⁠¿Se queda o se va? Se confirmó el futuro de Gareca en la Selección de Chile

Milad también valoró el esfuerzo de los jugadores y el compromiso mostrado en el campo. "Queremos romper la mala racha y darles un premio a estos muchachos que se han esforzado", indicó, destacando la disposición y la garra del equipo en el último partido, pese a la caída ante Brasil.

Por su parte, Ricardo Gareca reflexionó sobre el difícil presente de la Roja y, aunque reconoció la presión por los resultados, se mostró firme en su decisión de continuar: "Soy capaz de aguantar resultados negativos, pero hay cosas que no puedo resolver". Aun así, el técnico argentino mantiene su confianza de cara al futuro. "De ninguna manera me bajo de la posibilidad de un Mundial. Mientras los números me den, sigo confiando", concluyó Gareca, convencido de que Chile puede revertir esta delicada situación en el camino hacia la clasificación mundialista.