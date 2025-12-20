Qué dice el primer parte médico de Juan Cruz Yacopini tras el grave accidente que sufrió en Mendoza

Mientras tanto, familiares, amigos y fanáticos aguardan novedades sobre su evolución, en un clima de profunda preocupación.

el-piloto-juan-cruz-yacopini-sufrio-un-grave-accidente-en-mendoza-foto-instagram-juanxyacopini-BEQS5FXZGJHENGXCKV55BDWOXU El piloto Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en Mendoza. (Foto: Instagram / @juanxyacopini).

Quién es Juan Cruz Yacopini

Nacido en Mendoza, Juan Cruz Yacopini es uno de los jóvenes referentes del automovilismo argentino. Empresario y deportista, integra el equipo Toyota Gazoo Racing y compite en el Rally Dakar, considerada la carrera más exigente del mundo. Su proyección internacional incluye el título en la Copa Mundial de Bajas de la FIA y lo posiciona como una de las principales promesas del rally nacional.