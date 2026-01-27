Nueva alarma en River: Franco Armani se volvió a lesionar y se pierde el próximo partido

Quién atajará en River mientras Armani se recupera

Ante este escenario, el arco volverá a estar en manos de Santiago Beltrán, quien será titular por segundo partido consecutivo en el torneo y cuarto en el año si se suman los amistosos de pretemporada. El juvenil respondió con solvencia cada vez que le tocó jugar: tuvo poco trabajo, mostró seguridad y todavía no recibió goles.

Uno de los puntos altos de Beltrán fue su actuación frente a Peñarol, donde incluso atajó un penal en la definición desde los doce pasos. Su rendimiento le dio tranquilidad al cuerpo técnico en un contexto sensible, con un arquero histórico ausente y un calendario exigente por delante.

Cómo está el panorama de arqueros en River

La situación se completa con la ausencia de Ezequiel Centurión, repescado de Independiente Rivadavia para ser la primera alternativa de Armani en 2026. El arquero continúa recuperándose de una fractura en la muñeca izquierda y recién estará disponible dentro de aproximadamente un mes.

Además, el partido ante Rosario Central tendrá un condimento especial: enfrente estará Jeremías Ledesma, arquero que salió de River a préstamo con obligación de compra. Mientras tanto, el arco millonario será defendido por un juvenil de apenas 21 años, con solo tres partidos en Primera División, en un contexto que pone a prueba la planificación y la confianza del cuerpo técnico.

River espera por Armani, pero mientras tanto, Beltrán sigue sumando crédito en un inicio de torneo marcado por la cautela y la necesidad de administrar esfuerzos desde el arranque.