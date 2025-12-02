Se define la Liga Profesional: cuándo se juegan los partidos de semifinal del Torneo Clausura 2025

Lunes 8 de diciembre

Cómo llega Boca a las semifinales del Torneo Clausura

El Xeneize logró su clasificación tras imponerse por 1-0 ante Argentinos Juniors en la Bombonera. El equipo convirtió rápidamente gracias a Ayrton Costa, autor de un gol tempranero que terminó siendo decisivo. A partir de allí, manejó los tiempos y cerró el partido con solidez para instalarse una vez más entre los cuatro mejores.

En semifinales, Boca tendrá un desafío mayúsculo: enfrentarse a Racing, en un cruce que siempre genera expectativa y que llega en un momento especial para ambos.

Cómo clasificó Racing a las semifinales

La Academia vivió un duelo dramático ante Tigre en el Cilindro. Tras un partido cerrado y con pocas diferencias, necesitó de la tanda de penales para avanzar a la siguiente instancia. Allí mostró temple y eficacia, ganando la definición desde los doce pasos y asegurando su lugar en una semifinal de alto voltaje ante Boca.

Cómo llegan Estudiantes y Gimnasia al clásico platense de semifinales

El otro duelo de esta fase será nada menos que un clásico platense, un choque que promete clima, intensidad y una ciudad paralizada.

Estudiantes había conseguido el pase el sábado anterior, luego de vencer 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero .

Gimnasia, por su parte, dio la sorpresa y dejó afuera a Barracas Central con un triunfo por 2-0, consolidando una actuación firme y convincente.

El enfrentamiento entre Pinchas y Triperos siempre tiene un condimento especial, pero esta vez tendrá un valor aún mayor: un lugar en la gran final del Clausura.

Cómo quedaron definidos los cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025

Los duelos serán los siguientes:

Boca vs. Racing

Estudiantes vs. Gimnasia

Ambos partidos todavía esperan confirmación oficial de fecha y horario por parte de la Liga Profesional.

Cuándo es la final del Torneo Clausura 2025 y dónde se juega

La final del Torneo Clausura está programada para el sábado 13 de diciembre, en horario a definir. El escenario elegido es el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero, uno de los reductos más modernos del país. Allí se consagrará al nuevo campeón del fútbol argentino.