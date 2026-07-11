La repudiable frase de Manuel en Gran Hermano sobre la bandera argentina: "Va en el..."

Cómo reaccionaron al comentario de Manuel en Gran Hermano

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y varios usuarios apuntaron contra Manuel por sus dichos sobre la bandera argentina en Gran Hermano. "¿Cómo vas a decir eso de la bandera de Argentina? Ni en joda se dice eso, pelotudo. Dios, saquen a este nefasto de la casa. ¡Manu al 9009!", expresó un internauta.

En la misma línea, otro usuario cuestionó la actitud del participante y señaló: " La campaña antiargentina que hay por las redes y tener a este pibe en un reality diciendo esto es increíble".

" Este pibe ya debería ser expulsado. No se tendría que permitir denigrar a las mujeres, faltarle el respeto a Messi y ahora insultar a la bandera", pidió un segudior severas medidas contra el ex de Zoe Bogach.

Por último, una persona que hasta el momento se mostraba a favor del participante cambió su postura tras la polémica: "Era fan de Manu, pero con esto claramente se ganó el Manu al 9009".