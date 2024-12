Qué resultados necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2025

Con un ajustado 1-0 frente a Newell's Old Boys en la penúltima fecha de la Liga Profesional, Boca dio un paso crucial hacia la clasificación a la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, aún no tiene garantizado su lugar en el máximo certamen continental, ya que su futuro está atado no solo al resultado que obtenga en la última jornada contra Independiente, sino también a lo que ocurra en otros torneos locales.