Se enojó Carlitos: la desafiante frase de Tevez a un jugador que fue duramente criticado

Carlos Tevez hizo un llamado a la paciencia por parte de los aficionados hacia el mediocampista ecuatoriano: “Es tenerle paciencia, recién vamos cuatro partidos, no se puede saber si es un fenómeno o no. Decime qué jugador es un fenómeno con cuatro partido de todos los equipos que compraron”. Y sentenció: “Están ensañados con Quiñónez y está bien si me quieren pegar a mí por Quiñónez, lo voy a seguir poniendo. Que me sigan criticando por Quiñónez, no pasa absolutamente nada. Yo soy absolutamente responsable”.

Durante el desarrollo del partido entre Independiente y Huracán, miles de fanáticos expresaron su descontento en las redes sociales, destacando el rendimiento de Quiñónez con comentarios como: “Si mañana te cae un millón de dólares en tu cuenta bancaria, ¿qué haces? YO sé que NO me compro a Quiñónez”, “A Quiñónez lo compramos en 24 cuotas, no pagamos ni una, como cuando te compras un celu en 12 cuotas y lo perdés al mes. La misma sensación”, entre muchos otros.