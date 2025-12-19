La FIA reveló los costos de la Superlicencia: cuánto pagará Colapinto y el resto de los pilotos para correr en la F1 en 2026

Para la temporada 2026, la FIA estableció una tarifa base de 13.881 dólares, a la que se le suman 2.803 dólares por cada punto obtenido en el Campeonato de Pilotos del año anterior.

Cuánto deberá pagar Franco Colapinto para correr en la F1 en 2026

En el caso de Franco Colapinto, su situación es clara. El piloto argentino no sumó puntos en el Campeonato de Pilotos 2025, por lo que solo deberá pagar la tarifa base de 13.881 dólares, el monto más bajo posible dentro del sistema actual.

La cifra contrasta con la de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien acumuló 22 puntos y deberá abonar 75.559 dólares. Aunque la diferencia es significativa, refleja el rendimiento deportivo de cada uno durante la temporada.

De todos modos, cabe destacar que estos montos suelen ser absorbidos por las escuderías, que se hacen cargo del pago como parte de los contratos. En ese sentido, cuanto más elevado es el monto, mejor fue la campaña del piloto y del equipo en términos deportivos.

Los pilotos que más deberán pagar por la Superlicencia

La lista de pagos deja en evidencia el impacto directo del rendimiento en pista. Los pilotos que finalizaron en los primeros puestos del campeonato deberán desembolsar cifras millonarias.

El caso más resonante es el de Lando Norris, flamante campeón de la Fórmula 1, quien deberá pagar 1.199.760 dólares. Muy cerca aparece Max Verstappen, con 1.194.153 dólares, seguido por Oscar Piastri, con 1.163.315.

Más atrás, pero todavía con cifras elevadas, se ubican nombres como George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, todos con montos que superan ampliamente los 400 mil dólares.

Cuánto deberán pagar los pilotos de la Fórmula 1 para la Superlicencia del 2026

Lando Norris: US$ 1.199.760 dólares

Max Verstappen: US$ 1.194.153

Oscar Piastri: US$ 1.163.315

George Russell: US$ 908.196

Charles Leclerc: US$ 692.327

Lewis Hamilton: US$ 451.227

Kimi Antonelli: US$ 434.406

Alex Albon: US$ 218.536

Carlos Sainz: US$ 193.304

Fernando Alonso: US$ 170.877

Nico Hülkenberg: US$ 154.057

Isack Hadjar: US$ 154.057

Oliver Bearman: US$ 134.431

Esteban Ocon: US$ 120.414

Liam Lawson: US$ 120.414

Yuki Tsunoda: US$ 106.397

Lance Stroll: US$ 106.397

Pierre Gasly: US$ 75.559

Gabriel Bortoleto: US$ 67.148

Franco Colapinto: US$ 13.881

Arvid Lindblad: US$ 13.881

Sergio Checo Pérez: US$ 13.881

Valtteri Bottas: US$ 13.881

Colapinto comparte el monto mínimo con otros pilotos que tampoco sumaron puntos, como Sergio “Checo” Pérez, Valtteri Bottas y Arvid Lindblad.

Con el calendario 2026 cada vez más cerca y una pretemporada que será clave, el argentino ya sabe que su foco estará puesto exclusivamente en lo deportivo. La Superlicencia está asegurada, el lugar en Alpine también, y ahora el desafío será transformar el aprendizaje en resultados dentro de la pista.