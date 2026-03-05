La durísima advertencia de Eduardo Coudet a todo el plantel de River

El técnico fue claro al explicar que no tendrá en cuenta antecedentes ni jerarquías previas. Su intención es evaluar a cada jugador por lo que muestre en los entrenamientos y por lo que el equipo necesite en cada momento.

“Soy reiterativo, no miro documentos, nacionalidad ni edades, no miro nada: juega el que mejor está o el que más necesitemos en el momento. Hasta el sistema lo marcan los momentos de los jugadores”, había señalado el propio entrenador durante su presentación oficial, una idea que volvió a reforzar en su primer cara a cara con el plantel.

Además, destacó el potencial del grupo que encontró al llegar al club. “Hay un grupo muy sano, todos nos conocemos; a muchos los quise tener y no tuve plata para traerlos. Son jugadores que me gustan y, si encontramos la mejor versión de cada uno, el equipo va a estar bien”, expresó.

Cuándo debutará Eduardo Coudet como entrenador de River

Más allá del inicio inmediato de los entrenamientos, el nuevo técnico contará con un margen de trabajo mayor al habitual antes de su primer partido oficial. Esto se debe a que la Asociación del Fútbol Argentino confirmó un paro que se extenderá desde el jueves 5 de marzo hasta el domingo 8, lo que impide la disputa normal de la fecha 9 del Torneo Apertura.

Como consecuencia de esta medida, esa jornada fue postergada para la primera semana de mayo. De esta manera, el debut de Coudet al frente del equipo se producirá recién el jueves 12 de marzo a las 21.30.

Ese día, River visitará a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima jornada del campeonato.

Con una semana completa de entrenamientos por delante, el nuevo entrenador buscará aprovechar ese tiempo para comenzar a implementar su idea de juego y evaluar a fondo a un plantel que, según su propio diagnóstico, tiene el potencial necesario para revertir la situación y encontrar su mejor versión en el torneo.