Las palabras del rey Felipe VI al recibir a la selección de España: "Fue un privilegio verlos jugar"

“Enhorabuena. Lo principal, enhorabuena de todo corazón. Fue una odisea. El camino fue largo y no solo en esta última fase. También tan largo, con 48 equipos”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, Felipe VI destacó las dificultades que atravesó el equipo durante la competencia. “Fue un triunfo épico. Sufrieron. Volvieron algo magullados y cansados. Les encajaron algunas críticas, ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de haber traído la Copa a casa?”, señaló.

Además, agregó: “Fue un privilegio y un disfrute para haberlos visto jugar la final, celebrado con ustedes ese momento de alzar la Copa, y darles la bienvenida a casa, con unas inmensas gracias de toda España. Volvemos a ser campeones del mundo gracias a ustedes, hoy somos campeones y campeonas del mundo”.

Felipe VI también resaltó las cualidades colectivas del seleccionado campeón. “Fueron equipo, solidarios, generosos, y además ganaron con gallardía. Llevarán para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España. Son todos un conjunto estelar y legendario para la historia del fútbol y del deporte español", manifestó.

España celebra el título mundial junto a sus hinchas en Madrid

Luego del encuentro con la Casa Real, la delegación española se trasladó a La Moncloa, donde fue recibida por el presidente Pedro Sánchez. Desde allí comenzó una jornada de celebraciones que incluye una recorrida en micro descubierto por distintos puntos de la capital española.

La denominada “rúa de los reyes del mundo” fue organizada como el acto central de los festejos y se esperaba la presencia de cerca de un millón de personas. (Foto: Reuters)

La Copa del Mundo llegó a Madrid junto al plantel campeón. El capitán Rodri, el entrenador Luis de la Fuente y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, encabezaron la llegada del trofeo a la ciudad.

La denominada “rúa de los reyes del mundo”, según la presentación realizada por el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, fue organizada como el acto central de los festejos en donde se espera la presencia de cerca de un millón de personas.

El recorrido comenzó en La Moncloa y continuó por la calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, hasta finalizar en la Plaza de Cibeles.

La RFEF anunció además un espectáculo con música, animación y distintos artistas en el escenario montado junto al Palacio de Comunicaciones, donde culminarán las celebraciones por la conquista del Mundial.