Qué dice el primer parte médico de Juan Cruz Yacopini tras el grave accidente que sufrió en Mendoza
El joven mendocino se golpeó la cabeza mientras estaba en una actividad recreativa y comprometió sus vértebras. El pronóstico es reservado.
Juan Cruz Yacopini, que fue campeón del Mundial de Bajas 2025, sufrió un grave accidente días antes de viajar al Rally Daka.
Crece la preocupación en el automovilismo argentino tras el grave accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini durante sus vacaciones en Mendoza. El piloto de Toyota Gazoo Racing se accidentó en el dique El Carrizal y permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, en tanto, en las últimas horas se conoció el primer parte médico.
El episodio ocurrió mientras Yacopini disfrutaba de una jornada recreativa junto a amigos en el camping El Biguá, en el marco de su descanso tras una exigente temporada y en la previa del Rally Dakar 2026. Al arrojarse al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad, golpeó su cabeza contra el fondo, perdió el conocimiento y quedó flotando en el lago. Fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia a un hospital cercano.
Según informaron en A24, el impacto comprometió gravemente las vértebras cervicales C1 y C2, una región de extrema sensibilidad para el sistema nervioso central. Fuentes médicas indicaron que el objetivo inmediato es estabilizar al paciente y evitar complicaciones mayores, como un posible infarto, similar al paro cardiorrespiratorio que habría sufrido durante el traslado inicial.
Además, los profesionales detectaron la presencia de líquido en uno de los pulmones y señalaron que el piloto se encuentra bajo asistencia para el correcto funcionamiento de determinados órganos que, hasta el momento, no han respondido adecuadamente. Con pronóstico reservado, la expectativa es que esos órganos puedan recuperar su funcionalidad y que disminuya la inflamación de la médula, condición necesaria para evaluar eventuales intervenciones quirúrgicas.
Mientras tanto, familiares, amigos y fanáticos aguardan novedades sobre su evolución, en un clima de profunda preocupación.
Quién es Juan Cruz Yacopini
Nacido en Mendoza, Juan Cruz Yacopini es uno de los jóvenes referentes del automovilismo argentino. Empresario y deportista, integra el equipo Toyota Gazoo Racing y compite en el Rally Dakar, considerada la carrera más exigente del mundo. Su proyección internacional incluye el título en la Copa Mundial de Bajas de la FIA y lo posiciona como una de las principales promesas del rally nacional.