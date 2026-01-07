Alpine se planta y marca el rumbo: la exigencia directa a Colapinto para 2026

“Cuando el auto es bueno, ambos pilotos son más que capaces de entregar lo que el auto permite”, explicó el directivo británico. Y agregó una frase que marca el eje del proyecto: “Necesitamos hacer un auto mucho mejor y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”.

Cuál es la exigencia para 2026

Con la mirada puesta en la temporada que comenzará el 8 de marzo, Nielsen fue claro sobre el objetivo principal: sumar con los dos autos. “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato”, afirmó. La referencia no es casual: en 2025, Alpine sufrió porque solo uno de sus autos logró puntuar, y aun así de manera insuficiente.

Ese contexto explica la exigencia directa sobre Colapinto. “Necesitamos estabilidad en el segundo auto y necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos”, sostuvo Nielsen, marcando que el argentino ya no será evaluado solo por su potencial, sino también por resultados concretos.

Cómo evalúa Alpine el crecimiento de Colapinto

Pese a elevar la vara, el jefe de equipo se mostró optimista respecto al camino del piloto argentino. Nielsen destacó que hubo carreras en las que Colapinto estuvo al nivel de Gasly e incluso lo superó en ritmo de carrera en algunos tramos. “Está en ese camino”, aseguró.

Además, dejó en claro que Alpine acompañará ese proceso de crecimiento. “Le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre”, afirmó, una frase que refleja tanto confianza como presión.

Un año clave para el proyecto y para el piloto

En Alpine saben que 2026 puede marcar un antes y un después. Con un auto que debería ser más competitivo y con una estructura más estable, el foco estará puesto en la regularidad. Para Colapinto, el desafío es claro: transformar velocidad y talento en puntos de manera consistente.

La autocrítica de Nielsen no solo apunta al pasado, sino que funciona como hoja de ruta. Alpine necesita dos autos competitivos y dos pilotos capaces de capitalizarlos. En ese escenario, el argentino tendrá una oportunidad concreta, pero también una responsabilidad mayor en un año que puede definir su futuro en la Fórmula 1.