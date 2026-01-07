En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

Alpine se planta y marca el rumbo: la exigencia directa a Colapinto para 2026

Steve Nielsen, jefe del equipo Alpine, reconoció el pobre rendimiento del auto en 2025 y elevó la vara para la próxima temporada. En ese contexto, fue claro sobre lo que espera de Franco Colapinto en un 2026 que aparece como decisivo para el equipo y para el piloto argentino.

La Fórmula 1 atraviesa su receso, pero puertas adentro los equipos trabajan intensamente para no repetir errores. En Alpine, la temporada pasada dejó un sabor amargo y obligó a una revisión profunda. Así lo reconoció Steve Nielsen, jefe de la escudería francesa, quien hizo una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del auto en 2025 y dejó una exigencia concreta para Franco Colapinto de cara a 2026.

Leé también El accidente de Franco Colapinto que cambió la F1: la modificación en el reglamento que hará la FIA en 2026
image

El balance interno en Alpine fue contundente. El equipo rápidamente entendió que el año anterior estaba perdido en términos competitivos y optó por enfocar recursos en el desarrollo del monoplaza para esta temporada. Sin embargo, esa decisión dejó a los pilotos en una posición incómoda: competir en clara desventaja frente a sus rivales durante gran parte del calendario.

“Creo que la cruda realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para sumar puntos”, reconoció Nielsen, sin rodeos, al analizar el rendimiento general del equipo. En esa línea, dejó una frase que sintetiza el diagnóstico interno: “Creo que ambos pilotos que tenemos ahora son mejores que el auto”.

¿Qué falló en Alpine durante 2025?

Desde la mirada del jefe del equipo, el problema fue estructural. El auto no estuvo a la altura y solo en situaciones muy puntuales permitió competir en el pelotón medio. Nielsen citó dos ejemplos concretos: Brasil y Las Vegas. En el primero, Pierre Gasly logró una clasificación y una carrera competitivas; en el segundo, el equipo volvió a mostrarse sólido de manera aislada.

“Cuando el auto es bueno, ambos pilotos son más que capaces de entregar lo que el auto permite”, explicó el directivo británico. Y agregó una frase que marca el eje del proyecto: “Necesitamos hacer un auto mucho mejor y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”.

Cuál es la exigencia para 2026

Con la mirada puesta en la temporada que comenzará el 8 de marzo, Nielsen fue claro sobre el objetivo principal: sumar con los dos autos. “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato”, afirmó. La referencia no es casual: en 2025, Alpine sufrió porque solo uno de sus autos logró puntuar, y aun así de manera insuficiente.

Ese contexto explica la exigencia directa sobre Colapinto. “Necesitamos estabilidad en el segundo auto y necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos”, sostuvo Nielsen, marcando que el argentino ya no será evaluado solo por su potencial, sino también por resultados concretos.

Cómo evalúa Alpine el crecimiento de Colapinto

Pese a elevar la vara, el jefe de equipo se mostró optimista respecto al camino del piloto argentino. Nielsen destacó que hubo carreras en las que Colapinto estuvo al nivel de Gasly e incluso lo superó en ritmo de carrera en algunos tramos. “Está en ese camino”, aseguró.

Además, dejó en claro que Alpine acompañará ese proceso de crecimiento. “Le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre”, afirmó, una frase que refleja tanto confianza como presión.

Un año clave para el proyecto y para el piloto

En Alpine saben que 2026 puede marcar un antes y un después. Con un auto que debería ser más competitivo y con una estructura más estable, el foco estará puesto en la regularidad. Para Colapinto, el desafío es claro: transformar velocidad y talento en puntos de manera consistente.

La autocrítica de Nielsen no solo apunta al pasado, sino que funciona como hoja de ruta. Alpine necesita dos autos competitivos y dos pilotos capaces de capitalizarlos. En ese escenario, el argentino tendrá una oportunidad concreta, pero también una responsabilidad mayor en un año que puede definir su futuro en la Fórmula 1.

