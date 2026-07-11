Conmoción: la desgarradora hipótesis sobre la muerte de Jayden Adams tras jugar el Mundial 2026

Brendine Johnson, familiar cercano del futbolista, fue quien transmitió el dolor del círculo íntimo expresando que en este momento las cosas aún están muy recientes. El allegado remarcó que la pérdida los ha destrozado a todos, justo después de regresar del Mundial y luego recibir esta noticia, por lo que pidió que se respete la privacidad de la familia ya que nadie esperaba esto. Johnson recordó que había conversado con Adams días antes y que el jugador se mostraba muy positivo sobre volver, entusiasmado por su futuro tras el Mundial y por la posibilidad de ser campeón de la CAF con su club, sabiendo lo que le esperaba en su carrera profesional.