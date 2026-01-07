En vivo Radio La Red
Centurión rompió el silencio y contó todo: el regreso a Boca que no fue, las heridas que lo marcaron y su futuro

Tras dejar Oriente Petrolero, Ricardo Centurión hizo un repaso profundo de su carrera y de su vida personal. Reveló cuándo estuvo a un paso de volver a Boca, enumeró los tres golpes más duros que lo atravesaron.

Centurión rompió el silencio y contó todo: el regreso a Boca que no fue, las heridas que lo marcaron y su futuro

Después de un tiempo alejado del centro de la escena, Ricardo Centurión decidió hablar. El delantero de 33 años, con pasado en Boca Juniors y Racing Club, rompió el silencio tras su desvinculación de Oriente Petrolero y dejó definiciones tan crudas como sinceras. En una extensa entrevista radial, el atacante repasó su presente, sus frustraciones más profundas y el deseo intacto de volver a sentirse futbolista en Argentina.

image

Su último paso por Bolivia aparece como un punto de inflexión. Centurión explicó que aceptó el desafío convencido de que era el momento de volver a enfocarse en su profesión. “No lo dudé porque sentía que era hora de trabajar de nuevo. Cuando ya tenés un hijo, pensás distinto”, afirmó. En ese balance, valoró haber superado una prueba personal compleja y destacó que, en lo deportivo, respondió con goles y regularidad, algo que le devolvió confianza.

Por qué Ricardo Centurión quiere volver a jugar en Argentina

El deseo de regresar al país está directamente ligado a lo personal. Centurión fue claro al explicar que su prioridad es estar cerca de su hija y demostrarle que puede sostenerse en el tiempo dentro del fútbol profesional. “Quiero volver a ser el de antes”, dijo, con la necesidad de reconciliarse con su historia reciente. En ese camino, no descartó ninguna opción: incluso dejó abierta la posibilidad de jugar en la B Nacional. “No se me cae ningún anillo. Si tengo que jugar en el Nacional B, lo hago”, aseguró.

El delantero también contó cómo su experiencia en Bolivia le permitió cambiar la mirada sobre muchas cosas. Reconoció errores, aceptó consejos que antes desoía y remarcó que hoy intenta entrenarse y prepararse todos los días para no fallarle a quienes vuelvan a confiar en él.

¿Ricardo Centurión estuvo cerca de volver a Boca?

Uno de los pasajes más resonantes de la entrevista tuvo que ver con su frustrado regreso a Boca. Centurión contó que, cuando era jugador de Vélez Sarsfield, recibió un llamado de Marcelo Delgado para evaluar una vuelta al club de la Ribera. “Yo me iba caminando a Boca”, relató. Sin embargo, la negociación se cayó por desacuerdos con su representante, una decisión que hoy considera uno de los grandes errores de su carrera.

A pesar de eso, reafirmó su identificación con el club. “Yo soy bostero, pero mal”, lanzó, y recordó su vínculo con Juan Román Riquelme, con quien solía intercambiar mensajes antes de partidos importantes. Incluso evocó encuentros personales y charlas de fútbol que definió como inolvidables.

Cuáles fueron los tres dolores que marcaron su vida

Centurión también habló de las heridas que, según sus propias palabras, le quedarán para siempre. La primera tiene que ver con no haber sido parte de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, cuando sentía que estaba muy cerca de lograrlo. La segunda, justamente, es la chance perdida de regresar a Boca en plenitud.

La tercera es la más profunda y personal: el fallecimiento de Melody Pasini, su pareja, en un accidente de tránsito en 2020. “Ese golpe fue un detonante”, reconoció, aunque aclaró que hoy siente haberlo superado. “Un Mundial no lo juega cualquiera”, reflexionó, al poner en la balanza lo deportivo y lo humano.

Hoy, lejos de las luces y con un discurso más sereno, Centurión intenta reconstruirse. El talento sigue ahí; el desafío, según él mismo admite, es sostenerlo en el tiempo y encontrar un club que le permita escribir un nuevo capítulo.

