Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

La FIA reveló los costos de la Superlicencia: cuánto pagará Colapinto y el resto de los pilotos para correr en la F1 en 2026

La FIA dio a conocer los montos oficiales que deberán abonar los pilotos para obtener la Superlicencia 2026. Franco Colapinto, confirmado en Alpine, ¿cuánto deberá pagar?

La Fórmula 1 no solo exige talento, preparación física y mental, sino también cumplir con una serie de requisitos administrativos que son indispensables para poder competir. En ese contexto, la FIA reveló en las últimas horas cuánto deberá pagar cada piloto para contar con la Superlicencia que habilita su participación en la temporada 2026, y el nombre de Franco Colapinto aparece con una particularidad llamativa.

image

El piloto argentino, que aseguró su continuidad como titular en Alpine tras un año exigente y de aprendizaje, deberá abonar el monto mínimo establecido por el organismo rector del automovilismo mundial. La cifra se explica directamente por su desempeño en el Campeonato de Pilotos 2025 y representa, paradójicamente, una de las pocas “buenas noticias” económicas que dejó una campaña complicada.

Qué es la Superlicencia de la FIA y por qué es obligatoria

La Superlicencia es un documento otorgado por la Federación Internacional del Automóvil que habilita a los pilotos a competir en la Fórmula 1. Para obtenerla, los corredores deben cumplir con estrictos criterios deportivos, sumar puntos en categorías avaladas por la FIA y, además, abonar un canon anual.

Este permiso no solo es obligatorio, sino que también funciona como un sistema de control disciplinario: durante las carreras, las sanciones suelen implicar la quita de puntos de la Superlicencia, una penalización severa que puede derivar en suspensiones si se alcanza el límite permitido.

Para la temporada 2026, la FIA estableció una tarifa base de 13.881 dólares, a la que se le suman 2.803 dólares por cada punto obtenido en el Campeonato de Pilotos del año anterior.

Cuánto deberá pagar Franco Colapinto para correr en la F1 en 2026

En el caso de Franco Colapinto, su situación es clara. El piloto argentino no sumó puntos en el Campeonato de Pilotos 2025, por lo que solo deberá pagar la tarifa base de 13.881 dólares, el monto más bajo posible dentro del sistema actual.

La cifra contrasta con la de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien acumuló 22 puntos y deberá abonar 75.559 dólares. Aunque la diferencia es significativa, refleja el rendimiento deportivo de cada uno durante la temporada.

De todos modos, cabe destacar que estos montos suelen ser absorbidos por las escuderías, que se hacen cargo del pago como parte de los contratos. En ese sentido, cuanto más elevado es el monto, mejor fue la campaña del piloto y del equipo en términos deportivos.

Los pilotos que más deberán pagar por la Superlicencia

La lista de pagos deja en evidencia el impacto directo del rendimiento en pista. Los pilotos que finalizaron en los primeros puestos del campeonato deberán desembolsar cifras millonarias.

El caso más resonante es el de Lando Norris, flamante campeón de la Fórmula 1, quien deberá pagar 1.199.760 dólares. Muy cerca aparece Max Verstappen, con 1.194.153 dólares, seguido por Oscar Piastri, con 1.163.315.

Más atrás, pero todavía con cifras elevadas, se ubican nombres como George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, todos con montos que superan ampliamente los 400 mil dólares.

Cuánto deberán pagar los pilotos de la Fórmula 1 para la Superlicencia del 2026

  • Lando Norris: US$ 1.199.760 dólares
  • Max Verstappen: US$ 1.194.153
  • Oscar Piastri: US$ 1.163.315
  • George Russell: US$ 908.196
  • Charles Leclerc: US$ 692.327
  • Lewis Hamilton: US$ 451.227
  • Kimi Antonelli: US$ 434.406
  • Alex Albon: US$ 218.536
  • Carlos Sainz: US$ 193.304
  • Fernando Alonso: US$ 170.877
  • Nico Hülkenberg: US$ 154.057
  • Isack Hadjar: US$ 154.057
  • Oliver Bearman: US$ 134.431
  • Esteban Ocon: US$ 120.414
  • Liam Lawson: US$ 120.414
  • Yuki Tsunoda: US$ 106.397
  • Lance Stroll: US$ 106.397
  • Pierre Gasly: US$ 75.559
  • Gabriel Bortoleto: US$ 67.148
  • Franco Colapinto: US$ 13.881
  • Arvid Lindblad: US$ 13.881
  • Sergio Checo Pérez: US$ 13.881
  • Valtteri Bottas: US$ 13.881

Colapinto comparte el monto mínimo con otros pilotos que tampoco sumaron puntos, como Sergio “Checo” Pérez, Valtteri Bottas y Arvid Lindblad.

Con el calendario 2026 cada vez más cerca y una pretemporada que será clave, el argentino ya sabe que su foco estará puesto exclusivamente en lo deportivo. La Superlicencia está asegurada, el lugar en Alpine también, y ahora el desafío será transformar el aprendizaje en resultados dentro de la pista.

