Excelente noticia de ANSES: desde agosto, el Gobierno pagará un bono de $ 250.000

En el caso del casamiento, el organismo reconoce un pago extraordinario por única vez destinado a acompañar los gastos que implica esta nueva etapa de la vida familiar.

Con los valores correspondientes a julio de 2026, cada integrante de la pareja puede percibir hasta $129.208,51, siempre que reúna todos los requisitos exigidos. De esta manera, el monto conjunto puede llegar a $258.417,02.

Es importante aclarar que ambos integrantes pueden solicitar el beneficio, siempre y cuando cada uno cumpla con las condiciones establecidas por ANSES.

El beneficio no se deposita automáticamente

Uno de los aspectos que suele generar confusión entre los beneficiarios es que la Asignación por Matrimonio no se acredita de oficio.

Esto significa que, aunque la unión matrimonial figure registrada en los organismos correspondientes, los interesados deben presentar la solicitud ante ANSES para que el organismo evalúe el cumplimiento de todos los requisitos y, posteriormente, autorice el pago.

Quienes no realicen el trámite dentro del período habilitado perderán la posibilidad de acceder a esta ayuda económica.

Por ese motivo, ANSES recomienda verificar que toda la documentación esté actualizada y gestionar la prestación dentro de los plazos establecidos.

Quiénes pueden solicitar la Asignación por Matrimonio

El universo de beneficiarios es amplio e incluye tanto trabajadores registrados como personas que perciben determinadas prestaciones de la seguridad social.

Entre quienes pueden acceder al beneficio se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Personas que reciben prestaciones a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

En todos los casos, además de pertenecer a alguno de estos grupos, será necesario cumplir con los requisitos económicos y administrativos fijados por ANSES.

Cuáles son los requisitos económicos

Además de acreditar la situación laboral correspondiente, el organismo establece límites de ingresos que deben respetarse para acceder a la prestación.

Durante julio de 2026, los topes vigentes son los siguientes:

El ingreso del grupo familiar no puede superar los $6.069.688.

Ninguno de los integrantes puede percibir ingresos individuales superiores a $3.034.844.

Estos parámetros son revisados por ANSES al momento de analizar la solicitud y constituyen una condición indispensable para aprobar el beneficio.

Si alguno de estos límites es superado, la prestación no podrá otorgarse.

El matrimonio debe estar registrado

Otro requisito indispensable consiste en que el matrimonio figure correctamente registrado en las bases de datos de ANSES.

Si el organismo todavía no cuenta con esa información, los solicitantes deberán actualizar sus datos personales antes de iniciar el trámite correspondiente.

Mantener actualizada la información familiar resulta fundamental para evitar demoras o rechazos durante la evaluación del beneficio.

Hay un plazo para hacer el trámite

Uno de los puntos más importantes de esta prestación es que no puede solicitarse en cualquier momento.

ANSES establece un período específico para presentar la documentación.

Los interesados podrán iniciar la gestión desde los dos meses posteriores al casamiento y hasta un máximo de dos años desde la fecha en que se celebró el matrimonio.

Una vez vencido ese plazo, el derecho al cobro caduca y ya no será posible reclamar el pago.

Por esa razón, quienes se hayan casado recientemente deberían verificar si ya se encuentran dentro del período habilitado para iniciar la solicitud.

Cómo solicitar el beneficio

El trámite puede gestionarse una vez que el matrimonio haya sido registrado correctamente y se cumplan todas las condiciones exigidas.

Antes de iniciar la gestión, ANSES recomienda comprobar que los datos personales y familiares estén actualizados en sus registros.

Posteriormente, los interesados deberán presentar la documentación correspondiente para que el organismo evalúe la solicitud y determine si corresponde el pago de la asignación.

Tras la aprobación, el dinero se acredita según el calendario establecido por ANSES.

Cuándo se cobra la Asignación por Matrimonio en julio

El cobro de esta prestación se realiza de acuerdo con el cronograma de pagos de las Asignaciones de Pago Único (APU) que publica ANSES cada mes.

Las fechas varían según la terminación del DNI del beneficiario y el calendario oficial vigente.

Una vez aprobada la solicitud, el organismo informa el día exacto en que se acreditará el beneficio, respetando las fechas previstas para las APU del período correspondiente.

Por ello, resulta importante consultar periódicamente el calendario oficial para conocer cuándo estará disponible el pago.

Un beneficio poco conocido que continúa vigente

Aunque suele recibir menos difusión que otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o las jubilaciones, la Asignación por Matrimonio continúa siendo una herramienta vigente dentro del sistema de protección social argentino.

Su objetivo es brindar un acompañamiento económico a quienes formalizan su unión, ayudando a afrontar algunos de los gastos que implica el inicio de una nueva etapa familiar.

Además, al tratarse de un pago único, muchas personas desconocen que tienen derecho a solicitarlo o dejan pasar el plazo establecido por desconocimiento.

Por ese motivo, ANSES insiste en la importancia de revisar los requisitos, verificar que toda la información personal esté actualizada y realizar el trámite dentro del período habilitado.

Con un monto que en julio de 2026 puede alcanzar $258.417,02 por pareja, esta asignación representa un ingreso extraordinario que puede resultar de gran utilidad para quienes cumplen con las condiciones establecidas por el organismo.

En definitiva, la Asignación por Matrimonio sigue vigente y continúa formando parte del conjunto de beneficios que administra ANSES. Sin embargo, su cobro depende exclusivamente de que los interesados presenten la solicitud en tiempo y forma, respeten los límites de ingresos y acrediten correctamente su situación laboral y familiar. Para quienes reúnen todos estos requisitos, el beneficio constituye un importante respaldo económico que puede aliviar el presupuesto familiar durante los primeros meses posteriores al casamiento.