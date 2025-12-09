Diego Martínez reveló un momento tenso que protagonizó con Cavani y Rojo en Boca: "Edi no..."

“Edi no cumplía las reglas, ¿y qué hacés vos como entrenador? Se las cobrás. Porque si te hacés el boludo con él, un pibe te dice: ‘¿Por qué a mí sí y a él no?’”, explicó durante la charla.

La situación escaló rápidamente. Martínez decidió frenar el ejercicio y enviar al delantero a trabajar aparte. El silencio que se generó, describió, fue total.

Qué papel tuvo Marcos Rojo en la resolución del conflicto

Ante el corte abrupto de la práctica y el mal clima que se había instalado, apareció Marcos Rojo. El capitán —a quien Martínez definió como alguien que “entrena como juega”— intervino para sostener la autoridad del entrenador, pero también para evitar que la tensión creciera.

“Marcos empezó a decir: ‘No, no, vamos a terminarlo, Diego. Dejémonos de hinchar’”, recordó el técnico.

La palabra de Rojo ayudó a recomponer la situación: el grupo volvió a la cancha, completó el ejercicio y, según Martínez, lo hizo con un nivel impecable. “No voló una mosca. Lo hicieron perfecto; Edi cumplió todas las reglas, hizo goles… salió espectacular”, detalló.

¿Cómo reaccionó Cavani al día siguiente?

El episodio parecía haber quedado atrás, pero al día siguiente, en medio de una sesión de video, Cavani pidió la palabra. Según Martínez, fue un gesto que lo marcó profundamente.

“Se paró y dijo: ‘Diego, ¿puedo decir algo?’ Y pidió perdón”, relató el entrenador. Ese acto, enfatizó, fue una muestra de grandeza del delantero uruguayo y un mensaje claro para el resto del grupo.

Más allá de la tensión inicial, la escena terminó fortaleciendo la relación interna y dejando un ejemplo de liderazgo que sorprendió incluso al propio Martínez.

Qué enseñanza dejó el episodio para Diego Martínez

En su reflexión final, el DT subrayó que aquel momento fue decisivo para entender el equilibrio entre táctica y gestión humana en equipos de máxima exigencia.

“La gestión de egos es tan importante como la táctica”, afirmó. Para él, manejar el vestuario, contener sensibilidades y marcar límites sin romper vínculos es una parte estructural del oficio, especialmente en clubes donde conviven figuras de la talla de Cavani y referentes como Rojo.

Cómo fue el ciclo de Diego Martínez en Boca

Más allá de ese episodio puntual, Martínez completó un ciclo de 45 partidos al frente de Boca Juniors, con un balance de:

21 triunfos

13 empates

11 derrotas

Su etapa estuvo marcada por la búsqueda de una identidad de juego basada en la intensidad, las estructuras tácticas y la promoción de jóvenes, pero también por la convivencia con un plantel experimentado y con figuras de renombre.