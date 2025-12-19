Lanús ya conoce cuándo jugará la Recopa Sudamericana ante Flamengo

Desde Conmebol señalaron que en las próximas semanas se brindarán más detalles organizativos vinculados a entradas, horarios exactos y operativos de seguridad, tanto en Argentina como en Brasil.

Cómo fue el camino de Lanús hasta la consagración en la Sudamericana

Lanús llegó a la Recopa tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana en una campaña exigente y cargada de desafíos. En la fase de grupos, el equipo argentino terminó primero en una zona que compartió con Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, mostrando solidez y regularidad.

En los octavos de final eliminó a Central Córdoba, luego dejó en el camino a Fluminense en cuartos y superó a Universidad de Chile en semifinales. En la final, disputada en Paraguay, el Granate venció a Atlético Mineiro y levantó el trofeo continental, lo que le permitió clasificarse tanto a la Recopa como a la Copa Libertadores.

Ese recorrido consolidó a Lanús como uno de los equipos más competitivos del continente durante la temporada.

Cómo llegó Flamengo a esta final continental

Flamengo se ganó su lugar en la Recopa tras conquistar la Copa Libertadores. El equipo brasileño tuvo un camino con algunos momentos de tensión, ya que terminó segundo en su grupo detrás de Liga de Quito, en una zona que también compartió con Central Córdoba y Deportivo Táchira.

En la fase eliminatoria mostró su jerarquía: dejó afuera a Inter de Porto Alegre en octavos, a Estudiantes en cuartos y a Racing en semifinales. En la final superó a Palmeiras y se quedó con el máximo trofeo continental. Además, llega como subcampeón de la Copa Intercontinental, lo que refuerza su protagonismo a nivel internacional.

Por qué la Recopa sigue siendo ida y vuelta

En un contexto donde varias finales continentales pasaron al formato de partido único, la Recopa Sudamericana conserva el sistema tradicional de ida y vuelta. Desde Conmebol consideran que este esquema respeta la esencia del certamen y le da mayor equilibrio a la definición, permitiendo que ambos campeones jueguen ante su público.

Para Lanús, esto representa la chance de iniciar la serie en casa y viajar a Brasil con la ilusión intacta. Para Flamengo, la ventaja será definir el título como local, respaldado por su gente.

La cuenta regresiva ya empezó: en febrero, Lanús y Flamengo se enfrentarán por un nuevo título continental que promete emoción, historia y un cruce de alto voltaje entre Argentina y Brasil.