceremonias previas a los partidos del Mundial 2026, con el objetivo de generar una experiencia más impactante tanto para los futbolistas como para los aficionados presentes en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

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Las entrenadoras que encontró una estrella del fútbol mundial que no estará defendiendo los colores de su país. (Foto: A24.com)
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(Foto: Reuters)

La búsqueda de un impacto coreográfico y sensorial fue el argumento central para el diseño de esta variante logística. El nuevo formato fue presentado por el presidente de la entidad, Gianni Infantino, quien confirmó que las ceremonias contarán con una puesta en escena de 360 grados para involucrar a todos los espectadores y potenciar la emoción de cada encuentro, modificando sustancialmente las tradicionales filas lineales que se observaban en el centro del campo de juego.

Cómo funcionará el nuevo protocolo de los himnos nacionales en el Mundial 2026

La alteración más notoria de la reforma decretada por las autoridades suiza radica en la cantidad de deportistas expuestos ante las cámaras de televisión y el público general antes del silbatazo del árbitro.

Entre las principales novedades se destacan las gigantescas banderas de los países participantes desplegadas sobre el terreno de juego y la participación de las plantillas completas durante la interpretación de los himnos nacionales. Esto significa que, a diferencia de ediciones anteriores, no solo estarán presentes los once titulares, sino también los suplentes, que se ubicarán alrededor del círculo central junto a sus compañeros de delegación.

Para delimitar el posicionamiento exacto, las autoridades del fútbol explicaron la dinámica a través de sus canales oficiales. “Todos los jugadores de ambos equipos formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo para compartir ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el mayor escenario del fútbol”, explicó la FIFA en un comunicado institucional.

Qué elementos visuales y efectos especiales se sumarán a los estadios

Además del reordenamiento de las delegaciones oficiales, la producción general del torneo inyectará recursos estéticos propios de los grandes shows internacionales para encender el clima en las tribunas.

La organización también adelantó que habrá nuevos elementos visuales, como arcos especiales para la salida de los equipos, banderas de mano y recursos diseñados para que cada espectador pueda vivir una experiencia única desde cualquier sector del estadio. El despliegue de color irá en aumento en sintonía con la tensión deportiva del campeonato: a medida que avance el torneo, se incorporarán efectos especiales como humo de colores y pirotecnia en determinados encuentros para reforzar el espectáculo.

“Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, aseguró Infantino al presentar el novedoso formato que debutará en la próxima Copa del Mundo. El plan maestro trazado por las oficinas de Zúrich persigue un fin claro de integración global: según la FIFA, la intención es transformar cada previa en un momento de unión, orgullo y emoción, convirtiendo al estadio en un escenario compartido entre las selecciones y los hinchas de todo el mundo, redefiniendo el concepto de entretenimiento en el deporte rey.

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