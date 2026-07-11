El terrible momento que atravesó el jugador sudafricano que jugó el Mundial antes de su muerte: "Lo dio todo a pesar del dolor"

El plano deportivo de la Copa del Mundo suele exhibir las sonrisas de la victoria y el esfuerzo físico de la competencia, pero muchas veces esconde realidades personales sumamente complejas y dolorosas. El fútbol sudafricano quedó marcado por la tragedia tras la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la selección nacional y del Mamelodi Sundowns, quien falleció a los 25 años pocos días después de regresar del Mundial 2026. Su historia conmovió profundamente al país africano, revelándose que durante el torneo de la FIFA, Adams atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida personal, pero igual decidió salir a la cancha a defender sus colores.