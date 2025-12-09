En vivo Radio La Red
Fin de temporada: cómo será la agenda de Franco Colapinto hasta el inicio de la F1 en 2026

Tras cerrar la temporada 2025 sin puntos y con un Alpine que sufrió la falta de rendimiento, Franco Colapinto ya tiene definida su hoja de ruta rumbo al inicio de la Fórmula 1 2026. Cómo serán sus semanas, qué etapas afrontará el equipo y cuándo volverá a manejar el nuevo A526.

Franco Colapinto terminó 20° en el Gran Premio de Abu Dabi y cerró definitivamente su segunda temporada en la Fórmula 1. Fue un año complejo para Alpine, que finalizó último en el campeonato y no logró sumar puntos, golpeado por un motor poco competitivo y un rendimiento que nunca terminó de despegar. Sin embargo, dentro del propio equipo ya se respira un clima distinto: el cambio de reglamento y la llegada del impulsor Mercedes generan un nivel de expectativa completamente renovado.

image

El propio Colapinto lo dejó claro en sus redes sociales tras bajarse del A525 por última vez: “Chauuuu A525. Reset y empezamos de cero, a trabajar para el 2026”. Ese espíritu de recomenzar guía todos los pasos que dará en las próximas semanas.

Qué hace Colapinto tras el GP de Abu Dabi

Después de la carrera final, una parte del equipo de Alpine permaneció en Abu Dabi para realizar los tests de Pirelli con autos modificados según los neumáticos que se usarán en 2026. En esos ensayos no participa Colapinto: los pilotos elegidos son Pierre Gasly, su compañero, y Kush Maini, el rookie vinculado a la estructura.

El argentino no volverá a subirse al monoplaza en lo que resta del año, pero sí se reintegrará a la sede de Alpine en Enstone, Inglaterra, antes de que termine diciembre. Allí lo esperan reuniones técnicas, análisis de datos y las últimas evaluaciones internas antes de poner la mirada por completo en la próxima temporada.

Cuándo comienza el descanso del piloto argentino

Colapinto tendrá cerca de tres semanas de vacaciones entre diciembre y enero. Será el único tramo prolongado de descanso antes de iniciar una pretemporada que llega cargada de exigencias, especialmente para un equipo que apuesta a dar un salto de calidad con el nuevo reglamento.

Una vez que retome la actividad, volverá a Enstone para iniciar los trabajos de acondicionamiento físico, simulador y reuniones técnicas con los ingenieros que desarrollan el A526.

Cuándo se presenta el A526 y cómo será la pretemporada de Alpine

La primera gran fecha del calendario de 2026 será el lanzamiento oficial del A526. La presentación está prevista para el 23 de enero en Barcelona, donde Alpine mostrará el monoplaza con el que buscará dejar atrás un año difícil.

Tres días después de ese evento comenzará la primera ronda de pruebas colectivas de la Fórmula 1:

  • Test en Barcelona: del 26 al 30 de enero.

  • Segunda prueba en Bahréin: del 11 al 13 de febrero.

  • Tercera prueba: del 18 al 20 de febrero, también en Bahréin.

En esas jornadas el equipo ajustará cuestiones aerodinámicas, comprobará la integración del motor Mercedes y comenzará a definir las primeras sensaciones de manejo sobre el nuevo auto.

Cuándo arranca oficialmente la temporada 2026 de la Fórmula 1

La 76ª temporada de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, en el Melbourne Park, entre el 6 y el 8 de marzo. Ese fin de semana el mundo del automovilismo verá por primera vez el rendimiento real del nuevo reglamento y de los autos desarrollados para esta era.

Para Colapinto será un punto de inflexión: luego de un 2025 sin resultados, tanto él como Alpine llegan a 2026 con la ilusión de tener un monoplaza más competitivo, capaz de pelear por puntos y dejar atrás los problemas que marcaron la última campaña.

Qué expectativas tiene Colapinto para 2026

Aunque no participará de los tests de Pirelli y tendrá un cierre de año enfocado en análisis y preparación, su mensaje es claro: borrón y cuenta nueva. La incorporación del motor Mercedes representa la mayor esperanza para Alpine y para el piloto argentino, que busca consolidarse definitivamente en la categoría después de dos temporadas de aprendizaje y dificultades técnicas.

Con una agenda ya definida, semanas de trabajo intenso por delante y un equipo decidido a revertir la imagen de 2025, Colapinto afrontará 2026 como una oportunidad de relanzamiento.

