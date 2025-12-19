Así oficializó River a Fausto Vera como el primer refuerzo de la temporada

Embed

El presente de Vera y la búsqueda de regularidad

Vera llega con la necesidad de recuperar continuidad tras una temporada con poco rodaje. Aunque disputó 32 partidos, acumuló 1.728 minutos y un gol. Jugó 1 encuentro del Campeonato Mineiro, 4 de la Copa de Brasil, 9 de la Sudamericana 2025 y 18 del Brasileirao. Fue titular en 21 ocasiones, completó apenas ocho partidos y perdió lugar en el tramo final del torneo local.

Su recorrido: de Argentinos a Brasil y regreso al fútbol argentino

Será su segunda experiencia en el fútbol argentino tras debutar en Argentinos Juniors, donde sumó 75 partidos, 9 goles y 4 asistencias antes de ser transferido en 2022 a Corinthians por USD 7 millones. Con el Timao registró 96 presencias, 2 goles y 4 asistencias, y estuvo cerca del título en la Copa de Brasil 2022.

Embed Fausto Vera, día 1 en el Más Grande.#River2026 ⚪️⚪️ pic.twitter.com/3r9HjWT9p3 — River Plate (@RiverPlate) December 19, 2025

En 2024 emigró al Atlético Mineiro por USD 4,5 millones: jugó 59 partidos, convirtió 3 goles y dio 1 asistencia. Disputó finales continentales —Libertadores 2024 y Sudamericana 2025— con derrotas ante Botafogo y Lanús, respectivamente. Campeón del Mineiro 2025, no iba a ser tenido en cuenta por Jorge Sampaoli y buscó rodaje en su regreso al país.

River no se retira del mercado: los nombres que suenan

La llegada de Vera no cierra el mercado. Tras dificultades por Román Vega y Julio Soler, surgieron Elías Báez y Alexandro Bernabei, aunque sin avances firmes.

Para el mediocampo también aparecen Santiago Ascacibar y Aníbal Moreno. En ofensiva, Gianluca Prestianni y Leo Fernández podrían aportar desequilibrio, tras las complicaciones en el regreso de Claudio Echeverri. También figuran Tadeo Allende y Santino Andino.

Con el regreso al trabajo y Fausto Vera ya confirmado, River pone primera en el mercado y Gallardo empieza a rearmar el eje del equipo para la próxima temporada.