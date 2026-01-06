En vivo Radio La Red
Deportes
Los Pumas
Pamela Pombo
POLÉMICA

Separación y escándalo: el trasfondo detrás del divorcio entre una leyenda de Los Pumas y una modelo fitness

La relación entre el ex Puma Patricio Albacete y la modelo fitness Pamela Pombo llegó a su fin en medio de acusaciones sensibles, eliminación de fotos en redes y una causa que ya quedó en manos de abogados.

La historia de amor entre Patricio Albacete, una de las grandes leyendas del rugby argentino, y Pamela Pombo terminó envuelta en un fuerte escándalo que excede el plano sentimental y ya ingresó en el terreno legal. La separación, confirmada por la propia Pombo, se produjo apenas meses después de una boda ostentosa que había captado la atención del mundo del espectáculo y del deporte.

La noticia se conoció a través de la periodista Karina Iavícoli, quien dio detalles en el programa Infama. Allí, la modelo fitness confirmó el quiebre del vínculo, aunque evitó profundizar en las razones. “Sí, es verdad, me estoy separando. En este momento no puedo darte los motivos y razones por las cuales nos alejamos porque es algo muy grave y muy delicado, que está en manos de mis abogados”, fue el mensaje que encendió las alarmas.

image

Las señales que anticiparon la ruptura

En las últimas horas, tanto Albacete como Pombo eliminaron de sus redes sociales todas las fotos y videos que los mostraban juntos. Desaparecieron incluso los registros del casamiento y de la fastuosa fiesta posterior, un gesto que no pasó inadvertido entre seguidores y colegas.

Pombo solo conservó imágenes junto a sus amigas y algunas postales de su vestido de novia, un detalle que reforzó la idea de un quiebre definitivo. El silencio del exjugador de Los Pumas, en contraste con la breve confirmación de ella, también alimentó versiones y especulaciones.

Un amor fugaz y una boda de alto perfil

La relación había comenzado tras años de coincidir en un gimnasio. Luego de apenas dos meses de noviazgo, decidieron casarse por civil el 28 de diciembre de 2023. Siete meses más tarde, organizaron una gran celebración en un exclusivo salón de Pilar, con alrededor de 250 invitados.

El evento incluyó shows de comedia, bandas en vivo, luces, gastronomía de alto nivel y una puesta en escena poco habitual. Pombo contó con 20 damas de honor, mientras que Albacete eligió 15 padrinos. Entre los espectáculos estuvieron el humorista Sergio Gonal, un DJ y la participación del grupo Enanos Buenos Aires, caracterizados como figuras icónicas del cine de terror.

Quién es Patricio Albacete

Albacete es una figura central en la historia del rugby argentino. Integró el seleccionado nacional durante más de una década y disputó tres Copas del Mundo: Australia 2003, Francia 2007 y Nueva Zelanda 2011. Fue parte del equipo que logró el histórico tercer puesto en el Mundial 2007, torneo en el que jugó los siete partidos y apoyó un try.

Por su trayectoria recibió el premio Konex como uno de los cinco mejores jugadores de la década, junto a referentes como Agustín Pichot y Felipe Contepomi. Surgido de Manuel Belgrano, desarrolló gran parte de su carrera en Francia, con pasos destacados por Colomiers, Pau, Toulouse y Racing 92.

Tras su retiro en 2018, se volcó al entrenamiento, al negocio vitivinícola, a proyectos comerciales y a la escritura, con la publicación de su autobiografía Mil Batallas.

El perfil de Pamela Pombo y el silencio judicial

Pombo alcanzó popularidad en 2011 como una de las “hermanas Pombo” y por su relación con el futbolista Cristian Fabbiani. Con el tiempo se alejó de la televisión y se enfocó en el fisicoculturismo, donde obtuvo premios, además de consolidarse como instructora y creadora de contenido digital.

Hoy, el foco está puesto en el trasfondo legal de la separación. Las palabras “grave” y “delicado”, repetidas por Pombo, marcan un escenario complejo y explican el hermetismo de ambas partes. Mientras tanto, la historia que parecía de cuento de hadas se transformó en una ruptura cargada de silencio, abogados y preguntas abiertas.

