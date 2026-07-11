Conmoción: la desgarradora hipótesis sobre la muerte de Jayden Adams tras jugar el Mundial 2026

El ámbito del deporte internacional se encuentra sumido en un profundo estado de conmoción luego de confirmarse una de las noticias más dolorosas de la temporada. El fútbol mundial quedó sacudido por la noticia de la muerte de Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la Selección de Sudáfrica, a los 25 años. El joven futbolista se había transformado en una de las figuras emergentes de su país, al punto de haber representado recientemente a su nación en la Copa del Mundo de la FIFA que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.