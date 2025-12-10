Se filtraron los sueldos de los pilotos de F1 2025: quién fue el piloto que más ganó y cuánto cobró cada uno

El Top 10 completo de ganancias en la F1 2025

La lista de Forbes quedó conformada de la siguiente manera:

Max Verstappen (Red Bull) – US$ 76M (Salario: 65M | Bonos: 11M)

Lewis Hamilton (Ferrari) – US$ 70.5M (Salario: 70M | Bonos: 0.5M)

Lando Norris (McLaren) – US$ 57.5M (Salario: 18M | Bonos: 39.5M)

Óscar Piastri (McLaren) – US$ 37.5M (Salario: 10M | Bonos: 27.5M)

Charles Leclerc (Ferrari) – US$ 30M (Salario: 30M | Bonos: 0)

Fernando Alonso (Aston Martin) – US$ 26.5M (Salario: 24M | Bonos: 2.5M)

George Russell (Mercedes) – US$ 26M (Salario: 15M | Bonos: 11M)

Lance Stroll (Aston Martin) – US$ 13.5M (Salario: 12M | Bonos: 1.5M)

Carlos Sainz (Williams) – US$ 13M (Salario: 10M | Bonos: 3M)

Kimi Antonelli (Mercedes) – US$ 12.5M (Salario: 5M | Bonos: 7.5M)

Por qué los sueldos de los pilotos están fuera del tope presupuestario

El límite de costos, implementado en 2021, restringe la inversión de los equipos en el desarrollo de los autos a unos 170 millones de dólares por temporada. Sin embargo, los salarios de los pilotos —y de los tres ejecutivos mejor pagados de cada escudería— no ingresan en ese cálculo. Esa excepción generó un nuevo terreno de competencia entre las marcas más poderosas: la billetera.

Este margen permitió que contratos como los de Hamilton o Verstappen crecieran hasta valores inéditos, y que jóvenes talentos comenzaran a escalar más rápido. Dos ejemplos de esa tendencia son Kimi Antonelli, el novato de Mercedes, que ingresó al Top 10 con 12.5 millones, y Carlos Sainz, que tras su llegada a Williams aseguró un acuerdo sólido que lo ubicó noveno en el ranking.

Cómo influyó la estructura salarial en los resultados

El listado muestra una división marcada entre pilotos con salarios fijos muy altos —como Hamilton o Leclerc— y otros cuya retribución depende fuertemente de bonos por rendimiento —como Norris, Piastri o Russell—. En términos deportivos, esta modalidad también impacta en la motivación interna y en la estrategia contractual de los equipos, que buscan alinear el rendimiento en pista con los incentivos financieros.

La temporada 2025 dejó claro que el mercado de pilotos en la Fórmula 1 está en plena expansión y que los equipos con mayor poder económico utilizan los salarios como una herramienta fundamental para atraer talento y mantener competitividad. Con la categoría en crecimiento global y los contratos cada vez más personalizados, todo indica que esta tendencia seguirá en alza en los próximos años.