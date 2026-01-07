El Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez, blanqueó su romance con una polémica ex Gran Hermano: el video
Con un video que no dejó lugar a dudas, el Chyno Agostini blanqueó su presente sentimental junto a su nueva pareja, ex Gran Hermano, y lo selló con un apasionado beso frente a cámara.
7 ene 2026, 23:54
El Chyno Agostini confirmó a través de un video a los besos que está comenzando un romance con una exparticipante de Gran Hermano.
Su novia es nada menos que La Tana Fenocchio. Juntos realizaron un vivo en redes sociales para sus seguidores y contaron que están en pareja. “No les creo hasta que no se besen”, les escribió un usuario. “Nosotros ya nos besamos”, respondió el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, y su novia agregó: “Hay gente que no vio”. Acto seguido, la pareja selló el momento con un beso en cámara para quienes se lo estaban pidiendo.
En redes sociales, enseguida empezaron con las especulaciones y todo tipo de reacciones. Algunos no les creen y otros destacan la gran diferencia de edad, el hijo del músico tiene 25 años y la Tana, 34. "Es puro teatro para visualizaciones", escribió un usuario. "Ay la madre se debe querer rajar un t...", sumó otra usuaria, haciendo referencia a la reconocida actriz.
Se trata de un nuevo paso en el amor tanto para el joven como para la oriunda de La Matanza, quien desde su salida de la casa más famosa del país no había hecho pública su vida sentimental, exceptuando el episodio que tuvo con Thiago Medina.
A qué se dedica Chyno Agostini
El Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, tiene 25 años y eligió seguir los pasos de su padre en el mundo de la música tropical.
Con un perfil bajo pero cada vez más activo, el joven viene construyendo su propio camino artístico, presentándose en distintos escenarios y compartiendo su trabajo a través de las redes sociales, donde suele difundir novedades sobre sus lanzamientos y colaboraciones con otros músicos, mostrando su crecimiento y la búsqueda de una identidad propia dentro del género.
Hace un tiempo contó, en el programa Hay que Ver, cómo fue su adolescencia y trayecto escolar: "Desde chico soy tímido. Tuve problemas en el colegio, fui problemático. Me quedaba hasta tarde en el colegio porque no veía a mis papás en todo el día. Buscaba el tiempo para verlos y por eso me dormía en el cole, porque siempre terminaban tarde".
También confesó una drástica decisión que tomó en su adolescencia: “Soy un pibe al que en un momento le agarró la rebeldía y se fue de la casa a los 16 años. Después estuve un tiempo viviendo solo, las rebusqué solo y ni les hablaba a mis viejos”.