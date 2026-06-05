Puesta en escena 360°: el drástico e histórico cambio que aprobó la FIFA para el Mundial 2026

Cómo funcionará el nuevo protocolo de los himnos nacionales en el Mundial 2026

La alteración más notoria de la reforma decretada por las autoridades suiza radica en la cantidad de deportistas expuestos ante las cámaras de televisión y el público general antes del silbatazo del árbitro.

Entre las principales novedades se destacan las gigantescas banderas de los países participantes desplegadas sobre el terreno de juego y la participación de las plantillas completas durante la interpretación de los himnos nacionales. Esto significa que, a diferencia de ediciones anteriores, no solo estarán presentes los once titulares, sino también los suplentes, que se ubicarán alrededor del círculo central junto a sus compañeros de delegación.

Para delimitar el posicionamiento exacto, las autoridades del fútbol explicaron la dinámica a través de sus canales oficiales. “Todos los jugadores de ambos equipos formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo para compartir ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el mayor escenario del fútbol”, explicó la FIFA en un comunicado institucional.

Qué elementos visuales y efectos especiales se sumarán a los estadios

Además del reordenamiento de las delegaciones oficiales, la producción general del torneo inyectará recursos estéticos propios de los grandes shows internacionales para encender el clima en las tribunas.

La organización también adelantó que habrá nuevos elementos visuales, como arcos especiales para la salida de los equipos, banderas de mano y recursos diseñados para que cada espectador pueda vivir una experiencia única desde cualquier sector del estadio. El despliegue de color irá en aumento en sintonía con la tensión deportiva del campeonato: a medida que avance el torneo, se incorporarán efectos especiales como humo de colores y pirotecnia en determinados encuentros para reforzar el espectáculo.

“Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, aseguró Infantino al presentar el novedoso formato que debutará en la próxima Copa del Mundo. El plan maestro trazado por las oficinas de Zúrich persigue un fin claro de integración global: según la FIFA, la intención es transformar cada previa en un momento de unión, orgullo y emoción, convirtiendo al estadio en un escenario compartido entre las selecciones y los hinchas de todo el mundo, redefiniendo el concepto de entretenimiento en el deporte rey.