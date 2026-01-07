El Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez, blanqueó su romance con una polémica ex Gran Hermano: el video

A qué se dedica Chyno Agostini

El Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, tiene 25 años y eligió seguir los pasos de su padre en el mundo de la música tropical.

Con un perfil bajo pero cada vez más activo, el joven viene construyendo su propio camino artístico, presentándose en distintos escenarios y compartiendo su trabajo a través de las redes sociales, donde suele difundir novedades sobre sus lanzamientos y colaboraciones con otros músicos, mostrando su crecimiento y la búsqueda de una identidad propia dentro del género.

Hace un tiempo contó, en el programa Hay que Ver, cómo fue su adolescencia y trayecto escolar: "Desde chico soy tímido. Tuve problemas en el colegio, fui problemático. Me quedaba hasta tarde en el colegio porque no veía a mis papás en todo el día. Buscaba el tiempo para verlos y por eso me dormía en el cole, porque siempre terminaban tarde".

También confesó una drástica decisión que tomó en su adolescencia: “Soy un pibe al que en un momento le agarró la rebeldía y se fue de la casa a los 16 años. Después estuve un tiempo viviendo solo, las rebusqué solo y ni les hablaba a mis viejos”.