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MISTERIO E INDIRECTAS

El enigmático mensaje de Wanda Nara que Yanina Latorre relacionó con un nuevo escándalo

Wanda Nara volvió a generar intriga con un fuerte mensaje y Yanina Latorre sumó información que despertaron sospechas sobre un posible nuevo escándalo.

26 jul 2026, 23:10
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yanina latorre y wanda nara
yanina latorre y wanda nara

Wanda Nara volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación enigmática que, fiel a su estilo, dejó más preguntas que respuestas. La empresaria utilizó sus historias de Instagram para compartir una frase que rápidamente llamó la atención y que podría estar dirigida a alguien de su círculo cercano.

"Pensé que eras de mi team", escribió Wanda junto a un emoji de corazón roto, sin brindar mayores explicaciones sobre el destinatario ni sobre el motivo que la llevó a expresarse de esa manera.

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Pero el misterio creció todavía más cuando Yanina Latorre también hizo una publicación que parecía relacionarse con el mensaje de Wanda. La conductora escribió: "¿Se viene otro gate?", y agregó: "No hay nada que hacer, siempre interrumpen mis vacaciones".

“Parece que el quilombo es con alguien muuy cercano”, siguió Yanina. Y, como si faltara una pieza más para completar el enigma, la comunicadora sumó otra expresión que apuntó directamente a dos figuras conocidas: “Dos hermanitas muy famosas”.

Por ahora, ni Wanda ni Yanina explicaron públicamente a qué se referían con estos mensajes, pero sus publicaciones ya generaron todo tipo de teorías en redes sociales.

Cuál es el firme mensaje de Wanda Nara tras el robo en Milán

Wanda Nara atravesó un momento de gran tensión mientras seguía en Estados Unidos la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, cuando recibió el aviso de que habían entrado a robar en su casa de Milán.

La conductora relató en sus redes que un grupo de delincuentes irrumpió en la vivienda mientras sus hijos estaban acompañados por Nora Colosimo, y que se llevaron objetos de valor junto con documentación familiar.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", escribió en sus plataformas digitales.

Ya el domingo, Wanda compartió un nuevo mensaje en el que agradeció el apoyo recibido en Italia y destacó la tarea de la policía en la investigación para dar con los responsables del hecho.

"Me emociona ver cómo tantos viejos amigos se están uniendo a nosotros. Me emociona ver cómo la policía está buscando e investigando lo que ha sucedido", expresó en italiano desde sus historias de Instagram.

La publicación, musicalizada con una canción de Tiziano Ferro, incluyó otra reflexión: "Me emociona sentir que, a pesar de vivir y trabajar en mi país, donde está mi casa, Italia nunca ha dejado de ser mi segunda casa".

     

 

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