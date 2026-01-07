Centurión rompió el silencio y contó todo: el regreso a Boca que no fue, las heridas que lo marcaron y su futuro

¿Ricardo Centurión estuvo cerca de volver a Boca?

Uno de los pasajes más resonantes de la entrevista tuvo que ver con su frustrado regreso a Boca. Centurión contó que, cuando era jugador de Vélez Sarsfield, recibió un llamado de Marcelo Delgado para evaluar una vuelta al club de la Ribera. “Yo me iba caminando a Boca”, relató. Sin embargo, la negociación se cayó por desacuerdos con su representante, una decisión que hoy considera uno de los grandes errores de su carrera.

A pesar de eso, reafirmó su identificación con el club. “Yo soy bostero, pero mal”, lanzó, y recordó su vínculo con Juan Román Riquelme, con quien solía intercambiar mensajes antes de partidos importantes. Incluso evocó encuentros personales y charlas de fútbol que definió como inolvidables.

Cuáles fueron los tres dolores que marcaron su vida

Centurión también habló de las heridas que, según sus propias palabras, le quedarán para siempre. La primera tiene que ver con no haber sido parte de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, cuando sentía que estaba muy cerca de lograrlo. La segunda, justamente, es la chance perdida de regresar a Boca en plenitud.

La tercera es la más profunda y personal: el fallecimiento de Melody Pasini, su pareja, en un accidente de tránsito en 2020. “Ese golpe fue un detonante”, reconoció, aunque aclaró que hoy siente haberlo superado. “Un Mundial no lo juega cualquiera”, reflexionó, al poner en la balanza lo deportivo y lo humano.

Hoy, lejos de las luces y con un discurso más sereno, Centurión intenta reconstruirse. El talento sigue ahí; el desafío, según él mismo admite, es sostenerlo en el tiempo y encontrar un club que le permita escribir un nuevo capítulo.