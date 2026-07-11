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La repudiable frase de Manuel en Gran Hermano sobre la bandera argentina: "Va en el..."

En la previa del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Manuel de Gran Hermano realizó un comentario fuera de lugar sobre la bandera argentina y en las redes sociales lo fulminaron.

11 jul 2026, 19:57
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La repudiable frase de Manuel en Gran Hermano sobre la bandera argentina: "Va en el..."

Con la ilusión de ver a la Selección Argentina dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato del mundo, los jugadores de Gran Hermano palpitan el trascendental cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Mientras en la casa más famosa del país se vive una jornada atravesada por la expectativa y el clima mundialista, un inesperado comentario terminó robándose toda la atención.

Lejos de provenir de los participantes extranjeros —Pincoya (Chile), Cinzia (Venezuela), Yipio (Uruguay) o Campanita (Paraguay y Brasil)—, las frases que generaron mayor polémica salieron de boca de un argentino. Manuel hizo un comentario sobre la bandera de Argentina con declaraciones que cayeron muy mal entre los fanáticos y rápidamente encendieron el debate fuera de la casa.

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"La bandera argentina va en los huevos o en el cul", lanzó Ibero desde fuera de cuadro. Aunque la transmisión enfocaba a la uruguaya Yipio y a Juanicar, su comentario se escuchó con claridad.

Aunque todo indica que se trató de una broma de mal gusto, la difusión del video desató una fuerte repercusión en las redes sociales. A partir de ese momento, distintas páginas y cuentas dedicadas al reality comenzaron a pedir la eliminación de Manuel en la gala del lunes, en la que figura entre los nominados junto a Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia.

Cómo reaccionaron al comentario de Manuel en Gran Hermano

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y varios usuarios apuntaron contra Manuel por sus dichos sobre la bandera argentina en Gran Hermano. "¿Cómo vas a decir eso de la bandera de Argentina? Ni en joda se dice eso, pelotudo. Dios, saquen a este nefasto de la casa. ¡Manu al 9009!", expresó un internauta.

En la misma línea, otro usuario cuestionó la actitud del participante y señaló: " La campaña antiargentina que hay por las redes y tener a este pibe en un reality diciendo esto es increíble".

" Este pibe ya debería ser expulsado. No se tendría que permitir denigrar a las mujeres, faltarle el respeto a Messi y ahora insultar a la bandera", pidió un segudior severas medidas contra el ex de Zoe Bogach.

Por último, una persona que hasta el momento se mostraba a favor del participante cambió su postura tras la polémica: "Era fan de Manu, pero con esto claramente se ganó el Manu al 9009".

     

 

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