River, cada vez más lejos del Mundial de Clubes: los motivos que lo alejan del certamen

Ese rendimiento limitado podría haber sido compensado en 2026, pero la ausencia en la copa bloquea cualquier posibilidad de reacción inmediata.

Cómo afecta la final entre Racing y Estudiantes

La eliminación de Gimnasia en semifinales del Torneo Clausura dejó a Racing y Estudiantes con la chance de consagrarse, y ese detalle es clave: el campeón obtendrá el cupo a la Copa Libertadores 2026, lo que significa que alguno de los dos —ambos ubicados por encima de River en el ranking Conmebol— seguirá sumando puntos.

Hoy, Racing y Estudiantes se encuentran por delante en la tabla, y cualquiera sea el que gane, ampliará la distancia con River, incluso sin necesidad de hacer una campaña sobresaliente en la próxima Libertadores. Para el Millonario, que no podrá sumar hasta 2027, esto implica quedar más lejos de los dos cupos disponibles por ranking.

¿Qué otros clubes complican aún más el panorama de River?

A este escenario se suma otro factor que encendió alarma en Núñez: Boca jugará la Libertadores 2026. Hoy el Xeneize tiene cero puntos porque no disputó la edición 2025, pero su clasificación a la próxima copa abre la posibilidad de que empiece a sumar con fuerza. Por estructura y nivel competitivo, es probable que participe en más de una edición, lo que lo perfilaría como un competidor directo de River en la pelea por entrar al Mundial 2029 vía ranking.

Es decir, mientras River permanecerá dos años sin sumar, sus rivales directos continuarán acumulando puntos.

Cómo está hoy la clasificación al Mundial de Clubes 2029

El único equipo sudamericano que ya tiene su lugar asegurado es Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025. El resto sigue en disputa, pero si el corte fuese hoy, los otros cinco cupos serían para:

Palmeiras (BRA) – 40

Liga de Quito (ECU) – 35

Racing Club (ARG) – 35

Estudiantes (ARG) – 28

Peñarol (URU) – 20 (ingresaría porque los equipos que lo superan, argentinos o brasileños, ya habrían ocupado sus dos cupos permitidos por país)

Detrás aparecen clubes que siguen en carrera, entre ellos:

São Paulo (BRA) – 25

Vélez – 24

River Plate – 23

Botafogo – 21

Internacional – 17

Atlético Nacional – 17

Libertad – 16

Universitario – 15

Fortaleza – 15

Central Córdoba – 14

Cerro Porteño – 14

Universidad de Chile – 13

Independiente del Valle – 11

Bahía – 10

River, hoy con 23 puntos, aparece por detrás de Vélez, Racing y Estudiantes, y quedará sin poder competir en 2026, un año que será clave para quienes integran la zona media del ranking.