La Fórmula 1 tomó una decisión excepcional antes del GP de Australia por el conflicto en Medio Oriente

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará este fin de semana con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, aunque en la previa hubo una situación inesperada que obligó a tomar una decisión excepcional dentro del reglamento.
Las escuderías llegaron a Melbourne con demoras por restricciones en el tránsito aéreo vinculadas al conflicto en Medio Oriente y la FIA tomó una decisión excepcional para facilitar la preparación de los monoplazas antes del inicio del campeonato.
Las escuderías lograron llegar a tiempo a Melbourne pese a las complicaciones logísticas generadas por el conflicto en Medio Oriente. La escalada bélica provocó restricciones en el tránsito aéreo y demoras en el traslado del material de carga que cada equipo transporta para montar sus estructuras en el circuito.
A pesar de esos inconvenientes, las estructuras finalmente pudieron instalarse en el trazado australiano y avanzar con los preparativos habituales para el inicio del campeonato. Sin embargo, el tiempo disponible para el armado de los monoplazas y el trabajo en boxes resultó más acotado de lo previsto.
Ante este escenario, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió flexibilizar los períodos restringidos de trabajo durante las noches previas a las primeras sesiones en pista.
Esta medida permite que los mecánicos de los distintos equipos puedan recuperar parte del tiempo perdido en la preparación de los autos, algo clave en la previa del arranque de la temporada.
A través de un comunicado, el organismo explicó los motivos de la decisión: “Deseamos informarles que, tras consultar con los comisarios de la competencia, debido a fuerza mayor y específicamente a las continuas interrupciones en viajes y transporte de carga experimentadas en la preparación del Gran Premio de Australia, las disposiciones del Artículo B9.5.1a, es decir ‘Período Restringido 1’, y del Artículo B9.5.1b, es decir ‘Período Restringido 2’, no se aplicarán en esta competencia”.
Los llamados períodos restringidos son franjas horarias establecidas en el reglamento técnico que limitan el trabajo de los equipos en el paddock, especialmente durante la noche previa a las actividades en pista.
El denominado “Período Restringido Uno” comienza 42 horas antes del inicio programado de la primera práctica libre y finaliza 29 horas antes de esa misma sesión.
Por su parte, el “Período Restringido Dos” se inicia 18 horas antes del comienzo de la primera práctica libre y concluye cuatro horas antes de que los autos salgan a pista.
La suspensión de estas restricciones permitirá que las escuderías trabajen más tiempo en sus garajes para completar la puesta a punto de los monoplazas.
El Gran Premio de Australia marcará el inicio del calendario 2026 de la Fórmula 1 y tendrá el siguiente cronograma (horarios de Argentina):
Jueves 5 de marzo
Práctica Libre 1: 22:30
Viernes 6 de marzo
Práctica Libre 2: 2:00
Práctica Libre 3: 22:30
Sábado 7 de marzo
Clasificación: 2:00
Domingo 8 de marzo
Carrera: 1:00
Con este contexto, todo está listo para que la máxima categoría del automovilismo mundial ponga primera en Melbourne y dé inicio a una nueva temporada que promete grandes expectativas en la parrilla.