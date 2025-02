Se confirmó el rival de Boca para la Fase 2 de la Copa Libertadores y su DT lanzó una dura advertencia

image.png

El primer cruce se jugará el martes 18 de febrero en Perú, mientras que la revancha será una semana después en La Bombonera. Tras la clasificación de su equipo, el entrenador Néstor "Pipo" Gorosito dejó en claro cuál será la postura de Alianza en la serie. "Nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos once contra once", afirmó en conferencia de prensa.