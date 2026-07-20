La preocupante noticia sobre Leandro Paredes tras la final del Mundial: "Sin poder respirar..."

"Le cuesta mucho respirar y hasta moverse, dormir, está muy molesto. No se dijo nada durante el Mundial para que los rivales no lo fueran a buscar ahí en esa zona, para que no le peguen", se conoció sobre la situación del futbolista, según consignó Paparazzi.

Y se agregó: "Ahora va a tener que parar un poco, descansar, porque tiene una fisura de costilla y ya no puede seguir así, va a acordar con el cuerpo médico de Boca para ver qué camino seguir".

Leandro Paredes igualmente estuvo a disposición de Lionel Scaloni y pese a esta molestia decidió jugar y brindarse por completo en cada partido, demostrando el compromiso de los futbolistas con la Selección.

En el último partido, el futbolista de Boca ingresó en el segundo tiempo en lugar de Nicolás González y a los pocos minutos fue amonestado, en un partido con mucha fricción y la tensión lógica de una final.

Cabe recordar que Paredes se perdió los últimos amistosos con la Selección y el primer partido de fase de grupos ante Argelia ya que venía una lesión en el isquiotibial en su club, lo que le lllevó un periodo de recuperación y se recuperó ya con el Mundial comenzado.

El picante análisis de Graciela Alfano sobre la final de Argentina y España

Graciela Alfano compartió un video en su cuenta de Instagram el día después del partido final entre Argentina y España del Mundial 2026 donde contó las malas sensaciones que le quedaron del encuentro.

"Y fue el peor partido de final que vi en mi vida. Vi muchas finales, algunas ganamos, otras perdimos, nos fuimos con rabia, obvio, a nadie le gusta perder", comenzó la actriz su análisis.

"Ahí hay una sensación fea, de bajón que va más allá del partido, y es que escuchamos las voces ajenas, esos insultos, esas calumnias", continuó con crudeza.

Graciela Alfano siguió puntualizando las tensas situaciones que se dieron durante el partido: "Algo llegó a la cancha, la gente que se tapa la boca y vaya a saber qué dice, los codazos, las faltas que no se cobran, responder, lesionarse, generarse tarjetas...Qué juego agresivo, feo, no nuestro, todo el partido fue feo".

"No sirvió no escuchar, aprendamos. Por eso el bajón de hoy. Somos subcampeones pero escuchamos voces ajenas y fue con mucha agresividad", aseguró la actriz.

Y cerró con un mensaje directo a la selección que se consagró campeón: "España: no te felicito, no jugaste como campeón, provocaste, que lo disfrutes".