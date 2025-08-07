En vivo Radio La Red
MÁS PROBLEMAS

Se plantó: la figura de Boca que quiere irse y pidió que lo vendan

Una de las figuras de Boca le manifestó a Marcelo Delgado su deseo de ser transferido. ¿Cuál es la postura del club en medio de la gran crisis?

El futuro de Kevin Zenón en Boca volvió a entrar en escena en las últimas horas, luego de que el propio futbolista le comunicara a Marcelo Delgado —mano derecha de Juan Román Riquelme— su intención de ser transferido al Olympiacos de Grecia. Con 24 años y tras un semestre con altibajos, el ex Unión quiere dar el salto a Europa y ya se lo hizo saber a la dirigencia.

image

La postura del jugador llegó poco después de que Boca rechazara una oferta formal por parte del club griego: 7 millones de dólares por el 80% del pase, cifra que no conformó a los directivos xeneizes. Sin embargo, el deseo del futbolista podría modificar el escenario en los próximos días.

Qué ofreció Olympiacos por Zenón y qué respondió Boca

El Olympiacos, uno de los equipos más importantes del fútbol griego, envió una propuesta que fue considerada insuficiente por Boca. El monto estaba lejos de la cláusula de rescisión, que ronda los 15 millones de dólares, aunque en el club de La Ribera están abiertos a negociar si el club europeo eleva la cifra inicial.

La conversación entre Zenón y Delgado fue clave: el mediocampista manifestó que está listo para emigrar, mientras que desde el Consejo (ahora sin Cascini ni Serna, tras la reciente disolución) dejaron en claro que el pase se puede destrabar si la próxima oferta se acerca a los parámetros establecidos por la institución.

Por qué Zenón quiere irse y cómo viene siendo su actualidad

Kevin Zenón llegó a Boca a principios de este año, luego de que el club abonara cerca de 3 millones de dólares a Unión, que todavía conserva el 20% de los derechos económicos. El volante se ganó un lugar rápidamente en el equipo de Diego Martínez y fue una de las revelaciones del primer semestre.

Sin embargo, su nivel fue decayendo con el correr de los meses. Tanto con Fernando Gago como con Miguel Ángel Russo, el futbolista fue perdiendo protagonismo y actualmente se encuentra más relegado en la consideración. Este contexto, sumado al interés europeo, empujó su decisión.

No es la primera vez que Zenón está cerca de emigrar: en febrero, el Porto de Portugal puso sobre la mesa una oferta de 10 millones de dólares por el 100% del pase, pero Boca también la desestimó por considerarla insuficiente.

Qué puede pasar en las próximas horas

Con el mercado europeo aún abierto, Olympiacos tiene margen para insistir. Boca, por su parte, no descarta una venta, aunque pretende al menos acercarse al valor de la cláusula, o bien conseguir una cifra que le permita compensar lo invertido y ceder el 20% correspondiente a Unión.

La presión de Zenón podría acelerar la negociación. En el club griego ya lo tienen en carpeta desde hace tiempo, y su perfil encaja en el proyecto deportivo. Del lado de Boca, se analiza la posibilidad de destrabar la salida, siempre y cuando se mejore la oferta.

