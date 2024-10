Scaloni habló en la previa del partido ante Bolivia: cómo está Mac Allister, quién será el 9 y más

Uno de los puntos más importantes de cara al duelo ante Bolivia es el estado de Alexis Mac Allister, quien llegó con una molestia. Scaloni aseguró que su situación se definirá tras el entrenamiento: "Alexis ayer entrenó normal y hoy tomaremos la decisión de si está para jugar. Lo sabremos después del entreno".

Además, el entrenador explicó que, a pesar de las lesiones y del cansancio acumulado, no consideró necesario convocar a nuevos jugadores: "Valoramos convocar a alguien más, en función de cómo veíamos a los jugadores después del viaje, pero casi todos respondieron bien y no había necesidad. En cualquier caso teníamos a la Sub-20 para citar a alguno de ellos, por eso fuimos a ver los partidos. Consideramos que no hacía falta. Después veremos si fue acertado o no, pero estamos bien".

Sobre la posibilidad de ver a Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartiendo ataque, Scaloni dejó la puerta abierta: "Está la posibilidad de que jueguen juntos, pero también de jugar con un solo delantero. En 2019 jugaron el Kun, Lautaro y Leo, estamos abiertos a hacerlo”.

El DT también fue consultado sobre la posibilidad de que Lautaro Martínez gane el Balón de Oro: “Creo que ha hecho un año espectacular, fue el goleador de la Copa América y lo merece más que nadie. Ojalá se le pueda dar”.

En cuanto al rival, Scaloni mostró respeto por Bolivia, que mejoró tras el cambio de entrenador: “Vienen bien, ganando seguido. El cambio de entrenador les ha hecho bien, tienen jugadores de buen pie. No nos podemos confiar bajo ningún concepto".

Finalmente, Scaloni lamentó la lesión de Valentín Carboni, quien sufrió una rotura de ligamentos y debió abandonar la concentración: "Es la noticia que nadie esperaba, fue lo peor de esta concentración. Es lo que nadie desea para un jugador. Esperamos que se recupere bien".