El extraño mensaje antivacunas que publicó Susana Giménez y que borró a los pocos minutos: "Fíjense..."

"Una joven de apenas 22 años, estudiante universitaria, acudió a un salón de belleza para hacerse uñas en gel. En menos de seis meses, médicos descubrieron que sufría lesiones precancerosas graves en ambas manos, directamente relacionadas con las lámparas de luz ultravioleta utilizadas en el procedimiento", continúa el informe.

Al tiempo que concluye explicando que los estudios son devastadores, debido a que "estas lámparas emiten una radiación tan fuerte que atraviesa la piel, rompe el ADN celular y provoca mutaciones idénticas a las del melanoma, el cáncer de piel más agresivo. Lo más aterrador en apenas veinte minutos bajo la lámpara para hasta un 30 por ciento de las células mueren dejando un rastro de destrucción invisible que se acumula cada sesión".

Sobre ese breve pero aparentemente contundente video puede leerse el comentario de una usuaria que responde letal desacreditando el informe, pero argumentando su discurso con un claro mensaje antivacunas. "Hace 23 años me hago las uñas. Las vacunas covid matan gente! Fíjense en los efectos adversos de los vene...", se ve claramente y aunque el texto está inconcluso se advierte la clara postura en contra de las vacunas contra el Covid.

¿Será que nuevamente Susana Giménez volvió a confundirse al recibir el mensaje de parte de alguna amiga, y por eso ni bien se dio cuenta decidió eliminarlo?

Mensaje Susana Giménez antivacunas

Cómo será el festejo de cumpleaños ultra reservado de Susana Giménez en Europa

El calendario marca que el 29 de enero Susana Giménez celebrará sus 82 años, y como ocurre cada temporada cuando se aproxima su cumpleaños, vuelve a crecer la expectativa en torno a cómo lo vivirá una de las figuras más icónicas de la televisión argentina. Durante décadas, la diva de Telefe supo convertir esa fecha en un verdadero evento social, con fiestas deslumbrantes, largas listas de invitados famosos y escenarios exclusivos entre Buenos Aires, Punta del Este y destinos internacionales. Sin embargo, esta vez la historia será diferente.

Lejos de los festejos multitudinarios que marcaron gran parte de su carrera, Susana decidió bajar un cambio y apostar por una celebración mucho más reservada. De acuerdo a lo informado en La Pavada de Diario Crónica, la conductora ya tiene definido su plan: viajará a Madrid para pasar su cumpleaños en compañía de su hija, Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse.

La estadía en la capital española no será exprés. Según trascendió, la diva permanecerá cerca de un mes en Madrid, período que aprovechará para combinar descanso, paseos y encuentros sociales en un marco mucho más relajado. Caminatas por la ciudad, visitas a restaurantes y boutiques, y reuniones con amigos forman parte de la agenda que Susana planea disfrutar lejos del ruido mediático local.

susana gimenez

La elección de España no resulta llamativa para quienes siguen de cerca sus movimientos. A lo largo de los años, Susana construyó vínculos estrechos con varias personalidades que residen o pasan largas temporadas en Europa, y Madrid se convirtió en uno de sus destinos habituales cada vez que decide alejarse por un tiempo de la Argentina.

En ese contexto, también se comentó que Marley podría sumarse al viaje y compartir algunos días con ella. La amistad entre ambos es de larga data y quedó reflejada en los múltiples proyectos televisivos que realizaron juntos, además de los viajes que protagonizaron para la pantalla de Telefe. Si bien no hay confirmaciones oficiales, la posibilidad de que se reencuentren en España suma un condimento especial a la celebración.

No es la primera vez que Susana elige un cumpleaños lejos de los grandes salones y las fiestas interminables. El año pasado, cuando cumplió 81, optó por un festejo íntimo en Miami, rodeada de un círculo reducido, marcando un cambio de rumbo respecto a los fastuosos eventos que solía organizar en otros tiempos.

Todo indica que esta nueva modalidad llegó para quedarse. Con Madrid como escenario y su hija como principal compañía, Susana Giménez celebrará sus 82 años de una manera más personal, privilegiando la tranquilidad y los afectos por sobre el brillo y la exposición, sin dejar de despertar, una vez más, la atención de todos.