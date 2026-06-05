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Argentina volvió al puesto 1 del ranking FIFA: la "maldición" que preocupa a los supersticiosos antes del Mundial

Los sorprendentes resultados de los amistosos de España y Francia los hicieron caer en el ranking de la FIFA. Por lo tanto, la Argentina trepó al número "1". Pero para los que creen en esas "curiosidades", a no desesperarse. La Scaloneta tiene dos amistosos por delante como para manejar su puesto en el ranking.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Campeón del Mundo

Campeón del Mundo, de América y líder del ranking FIFA. Eso asusta a los cabuleros. (Foto:A24.com)

Sólo en un país extraño, ser el mejor puede mirarse de reojo. Eso es lo que pasa en la Argentina. Faltan sólo 6 días para que empiece el Mundial 2026 y por esas cuestiones de cálculos, puntajes y algoritmos, la Scaloneta, sin jugar, trepó a la cima del ranking FIFA, el mismo por el que se deciden los cabeza de serie en los mundiales.

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Francia perdió con Costa de Marfil y una España "B" empató apenas con el modesto Irak. Entonces, por sor dos equipos de élite que lograron malos resultados con rivales menores, el algoritmo los penalizó. Los hizo bajar un puesto a España y dos a Francia. Por lo tanto, la Scaloneta, sin jugar sus amistosos, quedó como la "número 1 del mundo". O sea, es la campeona del mundo, la bicampeona de América, campeona de la última Finalissima jugada (la que le tocaba con España, ninguno de los dos equipos la quiso confrontar).

Sin embargo, los amantes de cábalas y "casualidades" están preocupados. Hablan de una curiosa "maldición". España fue el último campeón en 2010 que encabezó el ranking. Desde entonces, en 2014, 2018 y 2022, no se volvió a dar. Por eso, quieren que ese ranking se modifique.

ranking FIFA
La Scaloneta, sin jugar, llegó al tope del ranking FIFA. Eso pone nerviosos a los amantes de las cábalas. (Foto: A24.com)

La Scaloneta, sin jugar, llegó al tope del ranking FIFA. Eso pone nerviosos a los amantes de las cábalas. (Foto: A24.com)

A esos que creen más en casualidades que en jugar al fútbol mejor que el otro, hay una alternativa para que no desfallezcan. A la Argentina le quedan dos amistosos: uno con Honduras y otro con Islandia. Es cuestión de mirar el ranking y "elegir" que conviene según sus "intuiciones". Así, pueden "corregir" algo imperdonable o toscamente peligroso: ser los mejores del mundo.

La Argentina primera en el ránking FIFA, ¿y ahora?

Para los que siguen esas "cábalas", que están en un nivel más elaborado que sentarse en el mismo lugar de la casa para ver los partidos, estos datos con duros de digerir. Son los que se pasan horas y días buscando coincidencias para "ilusionarse" o datos para descartar de inmediato o intentar "anular" para que no nos estropeen el sueño del "bicampeonato".

Este dato cae en ese segundo grupo. Están los que ni bien terminaron los partidos de los "candidatos" europeos se preocuparon mucho. No porque hayan goleado a sus adversarios sino por todo lo contrario. Francia, candidato para muchísimos en todo el mundo, jugó y perdió contra Costa de Marfil. Ya le pasó en otros partidos amistosos previos a los mundiales. Y el otro "cuco europeo", España, apenas pudo empatar con el más que débil Irak.

Si hablamos solo de fútbol, deberíamos respirar aliviados, pero para los que "ven cosas más allá", hubo una consecuencia "terrible". Por ese empate y la derrota, los europeos cayeron en el ranking. Si uno cae, alguien sube sin hacer nada. Esa es la Scaloneta. Estaba tercera y ahora lidera el ránking de la FIFA. Pero para los cabuleros, eso es "malísimo". ¿La explicación? No se puede llegar al tope de la lista de la FIFA para jugar un mundial...y ganarlo.

ranking histórico
El r&aacute;nking FIFA.&iquest;Conviene o no llegar al tope de la lista para jugar el mundial de f&uacute;tbol? (Foto: A24.com)

El ránking FIFA.¿Conviene o no llegar al tope de la lista para jugar el mundial de fútbol? (Foto: A24.com)

Se apoyan en un dato que parece ser contundente.

Brasil, en 1994 llegó al tope del ránking. Y ganó el mundial por penales, en una final horrible ante italia. Pero luego, eso se cortó.

La "canarinha" llegó al tope en 1998, pero perdió la final con los locales, los franceses. A los galos les pasó lo mismo cuatro años más tarde. Llegaron primero, pero el campeón fue Brasil en Corea-Japón 2002. Brasil llegó primero otra vez en 2006 y 2010, pero la copa se la llevaron Italia y España, respectivamente.

Más acá, en 2014, España, el campeón, llegó primero en esa lista (¿"maldita"?) pero la copa fue para Alemania. Los germanos lideraban el ránking en Rusia 2018 y el ganador fue Francia. Y el Qatar, Brasil otra vez se frustró. Primero en el ránking, pero nosotros "ganamos la tercera".

Por eso, la alarma para los cabuleros. ¡No podemos ser los primeros del ránking de la FIFA antes de iniciar el Mundia! Para ellos, hay un "antídoto".

los últimos amistosos de Argentina
Honduras e Islandia son los &uacute;ltimos dos partidos amistosos de la Scaloneta. La chance que probar a los "nuevos" jugadores y para los "cabuleros", dejar de ser los mejores del r&aacute;nking FIFA. (Foto: A24.com)

Honduras e Islandia son los últimos dos partidos amistosos de la Scaloneta. La chance que probar a los "nuevos" jugadores y para los "cabuleros", dejar de ser los mejores del ránking FIFA. (Foto: A24.com)

Nos quedan dos oportunidades para tranquilizar a los "cabuleros"

La Scaloneta tiene dos partidos amistosos antes de su primer compromiso en la Copa. Esta 6 de junio, tendrán enfrente a Honduras y el 9 de junio, con Islandia. Es decir, hay dos oportunidades para "fracasar" en el resultado y también, irnos para abajo. Los que creen en esas cosas, solo tienen que pedirle a Scaloni que se concentre en ver ajugadores , porque hay muchos lesionados, y encontrar un estilo de juego si hay que reemplazar a la "base histórica".

Si no ganamos o si perdemos, a no ponerse nerviosos como con el partido con Mauritania. Que aparezcan los posibles "reemplazos" entre los jugadores y de paso, bajamos en el ránking por regulares resultados con equipos "menores". Y todo solucionado.

Hay otros motivos para preocupar a quienes siguen fielmente estos "detalles". Como que solo dos equipos repitieron copas consecutivas. (Italia 34-38) y Brasil (58-62). Pasaron 64 años desde la última vez. Pero eso no importa. Somos los mejores del ránking, campeones de Mundo, bicampeones de América y ganadores de la finalissima. Es cuestión de mirar el lado lleno del vaso. Ya se sabe: "queremos cuatro años más de esta locura"

Roberto Adrián Maidana
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