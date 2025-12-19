En vivo Radio La Red
Así oficializó River a Fausto Vera como el primer refuerzo de la temporada

El conjunto de Marcelo Gallardo vuelve al trabajo con un mediocampista nuevo para afrontar un año con participación a nivel local y en la Copa Sudamericana.

Fausto Vera firmó su contrato con River Plate. A su lado

Fausto Vera firmó su contrato con River Plate. A su lado, el presidente Stefano Di Carlo (@RiverPlate)

El plantel de River retomará los entrenamientos este sábado, tras el receso posterior al cierre del Torneo Clausura, con una novedad clave en el mercado de pases: la confirmación de Fausto Vera como primera incorporación. La dirigencia alcanzó un acuerdo con Atlético Mineiro y Marcelo Gallardo comienza a delinear la mitad de la cancha tras la salida de Enzo Pérez, cuyo contrato finalizó.

Fausto Vera es nuevo jugador de River. Este viernes 19 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el club a préstamo por un año, con opción de compra”, informó la institución de Núñez en un comunicado oficial. La firma se realizó junto al presidente Stefano Di Carlo.

El volante central de 25 años superó la revisión médica en la Ciudad de Buenos Aires y se incorporará de inmediato a la pretemporada. El acuerdo contempla una cesión por un año, con cargo de USD 500.000 y una opción de compra de USD 4.000.000.

Esta modalidad no será una excepción: River planea priorizar préstamos con opción en este mercado para regular el gasto y reducir riesgos en las inversiones. “Hola a todos, les habla Fausto y estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina”, expresó el mediocampista en su primer mensaje como jugador del Millonario.

El presente de Vera y la búsqueda de regularidad

Vera llega con la necesidad de recuperar continuidad tras una temporada con poco rodaje. Aunque disputó 32 partidos, acumuló 1.728 minutos y un gol. Jugó 1 encuentro del Campeonato Mineiro, 4 de la Copa de Brasil, 9 de la Sudamericana 2025 y 18 del Brasileirao. Fue titular en 21 ocasiones, completó apenas ocho partidos y perdió lugar en el tramo final del torneo local.

Su recorrido: de Argentinos a Brasil y regreso al fútbol argentino

Será su segunda experiencia en el fútbol argentino tras debutar en Argentinos Juniors, donde sumó 75 partidos, 9 goles y 4 asistencias antes de ser transferido en 2022 a Corinthians por USD 7 millones. Con el Timao registró 96 presencias, 2 goles y 4 asistencias, y estuvo cerca del título en la Copa de Brasil 2022.

En 2024 emigró al Atlético Mineiro por USD 4,5 millones: jugó 59 partidos, convirtió 3 goles y dio 1 asistencia. Disputó finales continentales —Libertadores 2024 y Sudamericana 2025— con derrotas ante Botafogo y Lanús, respectivamente. Campeón del Mineiro 2025, no iba a ser tenido en cuenta por Jorge Sampaoli y buscó rodaje en su regreso al país.

River no se retira del mercado: los nombres que suenan

La llegada de Vera no cierra el mercado. Tras dificultades por Román Vega y Julio Soler, surgieron Elías Báez y Alexandro Bernabei, aunque sin avances firmes.

Para el mediocampo también aparecen Santiago Ascacibar y Aníbal Moreno. En ofensiva, Gianluca Prestianni y Leo Fernández podrían aportar desequilibrio, tras las complicaciones en el regreso de Claudio Echeverri. También figuran Tadeo Allende y Santino Andino.

Con el regreso al trabajo y Fausto Vera ya confirmado, River pone primera en el mercado y Gallardo empieza a rearmar el eje del equipo para la próxima temporada.

