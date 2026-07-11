El terrible momento que atravesó el jugador sudafricano que jugó el Mundial antes de su muerte: "Lo dio todo a pesar del dolor"

El esfuerzo del mediocampista y de sus compañeros rindió frutos históricos sobre el césped norteamericano. Después del empate ante República Checa, Sudáfrica logró una victoria clave frente a Corea del Sur por 1-0 y, por primera vez en su historia, avanzó a la segunda ronda de una Copa del Mundo. El futbolista del Mamelodi Sundowns ratificó su rol como una de las piezas fundamentales de la plantilla al registrar minutos en los tres compromisos disputados por el seleccionado a lo largo del certamen internacional.

Qué se sabe sobre las circunstancias de la muerte de Jayden Adams

El fallecimiento del joven futbolista aconteció a las pocas semanas de haber completado su participación oficial en la máxima cita del fútbol global.

El desenlace de la vida del joven deportista arrojó un manto de misterio y tristeza sobre todo el ambiente deportivo de su nación. Este sábado, dos semanas después de la salida de Sudáfrica del Mundial, fue confirmada su muerte en circunstancias todavía desconocidas. La noticia de su deceso a los 25 años generó un impacto inmediato en sus seres queridos, compañeros de club y fanáticos, quienes pasaron en cuestión de días de celebrar una clasificación histórica a despedir de forma prematura a una de sus máximas promesas futbolísticas.