El primer acuerdo de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tras la escandalosa separación

"Frente a esto, se comunica con el padre de las nenas y le dice que se quede con las nenas una semana como culquier padres separados. Ahí es donde Darío le dice Ok, no hay problema. Y él le pide una vez más que ella baje el nivel de comentarios contra su mujer, Ivana Figueiras", explicó la periodista.

En ese sentido, amplió: "Él siente que Chechu no fue clara con las fechas y por eso Ivana tiene mucho hate, porque ellos estaban solteros cuando estaban en pareja".

Y sobre las versiones de romance entre Chechu y Pieres, remarcó: "¿Qué pasa con Chechu y Pieres? Es hermosa esta historia de amor porque data del 2008 cuando tuvieron una cosita previo a que Paula Chaves salga con Pieres. Hay un reencuentro ahora en Punta del Este, ¿y qué hizo Chechu ahora? Llamó a Paula Chaves porque se sintió en la responsabilidad de decirlo".

La frase de Chechu Bonelli sobre Facundo Pieres que la dejó expuesta

En medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Facundo Pieres, ex de Zaira Nara, Chechu Bonelli habló acerca de las imágenes que se filtraron días atrás, donde se la veía cenando con el polista en Cariló.

"Es lo que vieron, simplemente una cena, qué sé yo. Lo conozco desde el 2008", comenzó diciendo la periodista. Ante la pregunta del cronista de Puro Show (El Trece) sobre el tipo de amistad que los une, la modelo se mostró un tatno incómoda y respondió dejando aún más dudas.

"Me pedís mucho detalle que no te puedo responder, no te lo puedo dar. Porque hoy es eso. Somos amigos, compartimos unos mates en Punta del Este. Compartí una cena que fue lo que vieron y no tengo mucho más para decir", explicó.

"Es un chico hermoso, Facu. Es una bomba, sí, me encanta. Me parece un candidatazo", reconoció Chechu con una sonrisa. Y cuando le preguntaron directamente si había pasado algo entre ellos, la modelo respondió con una sonrisa nerviosa: "Tengo que salir al aire. No te puedo responder tampoco esa pregunta. Hay preguntas que no tienen respuesta".