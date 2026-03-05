La Fórmula 1 tomó una decisión excepcional antes del GP de Australia por el conflicto en Medio Oriente

Esta medida permite que los mecánicos de los distintos equipos puedan recuperar parte del tiempo perdido en la preparación de los autos, algo clave en la previa del arranque de la temporada.

A través de un comunicado, el organismo explicó los motivos de la decisión: “Deseamos informarles que, tras consultar con los comisarios de la competencia, debido a fuerza mayor y específicamente a las continuas interrupciones en viajes y transporte de carga experimentadas en la preparación del Gran Premio de Australia, las disposiciones del Artículo B9.5.1a, es decir ‘Período Restringido 1’, y del Artículo B9.5.1b, es decir ‘Período Restringido 2’, no se aplicarán en esta competencia”.

Qué significan los períodos restringidos que fueron suspendidos

Los llamados períodos restringidos son franjas horarias establecidas en el reglamento técnico que limitan el trabajo de los equipos en el paddock, especialmente durante la noche previa a las actividades en pista.

El denominado “Período Restringido Uno” comienza 42 horas antes del inicio programado de la primera práctica libre y finaliza 29 horas antes de esa misma sesión.

Por su parte, el “Período Restringido Dos” se inicia 18 horas antes del comienzo de la primera práctica libre y concluye cuatro horas antes de que los autos salgan a pista.

La suspensión de estas restricciones permitirá que las escuderías trabajen más tiempo en sus garajes para completar la puesta a punto de los monoplazas.

El cronograma del Gran Premio de Australia

El Gran Premio de Australia marcará el inicio del calendario 2026 de la Fórmula 1 y tendrá el siguiente cronograma (horarios de Argentina):

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00

Con este contexto, todo está listo para que la máxima categoría del automovilismo mundial ponga primera en Melbourne y dé inicio a una nueva temporada que promete grandes expectativas en la parrilla.