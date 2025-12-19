En vivo Radio La Red
Deportes
Lanús
Flamengo
FÚTBOL

Lanús ya conoce cuándo jugará la Recopa Sudamericana ante Flamengo

La Conmebol oficializó el cronograma del cruce entre el campeón de la Copa Sudamericana y el ganador de la Libertadores. La serie se disputará en febrero, con partidos de ida y vuelta en Buenos Aires y Río de Janeiro.

Lanús ya conoce cuándo jugará la Recopa Sudamericana ante Flamengo

La Conmebol confirmó las fechas y los horarios de la Recopa Sudamericana 2026, que enfrentará a Lanús y Flamengo en una serie de ida y vuelta durante el mes de febrero. El Granate, campeón de la Copa Sudamericana, buscará sumar un nuevo título continental ante el poderoso conjunto brasileño, ganador de la última Copa Libertadores.

Lanús le ganó por penales a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana
Lanús le ganó por penales a Atlético Mineiro y se consagró campeón. 
image

El partido de ida se jugará el miércoles 19 de febrero en Buenos Aires, mientras que la revancha será el miércoles 26 en Río de Janeiro. De esta manera, el cruce mantendrá el formato tradicional de la Recopa, a diferencia de las finales únicas que se implementaron en otros torneos continentales en los últimos años.

Para Lanús será una oportunidad histórica: el club del sur del Gran Buenos Aires volverá a disputar una final internacional ante un rival de peso y con la ilusión de seguir agrandando su palmarés continental.

Cuándo y dónde se juegan los partidos de la Recopa Sudamericana

La serie comenzará el 19 de febrero, con Lanús como local en el partido de ida. Una semana más tarde, el 26, Flamengo recibirá al Granate en Brasil para definir al campeón. Ambos encuentros se disputarán en febrero, en plena antesala del inicio de las competencias más exigentes de la temporada 2026.

Desde Conmebol señalaron que en las próximas semanas se brindarán más detalles organizativos vinculados a entradas, horarios exactos y operativos de seguridad, tanto en Argentina como en Brasil.

Cómo fue el camino de Lanús hasta la consagración en la Sudamericana

Lanús llegó a la Recopa tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana en una campaña exigente y cargada de desafíos. En la fase de grupos, el equipo argentino terminó primero en una zona que compartió con Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, mostrando solidez y regularidad.

En los octavos de final eliminó a Central Córdoba, luego dejó en el camino a Fluminense en cuartos y superó a Universidad de Chile en semifinales. En la final, disputada en Paraguay, el Granate venció a Atlético Mineiro y levantó el trofeo continental, lo que le permitió clasificarse tanto a la Recopa como a la Copa Libertadores.

Ese recorrido consolidó a Lanús como uno de los equipos más competitivos del continente durante la temporada.

Cómo llegó Flamengo a esta final continental

Flamengo se ganó su lugar en la Recopa tras conquistar la Copa Libertadores. El equipo brasileño tuvo un camino con algunos momentos de tensión, ya que terminó segundo en su grupo detrás de Liga de Quito, en una zona que también compartió con Central Córdoba y Deportivo Táchira.

En la fase eliminatoria mostró su jerarquía: dejó afuera a Inter de Porto Alegre en octavos, a Estudiantes en cuartos y a Racing en semifinales. En la final superó a Palmeiras y se quedó con el máximo trofeo continental. Además, llega como subcampeón de la Copa Intercontinental, lo que refuerza su protagonismo a nivel internacional.

Por qué la Recopa sigue siendo ida y vuelta

En un contexto donde varias finales continentales pasaron al formato de partido único, la Recopa Sudamericana conserva el sistema tradicional de ida y vuelta. Desde Conmebol consideran que este esquema respeta la esencia del certamen y le da mayor equilibrio a la definición, permitiendo que ambos campeones jueguen ante su público.

Para Lanús, esto representa la chance de iniciar la serie en casa y viajar a Brasil con la ilusión intacta. Para Flamengo, la ventaja será definir el título como local, respaldado por su gente.

La cuenta regresiva ya empezó: en febrero, Lanús y Flamengo se enfrentarán por un nuevo título continental que promete emoción, historia y un cruce de alto voltaje entre Argentina y Brasil.

Lanús Flamengo
