River, cada vez más lejos del Mundial de Clubes: los motivos que lo alejan del certamen

El equipo de Marcelo Gallardo terminó un 2025 negativo y la ausencia en la Libertadores 2026 ya tiene consecuencias: podría quedar afuera del Mundial de Clubes 2029. Los motivos.

El 2025 será recordado en River como una temporada que dejó heridas deportivas profundas: sin títulos, con eliminaciones dolorosas y sin clasificación a la Copa Libertadores 2026. Pero lo que hasta hace poco parecía un golpe limitado al plano económico y a la competencia inmediata, ahora se proyecta a largo plazo: el club también resigna terreno en la clasificación de Conmebol rumbo al próximo Mundial de Clubes, que tendrá su edición en 2029.

image

La final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes, dos rivales directos en el ranking continental, agrava un escenario que ya era adverso para el equipo de Marcelo Gallardo. El campeón volverá a disputar la Libertadores y, aun sin un rendimiento destacado, seguirá sumando puntos en una tabla donde River quedará inactivo durante dos años completos.

¿Por qué River queda tan comprometido hacia el Mundial de Clubes 2029?

La nueva estructura del Mundial de Clubes cambió el mapa de prioridades para los equipos sudamericanos. Tras la primera edición disputada este año en Estados Unidos, la clasificación volvió a resetearse y comenzó a contabilizar puntos desde 2025 hasta 2028. Para Conmebol habrá seis cupos: cuatro serán para los campeones de la Libertadores durante ese ciclo y dos para los equipos mejor ubicados en el ranking general, con un tope de dos plazas por país (excepto si un equipo suma cupo por título).

El problema para River es doble. Por un lado, no estará en la Libertadores 2026, lo que implica quedar totalmente fuera de la competencia en la que se otorgan los puntos clave para esta clasificación. Y por otro, su participación en la edición 2025 fue muy pobre: avanzó hasta cuartos de final, pero sin ganar ningún duelo directo y con apenas 12 puntos obtenidos en la fase de grupos, siendo el peor posicionado entre los ocho que llegaron a esa instancia.

Ese rendimiento limitado podría haber sido compensado en 2026, pero la ausencia en la copa bloquea cualquier posibilidad de reacción inmediata.

Cómo afecta la final entre Racing y Estudiantes

La eliminación de Gimnasia en semifinales del Torneo Clausura dejó a Racing y Estudiantes con la chance de consagrarse, y ese detalle es clave: el campeón obtendrá el cupo a la Copa Libertadores 2026, lo que significa que alguno de los dos —ambos ubicados por encima de River en el ranking Conmebol— seguirá sumando puntos.

Hoy, Racing y Estudiantes se encuentran por delante en la tabla, y cualquiera sea el que gane, ampliará la distancia con River, incluso sin necesidad de hacer una campaña sobresaliente en la próxima Libertadores. Para el Millonario, que no podrá sumar hasta 2027, esto implica quedar más lejos de los dos cupos disponibles por ranking.

¿Qué otros clubes complican aún más el panorama de River?

A este escenario se suma otro factor que encendió alarma en Núñez: Boca jugará la Libertadores 2026. Hoy el Xeneize tiene cero puntos porque no disputó la edición 2025, pero su clasificación a la próxima copa abre la posibilidad de que empiece a sumar con fuerza. Por estructura y nivel competitivo, es probable que participe en más de una edición, lo que lo perfilaría como un competidor directo de River en la pelea por entrar al Mundial 2029 vía ranking.

Es decir, mientras River permanecerá dos años sin sumar, sus rivales directos continuarán acumulando puntos.

Cómo está hoy la clasificación al Mundial de Clubes 2029

El único equipo sudamericano que ya tiene su lugar asegurado es Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025. El resto sigue en disputa, pero si el corte fuese hoy, los otros cinco cupos serían para:

  • Palmeiras (BRA) – 40

  • Liga de Quito (ECU) – 35

  • Racing Club (ARG) – 35

  • Estudiantes (ARG) – 28

  • Peñarol (URU) – 20 (ingresaría porque los equipos que lo superan, argentinos o brasileños, ya habrían ocupado sus dos cupos permitidos por país)

Detrás aparecen clubes que siguen en carrera, entre ellos:

  • São Paulo (BRA) – 25

  • Vélez – 24

  • River Plate – 23

  • Botafogo – 21

  • Internacional – 17

  • Atlético Nacional – 17

  • Libertad – 16

  • Universitario – 15

  • Fortaleza – 15

  • Central Córdoba – 14

  • Cerro Porteño – 14

  • Universidad de Chile – 13

  • Independiente del Valle – 11

  • Bahía – 10

River, hoy con 23 puntos, aparece por detrás de Vélez, Racing y Estudiantes, y quedará sin poder competir en 2026, un año que será clave para quienes integran la zona media del ranking.

