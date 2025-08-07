Se plantó: la figura de Boca que quiere irse y pidió que lo vendan

Por qué Zenón quiere irse y cómo viene siendo su actualidad

Kevin Zenón llegó a Boca a principios de este año, luego de que el club abonara cerca de 3 millones de dólares a Unión, que todavía conserva el 20% de los derechos económicos. El volante se ganó un lugar rápidamente en el equipo de Diego Martínez y fue una de las revelaciones del primer semestre.

Sin embargo, su nivel fue decayendo con el correr de los meses. Tanto con Fernando Gago como con Miguel Ángel Russo, el futbolista fue perdiendo protagonismo y actualmente se encuentra más relegado en la consideración. Este contexto, sumado al interés europeo, empujó su decisión.

No es la primera vez que Zenón está cerca de emigrar: en febrero, el Porto de Portugal puso sobre la mesa una oferta de 10 millones de dólares por el 100% del pase, pero Boca también la desestimó por considerarla insuficiente.

Qué puede pasar en las próximas horas

Con el mercado europeo aún abierto, Olympiacos tiene margen para insistir. Boca, por su parte, no descarta una venta, aunque pretende al menos acercarse al valor de la cláusula, o bien conseguir una cifra que le permita compensar lo invertido y ceder el 20% correspondiente a Unión.

La presión de Zenón podría acelerar la negociación. En el club griego ya lo tienen en carpeta desde hace tiempo, y su perfil encaja en el proyecto deportivo. Del lado de Boca, se analiza la posibilidad de destrabar la salida, siempre y cuando se mejore la oferta.