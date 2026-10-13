En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Copa Sudamericana
FÚTBOL

Cómo está el historial entre Boca y Vasco da Gama antes de cruzarse en la semifinal de la Copa Sudamericana

Boca y Vasco da Gama se enfrentan por la semifinal de la Copa Sudamericana. El repaso del historial oficial y los partidos previos.

Boca y Vasco da Gama se enfrentan por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Boca y Vasco da Gama se enfrentan por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Este martes, desde las 21:30 horas, Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Vasco da Gama en el marco del encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El cruce entre el Xeneize y el Gigante da Colina pondrá en marcha el quinto capítulo de un mano a mano internacional que tendrá su sexta función en una semana para definir al primer clasificado a la gran final del certamen continental.

Leé también Sin Leandro Paredes: los convocados de Rodolfo Arruabarrena en Boca y las sorpresas para recibir a Vasco da Gama
Rodolfo Arruabarrena. 

Foto: ESPN

A la hora de repasar los antecedentes entre ambos conjuntos, los cuatro partidos oficiales registrados en los libros de estadísticas datan de la temporada 2001. En ese período, el balance general favorece al club de La Ribera, que mantiene un historial invicto con dos triunfos y dos empates, sin haber registrado derrotas frente al elenco de Río de Janeiro. En el plano de las áreas, Boca convirtió un total de 8 goles, mientras que Vasco anotó 4 tantos.

Cómo le fue a Boca la primera vez que eliminó a Vasco da Gama en la Copa Libertadores

La primera serie de enfrentamientos directos se produjo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2001. En el duelo de ida disputado en São Januário, Boca obtuvo una valiosa victoria por 1-0 con gol de Guillermo Barros Schelotto a los 69 minutos de juego.

Días más tarde, la revancha en La Bombonera se resolvió con contundencia en favor del equipo argentino, que liquidó la historia con una goleada 3-0 en media hora. Aníbal Matellán abrió el marcador a los 10 minutos de la etapa inicial, mientras que el "Mellizo" convirtió un doblete a los 20' y 30' para certificar la clasificación. Tras superar ese cruce, el equipo de La Ribera eliminaría a Palmeiras en semifinales y obtendría el título continental por penales frente a Cruz Azul.

Cuáles fueron los últimos partidos entre Boca y Vasco da Gama por torneos internacionales

Apenas dos meses después de aquel choque por la Libertadores, ambas instituciones compartieron la fase de grupos de la Copa Mercosur 2001. En el primer partido, con Vasco haciendo de local en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, el encuentro finalizó empatado 2-2: Pedrinho de tiro libre y Patricio marcaron para los brasileños, en tanto que Omar Pérez celebró un doblete para el elenco azul y oro.

El último antecedente disputado en Buenos Aires repitió idéntico marcador. Boca y Vasco da Gama igualaron 2-2 en La Bombonera, con anotaciones de Joel Barbosa y Ariel Carreño para los locales, mientras que Odvan y Euller hicieron lo propio para la visita. En aquella edición, ambos clubes quedaron eliminados en la ronda de grupos dentro de un torneo que terminaría coronando a San Lorenzo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Copa Sudamericana
Notas relacionadas
"El partido de local va a ser...": la fuerte confesión de una de las figuras de Boca antes de la semifinal contra Vasco Da Gama
Giro judicial en Brasil: se confirmó la sede para el partido de vuelta entre Boca y Vasco da Gama
Sin Paredes ni Belmonte: la estrategia de Arruabarrena en Boca para la semifinal contra Vasco da Gama

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar