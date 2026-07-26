El enigmático mensaje de Wanda Nara que Yanina Latorre relacionó con un nuevo escándalo

Por ahora, ni Wanda ni Yanina explicaron públicamente a qué se referían con estos mensajes, pero sus publicaciones ya generaron todo tipo de teorías en redes sociales.

Cuál es el firme mensaje de Wanda Nara tras el robo en Milán

Wanda Nara atravesó un momento de gran tensión mientras seguía en Estados Unidos la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, cuando recibió el aviso de que habían entrado a robar en su casa de Milán.

La conductora relató en sus redes que un grupo de delincuentes irrumpió en la vivienda mientras sus hijos estaban acompañados por Nora Colosimo, y que se llevaron objetos de valor junto con documentación familiar.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", escribió en sus plataformas digitales.

Ya el domingo, Wanda compartió un nuevo mensaje en el que agradeció el apoyo recibido en Italia y destacó la tarea de la policía en la investigación para dar con los responsables del hecho.

"Me emociona ver cómo tantos viejos amigos se están uniendo a nosotros. Me emociona ver cómo la policía está buscando e investigando lo que ha sucedido", expresó en italiano desde sus historias de Instagram.

La publicación, musicalizada con una canción de Tiziano Ferro, incluyó otra reflexión: "Me emociona sentir que, a pesar de vivir y trabajar en mi país, donde está mi casa, Italia nunca ha dejado de ser mi segunda casa".