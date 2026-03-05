En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Coudet
River
NUEVA CICLO

La durísima advertencia de Eduardo Coudet a todo el plantel de River

El nuevo entrenador del Millonario dirigió su primera práctica en Ezeiza y dejó un mensaje directo al plantel. Con intensidad y una idea clara, el Chacho busca “resetear” al equipo antes de su debut ante Huracán.

La durísima advertencia de Eduardo Coudet a todo el plantel de River

El ciclo de Eduardo Coudet en River comenzó oficialmente con su primer contacto directo con el plantel. Luego de una jornada intensa marcada por su viaje, la presentación formal y poco descanso, el nuevo entrenador del equipo se presentó en el predio de Ezeiza para dirigir su primera práctica y transmitir el mensaje inicial a los futbolistas.

Leé también "No vine a un cumpleaños": Coudet asumió como DT de River y dejó un contundente mensaje
Coudet fue presentado como nuevo DT de River (Captura: You Tube River Plate).
image

“Comienza una nueva etapa”. Esa fue la frase central que eligió el Chacho para marcar el punto de partida de su ciclo. En una charla breve pero clara, el técnico buscó dejar en claro que lo ocurrido anteriormente quedó atrás y que todos los jugadores tendrán la oportunidad de ganarse un lugar dentro del equipo.

A las 16 en punto, el entrenador citó al plantel en ronda. Allí, luego de la bienvenida que le dieron el presidente Stefano Di Carlo y los dirigentes del club, tomó la palabra para compartir su mirada sobre el momento del equipo y explicar cómo pretende encarar este nuevo proceso.

Cuál fue el primer mensaje de Eduardo Coudet al plantel de River

El eje del discurso del entrenador estuvo centrado en la idea de “resetear” al grupo. Coudet les transmitió a los futbolistas que todos parten desde el mismo lugar y que las decisiones sobre la formación titular se tomarán en función del rendimiento cotidiano.

El técnico fue claro al explicar que no tendrá en cuenta antecedentes ni jerarquías previas. Su intención es evaluar a cada jugador por lo que muestre en los entrenamientos y por lo que el equipo necesite en cada momento.

“Soy reiterativo, no miro documentos, nacionalidad ni edades, no miro nada: juega el que mejor está o el que más necesitemos en el momento. Hasta el sistema lo marcan los momentos de los jugadores”, había señalado el propio entrenador durante su presentación oficial, una idea que volvió a reforzar en su primer cara a cara con el plantel.

Además, destacó el potencial del grupo que encontró al llegar al club. “Hay un grupo muy sano, todos nos conocemos; a muchos los quise tener y no tuve plata para traerlos. Son jugadores que me gustan y, si encontramos la mejor versión de cada uno, el equipo va a estar bien”, expresó.

Cuándo debutará Eduardo Coudet como entrenador de River

Más allá del inicio inmediato de los entrenamientos, el nuevo técnico contará con un margen de trabajo mayor al habitual antes de su primer partido oficial. Esto se debe a que la Asociación del Fútbol Argentino confirmó un paro que se extenderá desde el jueves 5 de marzo hasta el domingo 8, lo que impide la disputa normal de la fecha 9 del Torneo Apertura.

Como consecuencia de esta medida, esa jornada fue postergada para la primera semana de mayo. De esta manera, el debut de Coudet al frente del equipo se producirá recién el jueves 12 de marzo a las 21.30.

Ese día, River visitará a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima jornada del campeonato.

Con una semana completa de entrenamientos por delante, el nuevo entrenador buscará aprovechar ese tiempo para comenzar a implementar su idea de juego y evaluar a fondo a un plantel que, según su propio diagnóstico, tiene el potencial necesario para revertir la situación y encontrar su mejor versión en el torneo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Coudet River
Notas relacionadas
El equipo del Chacho Coudet: así quedó conformado el cuerpo técnico de River
Problemas para Coudet: los jugadores clave con los que no podrá contar para su debut como DT de River
La tragedia de la que fue testigo Eduardo Coudet cuando era hincha de Boca

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar