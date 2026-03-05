¿Icardi a River? La sorpresiva respuesta de su representante ante los rumores

Con el paso de los meses, el nombre del atacante volvió a aparecer en el radar mediático del fútbol argentino, lo que reactivó las especulaciones sobre un eventual regreso al país.

Sin embargo, desde la dirigencia del club también optaron por la cautela al momento de referirse a posibles incorporaciones.

Qué dijo el presidente de River sobre Mauro Icardi

Consultado sobre esta posibilidad, Stefano Di Carlo, actual presidente de River, evitó profundizar en el tema. En una entrevista con el programa F90 de ESPN, el dirigente prefirió no dar detalles sobre eventuales nombres propios.

“No es momento de dar nombres, no quiero entrar en la dinámica de un presidente que se confunde con su rol de hincha en una charla de café. Entiendo y es válido como insumo para el programa, pero de mi parte no puedo aportar nada”, explicó.

La postura del dirigente refleja una línea de prudencia frente a un mercado de pases que suele generar múltiples versiones en torno a posibles refuerzos.

El presente de Mauro Icardi en Galatasaray

Mientras tanto, el delantero argentino atraviesa un buen momento en el Galatasaray. El equipo turco es líder en la liga local y logró avanzar a los octavos de final de la Champions League tras eliminar a la Juventus en la instancia de playoffs.

El próximo desafío del conjunto turco será enfrentar al Liverpool, donde juega Alexis Mac Allister, en una serie que aparece como una de las más atractivas de la fase eliminatoria.

Icardi tiene contrato con el club hasta el 30 de junio de este año y sigue siendo una pieza importante dentro del plantel, incluso después de la llegada del delantero nigeriano Víctor Oshimen, quien también se sumó al equipo.

Por ahora, más allá de los rumores que circulan en Argentina, desde el entorno del atacante aseguran que no hubo contactos formales desde River, mientras el goleador continúa enfocado en su presente en el fútbol europeo.