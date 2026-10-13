Cómo está el historial entre Boca y Vasco da Gama antes de cruzarse en la semifinal de la Copa Sudamericana

Días más tarde, la revancha en La Bombonera se resolvió con contundencia en favor del equipo argentino, que liquidó la historia con una goleada 3-0 en media hora. Aníbal Matellán abrió el marcador a los 10 minutos de la etapa inicial, mientras que el "Mellizo" convirtió un doblete a los 20' y 30' para certificar la clasificación. Tras superar ese cruce, el equipo de La Ribera eliminaría a Palmeiras en semifinales y obtendría el título continental por penales frente a Cruz Azul.

Cuáles fueron los últimos partidos entre Boca y Vasco da Gama por torneos internacionales

Apenas dos meses después de aquel choque por la Libertadores, ambas instituciones compartieron la fase de grupos de la Copa Mercosur 2001. En el primer partido, con Vasco haciendo de local en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, el encuentro finalizó empatado 2-2: Pedrinho de tiro libre y Patricio marcaron para los brasileños, en tanto que Omar Pérez celebró un doblete para el elenco azul y oro.

El último antecedente disputado en Buenos Aires repitió idéntico marcador. Boca y Vasco da Gama igualaron 2-2 en La Bombonera, con anotaciones de Joel Barbosa y Ariel Carreño para los locales, mientras que Odvan y Euller hicieron lo propio para la visita. En aquella edición, ambos clubes quedaron eliminados en la ronda de grupos dentro de un torneo que terminaría coronando a San Lorenzo.