En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Armani
River
PREOCUPACIÓN

Nueva alarma en River: Franco Armani se volvió a lesionar y se pierde el próximo partido

Franco Armani sufrió una nueva lesión y no estará ante Gimnasia. También es duda para la visita a Rosario Central y su regreso dependerá de la evolución.

Nueva alarma en River: Franco Armani se volvió a lesionar y se pierde el próximo partido

River encendió una nueva señal de alerta en el inicio del Torneo Apertura. Franco Armani, que había dejado atrás el desgarro en el gemelo derecho que lo marginó de la pretemporada y del debut ante Barracas Central, volvió a quedar descartado para la segunda fecha frente a Gimnasia por una inflamación en el talón de la misma pierna. La situación no solo lo deja afuera del partido de este miércoles, sino que también lo pone en duda para el compromiso del domingo ante Rosario Central.

Leé también ¿Era penal para River? La jugada que encendió la polémica ante Barracas
¿era penal para river? la jugada que encendio la polemica ante barracas
image

El cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo manejó el regreso del arquero con cautela desde el comienzo del año. En el calendario interno, la segunda fecha aparecía marcada como el momento ideal para su vuelta. Sin embargo, esta nueva molestia alteró los planes y obligó a estirar los plazos, con el foco puesto en evitar riesgos mayores en una zona sensible.

Qué lesión tiene Franco Armani y por qué vuelve a quedar afuera

La inflamación en el talón derecho se presenta como una consecuencia indirecta del desgarro previo en el gemelo, lesión que no le permitió al arquero completar la preparación física junto al resto del plantel. Si bien el problema muscular había quedado atrás, la sobrecarga en la misma pierna generó esta nueva molestia que requiere cuidados y seguimiento diario.

A los 39 años, Armani atraviesa un arranque de temporada atípico. Su carrera se caracterizó por la regularidad física y una presencia casi ininterrumpida bajo los tres palos, por lo que esta seguidilla de ausencias representa una excepción en su trayectoria. La idea del cuerpo técnico es que recién sea reevaluado tras el partido en Rosario, con la mirada puesta en la cuarta fecha, el viernes 6, cuando River reciba a Tigre en el Monumental.

Quién atajará en River mientras Armani se recupera

Ante este escenario, el arco volverá a estar en manos de Santiago Beltrán, quien será titular por segundo partido consecutivo en el torneo y cuarto en el año si se suman los amistosos de pretemporada. El juvenil respondió con solvencia cada vez que le tocó jugar: tuvo poco trabajo, mostró seguridad y todavía no recibió goles.

Uno de los puntos altos de Beltrán fue su actuación frente a Peñarol, donde incluso atajó un penal en la definición desde los doce pasos. Su rendimiento le dio tranquilidad al cuerpo técnico en un contexto sensible, con un arquero histórico ausente y un calendario exigente por delante.

Cómo está el panorama de arqueros en River

La situación se completa con la ausencia de Ezequiel Centurión, repescado de Independiente Rivadavia para ser la primera alternativa de Armani en 2026. El arquero continúa recuperándose de una fractura en la muñeca izquierda y recién estará disponible dentro de aproximadamente un mes.

Además, el partido ante Rosario Central tendrá un condimento especial: enfrente estará Jeremías Ledesma, arquero que salió de River a préstamo con obligación de compra. Mientras tanto, el arco millonario será defendido por un juvenil de apenas 21 años, con solo tres partidos en Primera División, en un contexto que pone a prueba la planificación y la confianza del cuerpo técnico.

River espera por Armani, pero mientras tanto, Beltrán sigue sumando crédito en un inicio de torneo marcado por la cautela y la necesidad de administrar esfuerzos desde el arranque.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Armani River
Notas relacionadas
De laboratorio: la jugada preparada de River que terminó en un golazo de Montiel
River va por otro salto histórico: cómo será la nueva ampliación del Monumental que promete convertirlo en "uno de los más importantes"
River ajusta piezas antes del debut: las dos figuras que Gallardo espera recuperar

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar