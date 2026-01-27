En vivo Radio La Red
Previsional
Tarjeta Alimentar
ANSES
Previsional

Tarjeta Alimentar: de cuánto será en febrero tras el anuncio de aumentos de ANSES

Aunque ANSES confirmó un nuevo aumento de las asignaciones desde febrero, la Tarjeta Alimentar no tendrá incrementos y mantendrá los mismos montos. Sin embargo, el ajuste de la AUH sí impactará en el ingreso total de las familias que cobran ambos beneficios.

Si bien el monto de la asistencia alimentaria permanece congelado, el aumento de la AUH sí impacta en el ingreso total de las familias, que cobran ambos beneficios de manera conjunta.

Tarjeta Alimentar en febrero

La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en febrero de 2026, pese a la actualización de las asignaciones familiares dispuesta por ANSES mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Desde el organismo previsional aclararon que la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad, por lo que sus montos solo se modifican por decisión del Poder Ejecutivo y no de manera automática por inflación.

De esta forma, los valores continúan siendo los mismos que rigen desde hace meses:

  • $52.250 para familias con un hijo

  • $81.936 para familias con dos hijos

  • $108.062 para familias con tres o más hijos

Estos montos se acreditan todos los meses junto con la AUH, en la misma cuenta bancaria y sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Aumento de la AUH: cuánto sube en febrero

Aunque la Tarjeta Alimentar no se actualiza, la Asignación Universal por Hijo sí aumenta en febrero, como parte del ajuste del 2,85% dispuesto por ANSES para todas las asignaciones contempladas en la Ley 24.714.

Con este incremento, el valor bruto de la AUH se eleva, aunque ANSES continúa pagando el 80% mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

El aumento de la AUH permite que el ingreso total de las familias suba, incluso sin cambios en la Tarjeta Alimentar, especialmente en los hogares con más de un hijo.

ANSES_AUH_Alimentar

Cuánto se cobra en total en febrero con AUH y Tarjeta Alimentar

De acuerdo a la Resolución 111/2024, los montos de la Tarjeta Alimentar no se actualizan con la movilidad de Anses, por lo que en febrero continuarán siendo:

  • $52.250 por un hijo.
  • $81.936 por dos hijos.
  • $108.062 por tres o más hijos.

Al sumar el 80% de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los totales que pagará ANSES en febrero de 2026 serán los siguientes:

  • 1 hijo: $103.276,80 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $155.526,80.
  • 2 hijos: $206.553,60 + $81.936 = $288.489,60.
  • 3 hijos: $309.830,40 + $108.062 = $417.892,40.
  • 4 hijos: $413.107,20 + $108.062 = $521.169,20.
  • 5 hijos: $516.384,00 + $108.062 = $624.446,00.
  • 6 hijos: $619.660,80 + $108.062 = $727.722,80.

Quiénes cobran el aumento de la AUH

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)

  • Trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley 24.714

  • Beneficiarios del SIPA, PUAM y pensiones no contributivas

