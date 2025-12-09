En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Edinson Cavani
INESPERADO

Diego Martínez reveló un momento tenso que protagonizó con Cavani y Rojo en Boca: "Edi no..."

El actual técnico de Huracán relató una situación desconocida de sus primeros días en Boca, marcada por un cruce con Edinson Cavani, la intervención de Marcos Rojo y una enseñanza sobre la gestión de vestuarios.e

Diego Martínez reveló un momento tenso que protagonizó con Cavani y Rojo en Boca: Edi no...

Diego Martínez, hoy entrenador de Huracán, sorprendió en una charla reciente para un curso de la Escuela ATFA Alvear al compartir un episodio que hasta ahora no se había hecho público. En su relato, repasó uno de los momentos más sensibles de sus primeros días al frente de Boca Juniors, cuando una práctica aparentemente habitual derivó en tensión, silencios y una intervención decisiva de referentes del plantel.

Escándalo en Boca: qué fue lo que hizo Ángela Torres que generó el enojo de todos los hinchas
escandalo en boca: que fue lo que hizo angela torres que genero el enojo de todos los hinchas
image

Con detalles que permiten reconstruir la escena dentro del predio, Martínez expuso no solo lo que ocurrió en aquel entrenamiento, sino también la reflexión que dejó la experiencia sobre el manejo de grupos en equipos de elite.

Qué desencadenó la tensión entre Cavani y Diego Martínez

En uno de sus primeros entrenamientos como técnico de Boca, Martínez implementó un ejercicio táctico bajo reglas estrictas, orientado a conceptos fundamentales como la presión tras pérdida y la ocupación inteligente de espacios. Para el DT, era clave que todos respetaran las consignas por igual, independientemente de su trayectoria.

Pero, según relató, Edinson Cavani mostró fastidio con las normas planteadas y no las cumplía. Allí, Martínez enfrentó un dilema habitual para los entrenadores de planteles con figuras de renombre: marcar el límite o dejar pasar la situación.

“Edi no cumplía las reglas, ¿y qué hacés vos como entrenador? Se las cobrás. Porque si te hacés el boludo con él, un pibe te dice: ‘¿Por qué a mí sí y a él no?’”, explicó durante la charla.

La situación escaló rápidamente. Martínez decidió frenar el ejercicio y enviar al delantero a trabajar aparte. El silencio que se generó, describió, fue total.

Qué papel tuvo Marcos Rojo en la resolución del conflicto

Ante el corte abrupto de la práctica y el mal clima que se había instalado, apareció Marcos Rojo. El capitán —a quien Martínez definió como alguien que “entrena como juega”— intervino para sostener la autoridad del entrenador, pero también para evitar que la tensión creciera.

“Marcos empezó a decir: ‘No, no, vamos a terminarlo, Diego. Dejémonos de hinchar’”, recordó el técnico.

La palabra de Rojo ayudó a recomponer la situación: el grupo volvió a la cancha, completó el ejercicio y, según Martínez, lo hizo con un nivel impecable. “No voló una mosca. Lo hicieron perfecto; Edi cumplió todas las reglas, hizo goles… salió espectacular”, detalló.

¿Cómo reaccionó Cavani al día siguiente?

El episodio parecía haber quedado atrás, pero al día siguiente, en medio de una sesión de video, Cavani pidió la palabra. Según Martínez, fue un gesto que lo marcó profundamente.

“Se paró y dijo: ‘Diego, ¿puedo decir algo?’ Y pidió perdón”, relató el entrenador. Ese acto, enfatizó, fue una muestra de grandeza del delantero uruguayo y un mensaje claro para el resto del grupo.

Más allá de la tensión inicial, la escena terminó fortaleciendo la relación interna y dejando un ejemplo de liderazgo que sorprendió incluso al propio Martínez.

Qué enseñanza dejó el episodio para Diego Martínez

En su reflexión final, el DT subrayó que aquel momento fue decisivo para entender el equilibrio entre táctica y gestión humana en equipos de máxima exigencia.

“La gestión de egos es tan importante como la táctica”, afirmó. Para él, manejar el vestuario, contener sensibilidades y marcar límites sin romper vínculos es una parte estructural del oficio, especialmente en clubes donde conviven figuras de la talla de Cavani y referentes como Rojo.

Cómo fue el ciclo de Diego Martínez en Boca

Más allá de ese episodio puntual, Martínez completó un ciclo de 45 partidos al frente de Boca Juniors, con un balance de:

  • 21 triunfos

  • 13 empates

  • 11 derrotas

Su etapa estuvo marcada por la búsqueda de una identidad de juego basada en la intensidad, las estructuras tácticas y la promoción de jóvenes, pero también por la convivencia con un plantel experimentado y con figuras de renombre.

