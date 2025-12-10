Stefi Roitman reveló el pacto inquebrantable que estableció con Ricky Montaner para evitar la crisis

Sobre su vida en Miami, Stefi Roitman explicó: "Tienen mucha sangre argenta, el asadito de los domingos, para mí era algo de qué bueno que esto sigue acá. O sea, estoy en Miami con gente que no es argentina pero un poco sí".

"¿Como hacen para separarse y que viajes tanto y él también?", le consultó Mica Vázquez. Y ahí la invitada reconoció el pacto que tiene con Ricky en particular con este tema.

"Voy a decir la verdad: él viaja mucho, yo también pero nosotros estipulamos máximo de distancia por el bien de la relación y de los individuos de la relación que somos nosotros dos, 21 días de separación física, cronometrados", detalló Stefi Roitman.

Y agregó al respecto: "Hicimos mucha experiencia y 22 como que empieza al mal entendido". "21 días es la construcción del hábito", le marcaron ante esa regla que pactaron.

"Yo tengo la relación más preciosa del mundo: comunicación mil, nos llevamos increíbles, nos apoyamos, entonces después es pesado para alguien que está acostumbrado a tenerte más cerca", cerró Roitman sobre el buen momento que atraviesa con su esposo.

Esta regla de 21 días como máximo sin verse funciona para poner un plazo límite para poder volver a coincidir y cuidar la relación entre los dos con el paso de los años.

Stefi Roitman enfrentó los rumores de crisis y separación de Ricky Montaner

A mediados de año, desde la alfombra roja de los Premios Platino en Madrid, España, Stefi Roitman contó cuál es la situación que vive con su marido Ricky Montaner.

“Vine sola con mi equipo de trabajo”, afirmó la actriz en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece). Y la periodista le consultó: “¿Seguís bien en pareja?“.

A lo que la actriz confirmó: “Re. Súper feliz, enamorada. Y lo extraño, te digo la verdad. Nos vemos mucho. nos acompañamos mucho. Pero a veces los viajes se cruzan"

"Yo he estado tres semanas en Buenos Aires, que Ricky no podía venir porque él está con sus giras, con su show", continuó sobre las razones por las que están distanciados geográficamente.

Sobre cómo maneja esa distancia con su marido, Stefi Roitman comentó: “Mucha videollamada, fotos. Y nos gusta estar en el detalle. Está bueno también que cada uno esté en la suya y respetar los espacios, pero hay algo del detalle...".

"Literal, contarnos una anécdota que pasa acá y se la contaste a tu compañero acá, pero es algo que me gusta compartirlo con él, como para que no se pierda esas cosas”, cerró enamoradísima.