River ganó en su debut en la Copa Argentina, pero Marcelo Gallardo no está conforme: "Fue de..."

Más allá del resultado, la principal preocupación pasó por la lesión de Matías Kranevitter, quien tuvo que salir en el primer tiempo y encendió las alarmas en el cuerpo técnico. "Me preocupa, son muchas las lesiones que venimos sufriendo. No está bueno que los jugadores pierdan continuidad. Lo de Kranevitter es muscular, veremos cuál es el grado", explicó Gallardo, quien descartó que haya errores en la preparación física y atribuyó la situación a una "racha negativa".

El respaldo a Borja y la rotación en el arco

Otro de los temas que dejó el encuentro fue el penal fallado por Miguel Borja, quien no atraviesa su mejor momento. "Está en una etapa de no conexión con el gol. Tengo que hablar con él para ver si sigue con ese deseo y que su autoestima no baje", señaló el Muñeco, dejando en claro que evaluará su continuidad como ejecutor.

Por otro lado, sorprendió la presencia de Jeremías Ledesma en el arco en lugar de Franco Armani, aunque el DT aclaró que estaba planificado. "Viene trabajando muy bien y ya lo había hablado con él. No entiendo por qué se generó tanto revuelo", dijo, restándole importancia a la historia de Instagram del arquero con la camiseta del Cádiz y un avión.

El futuro de River en la Copa Libertadores

Con la clasificación asegurada en la Copa Argentina, Gallardo ya piensa en los desafíos que se vienen, especialmente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Independiente del Valle, Universitario y Barcelona de Guayaquil. "Es un grupo difícil como todos, hay que viajar y competir. Nadie va a regalar nada", advirtió.

Además, valoró la participación de los juveniles en el encuentro y resaltó el debut de Ulises Giménez: "Entraron muchos chicos que van a ir sumando minutos y confianza. No todo es inmediato, pero es importante que empiecen a sentirse parte".

River avanzó de ronda, pero las preocupaciones persisten. La falta de creatividad en ataque y la larga lista de lesionados son desafíos que Gallardo deberá resolver de cara a los próximos compromisos.