Boca, afuera de la Libertadores: las frases de Úbeda, su futuro como DT y los cambios en el plantel

Universidad Católica hizo un partido inteligente, aprovechó una de las pocas situaciones que tuvo y se llevó una victoria que dejó al conjunto argentino fuera del torneo más importante del continente.

El golpe fue doble. No solo por la eliminación, sino porque se produjo en La Bombonera y frente a un rival al que Boca estaba obligado a superar.

La derrota confirmó una tendencia preocupante: el equipo quedó afuera de sus dos principales objetivos del semestre jugando como local. Primero fue la eliminación ante Huracán en el Torneo Apertura y ahora el adiós a la Libertadores.

Universidad Católica tras vencer a Boca La derrota ante Universidad Católica en La Bombonera desató la bronca de los hinchas. (Foto: Reuters)

Los insultos que marcaron el final

La imagen más contundente de la noche fue la de Claudio Úbeda abandonando el campo de juego bajo una lluvia de silbidos e insultos. Aunque el entrenador evitó confirmar su salida, en Boca ya dan por terminado su ciclo.

Su contrato vence a fines de junio y la decisión de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme sería no renovarlo. “No creo que sea el momento para hablar de eso. Tenemos que reunirnos, hablar y pensar en todo lo que pasó”, respondió cuando le preguntaron por su continuidad.

Sin embargo, luego dejó una frase que sonó a despedida. “Siempre dependemos de los resultados. Eso no depende de mí”, afirmó.

Úbeda: “Le fallamos a la gente”

El entrenador se mostró golpeado durante toda la conferencia de prensa. “Uno no encuentra palabras. Nos quedamos con esa angustia por no haber avanzado”, reconoció.

También asumió la responsabilidad por el fracaso y evitó buscar excusas. “No es momento para poner culpas ni excusas. Asumimos la responsabilidad total del resultado”, sostuvo.

Úbeda admitió que Boca no tuvo claridad ofensiva, especialmente en el segundo tiempo, cuando monopolizó la pelota pero no encontró los caminos para romper la defensa chilena. “El rival hizo su negocio, se defendió bien y nosotros no pudimos encontrar soluciones”, explicó.

Un plantel que también quedó señalado

La eliminación no solo pone en duda la continuidad del entrenador. Dentro del club existe la sensación de que será necesario realizar una profunda renovación del plantel.

Varios futbolistas quedaron apuntados por los hinchas después de un semestre lleno de decepciones. Entre ellos aparece Edinson Cavani, cuyo rendimiento volvió a estar lejos de las expectativas que generó su llegada. El uruguayo encabeza una lista de jugadores que podrían abandonar la institución en los próximos meses.

También hay cuestionamientos hacia otros referentes que no lograron sostener el nivel esperado en los momentos decisivos.

Lo que viene para Boca

Con la Libertadores terminada, Boca deberá enfocarse ahora en la Copa Sudamericana. El equipo enfrentará a O’Higgins de Chile en los playoffs por un lugar en los octavos de final.