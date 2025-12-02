En vivo Radio La Red
Se define la Liga Profesional: cuándo se juegan los partidos de semifinal del Torneo Clausura 2025

Los cruces del Torneo Clausura 2025 ya están definidos: qué equipos disputarán las semifinales en busca de la gran final, programada para el 13 de diciembre en Santiago del Estero.

Se define la Liga Profesional: cuándo se juegan los partidos de semifinal del Torneo Clausura 2025

El Torneo Clausura 2025 ya tiene a sus cuatro semifinalistas confirmados y promete una definición cargada de emoción. Este lunes quedó establecido el cuadro de semifinales, mientras se espera que la Liga Profesional anuncie los días y horarios exactos de cada encuentro. Con dos duelos de peso —uno clásico y otro con rivalidad histórica—, la recta final del campeonato se encamina a convertirse en uno de los momentos más intensos del año futbolístico argentino.

Leé también En un partido electrizante, Racing lo dio vuelta en el final y eliminó a River
El equipo de Gallardo lo da vuelta con gol del colombiano Quintero. (Foto: prensa River).

Boca, Racing, Estudiantes y Gimnasia son los equipos que siguen en carrera por el título. Cada uno llegó a esta instancia con su propio recorrido y con la ilusión de meterse en la final que se disputará el próximo sábado 13 de diciembre, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Cuándo se juegan los partidos de semifinal del Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA da a conocer días y horarios en los que se disputarán las Semifinales del Torneo Betano Clausura 2025.

  • Domingo 7 de diciembre

19.00 Boca (1A) – Racing (3A)

  • Lunes 8 de diciembre

17.00 Gimnasia (7B) – Estudiantes (8A)

Cómo llega Boca a las semifinales del Torneo Clausura

El Xeneize logró su clasificación tras imponerse por 1-0 ante Argentinos Juniors en la Bombonera. El equipo convirtió rápidamente gracias a Ayrton Costa, autor de un gol tempranero que terminó siendo decisivo. A partir de allí, manejó los tiempos y cerró el partido con solidez para instalarse una vez más entre los cuatro mejores.

En semifinales, Boca tendrá un desafío mayúsculo: enfrentarse a Racing, en un cruce que siempre genera expectativa y que llega en un momento especial para ambos.

Cómo clasificó Racing a las semifinales

La Academia vivió un duelo dramático ante Tigre en el Cilindro. Tras un partido cerrado y con pocas diferencias, necesitó de la tanda de penales para avanzar a la siguiente instancia. Allí mostró temple y eficacia, ganando la definición desde los doce pasos y asegurando su lugar en una semifinal de alto voltaje ante Boca.

Cómo llegan Estudiantes y Gimnasia al clásico platense de semifinales

El otro duelo de esta fase será nada menos que un clásico platense, un choque que promete clima, intensidad y una ciudad paralizada.

  • Estudiantes había conseguido el pase el sábado anterior, luego de vencer 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero.

  • Gimnasia, por su parte, dio la sorpresa y dejó afuera a Barracas Central con un triunfo por 2-0, consolidando una actuación firme y convincente.

El enfrentamiento entre Pinchas y Triperos siempre tiene un condimento especial, pero esta vez tendrá un valor aún mayor: un lugar en la gran final del Clausura.

Cómo quedaron definidos los cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025

Los duelos serán los siguientes:

  • Boca vs. Racing

  • Estudiantes vs. Gimnasia

Ambos partidos todavía esperan confirmación oficial de fecha y horario por parte de la Liga Profesional.

Cuándo es la final del Torneo Clausura 2025 y dónde se juega

La final del Torneo Clausura está programada para el sábado 13 de diciembre, en horario a definir. El escenario elegido es el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero, uno de los reductos más modernos del país. Allí se consagrará al nuevo campeón del fútbol argentino.

