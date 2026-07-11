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TRAGEDIA Y DOLOR

El terrible momento que atravesó el jugador sudafricano que jugó el Mundial antes de su muerte: "Lo dio todo a pesar del dolor"

El mediocampista sudafricano de 25 años afrontó un duro momento antes de su deceso. Los detalles del desgarrador momento.

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El terrible momento que atravesó el jugador sudafricano que jugó el Mundial antes de su muerte: Lo dio todo a pesar del dolor

El plano deportivo de la Copa del Mundo suele exhibir las sonrisas de la victoria y el esfuerzo físico de la competencia, pero muchas veces esconde realidades personales sumamente complejas y dolorosas. El fútbol sudafricano quedó marcado por la tragedia tras la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la selección nacional y del Mamelodi Sundowns, quien falleció a los 25 años pocos días después de regresar del Mundial 2026. Su historia conmovió profundamente al país africano, revelándose que durante el torneo de la FIFA, Adams atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida personal, pero igual decidió salir a la cancha a defender sus colores.

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Formación confirmada en Argentina. (Foto: Reuters).

La intimidad del futbolista se vio sacudida por un golpe devastador justo antes de un compromiso determinante para las aspiraciones de su seleccionado en el Grupo A. Un día antes del partido frente a la República Checa, la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) comunicó el fallecimiento de Marianna Adams, abuela del jugador. La dolorosa noticia llegó formalmente el 18 de junio de 2026, en la antesala del trascendental duelo programado en el Estadio Atlanta. A pesar del profundo dolor por el luto familiar, Jayden Adams fue titular y completó el partido, que terminó empatado 1-1 y significó el primer punto de Sudáfrica en la competencia.

La actitud y el entere del joven volante central despertaron un inmediato reconocimiento por parte de las autoridades de la federación de su país, quienes valoraron su compromiso en una instancia tan extrema. En un comunicado oficial, la SAFA expresó su pesar por la pérdida de Marianna, quien falleció en un hospital de Stellenbosch y fue despedida por su familia el 27 de junio. La entidad destacó el profesionalismo del jugador, remarcando que fue titular en el partido contra la República Checa y lo dio todo, a pesar del profundo dolor por la pérdida de su abuela. Asimismo, el presidente de la federación, Danny Jordaan, transmitió sus condolencias uniéndose al duelo.

Cómo fue el histórico paso de la selección de Sudáfrica en el Mundial 2026

El combinado comandado en el terreno por figuras como Adams logró romper sus propios límites estadísticos y meterse por primera vez en las llaves de eliminación directa.

El esfuerzo del mediocampista y de sus compañeros rindió frutos históricos sobre el césped norteamericano. Después del empate ante República Checa, Sudáfrica logró una victoria clave frente a Corea del Sur por 1-0 y, por primera vez en su historia, avanzó a la segunda ronda de una Copa del Mundo. El futbolista del Mamelodi Sundowns ratificó su rol como una de las piezas fundamentales de la plantilla al registrar minutos en los tres compromisos disputados por el seleccionado a lo largo del certamen internacional.

Qué se sabe sobre las circunstancias de la muerte de Jayden Adams

El fallecimiento del joven futbolista aconteció a las pocas semanas de haber completado su participación oficial en la máxima cita del fútbol global.

El desenlace de la vida del joven deportista arrojó un manto de misterio y tristeza sobre todo el ambiente deportivo de su nación. Este sábado, dos semanas después de la salida de Sudáfrica del Mundial, fue confirmada su muerte en circunstancias todavía desconocidas. La noticia de su deceso a los 25 años generó un impacto inmediato en sus seres queridos, compañeros de club y fanáticos, quienes pasaron en cuestión de días de celebrar una clasificación histórica a despedir de forma prematura a una de sus máximas promesas futbolísticas.

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