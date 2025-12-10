En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

Se filtraron los sueldos de los pilotos de F1 2025: quién fue el piloto que más ganó y cuánto cobró cada uno

Un informe de Forbes expuso cuánto ganaron los pilotos de la Fórmula 1 en 2025, incluyendo salarios base y bonificaciones por rendimiento. ¿Quién lidera la lista?

Se filtraron los sueldos de los pilotos de F1 2025: quién fue el piloto que más ganó y cuánto cobró cada uno

La temporada 2025 de la Fórmula 1 no solo dejó cambios deportivos, definiciones ajustadas y nuevos protagonistas, sino también cifras récord en materia de compensaciones económicas. Un informe publicado por Forbes reveló cuánto ganaron los diez pilotos mejor pagados del año, información que incluye salarios base y bonificaciones por rendimiento. El total acumulado asciende a unos 363 millones de dólares, un número que representa un aumento del 15% respecto a 2024 y que refleja, a la vez, dos factores: la creciente salud financiera de la categoría y la libertad de los equipos para invertir en sus pilotos, ya que sus sueldos no están incluidos dentro del tope presupuestario.

Leé también Se define la Fórmula 1: qué necesitan Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri para ganar el título
(Foto: AP)
image

Los tres pilotos que más dinero ganaron en 2025

Según Forbes, Max Verstappen volvió a encabezar el ranking por cuarto año consecutivo, consolidando su dominio tanto dentro como fuera de la pista. El neerlandés, figura central de Red Bull Racing, alcanzó los 76 millones de dólares en compensación total, compuestos por un salario de 65 millones y 11 millones en bonos ligados a resultados. Su temporada fue altamente competitiva, una condición que activó la mayoría de los incentivos contemplados en su contrato.

El segundo lugar quedó en manos de Lewis Hamilton, quien protagonizó uno de los movimientos más resonantes del último tiempo al incorporarse a Ferrari. Su desembarco en Maranello vino acompañado de un contrato histórico: 70 millones garantizados de salario base, el más alto de toda la grilla. Su bono fue simbólico —500 mil dólares— debido a una campaña sin podios, pero su valor agregado como figura global y activo de marca fue suficiente para sostener un acuerdo de semejante magnitud.

El campeón del mundo 2025, Lando Norris, se ubicó tercero con 57.5 millones. Su caso expone de manera muy clara cómo funcionan los contratos fuertemente atados al rendimiento. Con un salario de 18 millones, sus siete victorias y el título le permitieron sumar 39.5 millones adicionales en bonificaciones, la cifra más alta entre todos los pilotos. Su temporada coronó una estructura diseñada para premiar cada logro en pista.

El Top 10 completo de ganancias en la F1 2025

La lista de Forbes quedó conformada de la siguiente manera:

  • Max Verstappen (Red Bull) – US$ 76M (Salario: 65M | Bonos: 11M)

  • Lewis Hamilton (Ferrari) – US$ 70.5M (Salario: 70M | Bonos: 0.5M)

  • Lando Norris (McLaren) – US$ 57.5M (Salario: 18M | Bonos: 39.5M)

  • Óscar Piastri (McLaren) – US$ 37.5M (Salario: 10M | Bonos: 27.5M)

  • Charles Leclerc (Ferrari) – US$ 30M (Salario: 30M | Bonos: 0)

  • Fernando Alonso (Aston Martin) – US$ 26.5M (Salario: 24M | Bonos: 2.5M)

  • George Russell (Mercedes) – US$ 26M (Salario: 15M | Bonos: 11M)

  • Lance Stroll (Aston Martin) – US$ 13.5M (Salario: 12M | Bonos: 1.5M)

  • Carlos Sainz (Williams) – US$ 13M (Salario: 10M | Bonos: 3M)

  • Kimi Antonelli (Mercedes) – US$ 12.5M (Salario: 5M | Bonos: 7.5M)

Por qué los sueldos de los pilotos están fuera del tope presupuestario

El límite de costos, implementado en 2021, restringe la inversión de los equipos en el desarrollo de los autos a unos 170 millones de dólares por temporada. Sin embargo, los salarios de los pilotos —y de los tres ejecutivos mejor pagados de cada escudería— no ingresan en ese cálculo. Esa excepción generó un nuevo terreno de competencia entre las marcas más poderosas: la billetera.

Este margen permitió que contratos como los de Hamilton o Verstappen crecieran hasta valores inéditos, y que jóvenes talentos comenzaran a escalar más rápido. Dos ejemplos de esa tendencia son Kimi Antonelli, el novato de Mercedes, que ingresó al Top 10 con 12.5 millones, y Carlos Sainz, que tras su llegada a Williams aseguró un acuerdo sólido que lo ubicó noveno en el ranking.

Cómo influyó la estructura salarial en los resultados

El listado muestra una división marcada entre pilotos con salarios fijos muy altos —como Hamilton o Leclerc— y otros cuya retribución depende fuertemente de bonos por rendimiento —como Norris, Piastri o Russell—. En términos deportivos, esta modalidad también impacta en la motivación interna y en la estrategia contractual de los equipos, que buscan alinear el rendimiento en pista con los incentivos financieros.

La temporada 2025 dejó claro que el mercado de pilotos en la Fórmula 1 está en plena expansión y que los equipos con mayor poder económico utilizan los salarios como una herramienta fundamental para atraer talento y mantener competitividad. Con la categoría en crecimiento global y los contratos cada vez más personalizados, todo indica que esta tendencia seguirá en alza en los próximos años.

