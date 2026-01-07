Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película más vista de Juan José Campanella

El club social Luna de Avellaneda atraviesa una crisis profunda. Las deudas se acumulan y la posibilidad de cerrar sus puertas se vuelve cada vez más concreta. Frente a ese escenario, surge una propuesta que promete salvarlo económicamente.

Román, uno de los socios más antiguos, se opone a esa transformación. Su lucha no es solo económica, sino emocional. Defiende recuerdos, vínculos y una forma de vida que parece extinguirse. A su alrededor, otros personajes expresan miradas diversas sobre el futuro.

Luna de Avellaneda 2

Juan José Campanella y Ricardo Darín antes de "El secreto de sus ojos"

Mucho antes de que El secreto de sus ojos marcara un hito global, Juan José Campanella y Ricardo Darín ya habían construido una sociedad artística sólida. Luna de Avellaneda fue una de las piezas fundamentales de ese recorrido compartido. Allí, ambos exploraron un registro íntimo, alejado del suspenso y más cercano al drama social.

Campanella eligió contar una historia pequeña en apariencia, pero cargada de simbolismo. Darín, por su parte, compuso un personaje contenido, atravesado por la frustración y el deseo de resistir. Esa combinación dio como resultado una película profundamente humana.

En retrospectiva, el film funcionó como un anticipo de lo que vendría después. La sensibilidad narrativa, el cuidado por los personajes secundarios y la mirada crítica sobre la realidad argentina ya estaban presentes. Netflix, al incorporarla a su catálogo, permitió que ese capítulo previo volviera a ser revisitado y valorado.

Ricardo Darín y Juan José Campanella

Ricardo Darín y un personaje que se volvió emblemático

La interpretación de Ricardo Darín fue uno de los pilares del film. Su Román evitó los golpes bajos y apostó por la contención. El actor eligió transmitir el conflicto interno desde gestos mínimos y silencios prolongados. Esa decisión potenció el impacto emocional de la historia.

Con el paso del tiempo, el personaje se consolidó como uno de los más recordados de su filmografía. Su regreso permitió redescubrir matices que quizás pasaron inadvertidos en el estreno original. La madurez del espectador actual aportó una lectura más profunda. Darín volvió a demostrar por qué su presencia sigue siendo clave para el cine nacional.

Luna de Avellaneda 1

El elenco de "Luna de Avellaneda" con Darín

Ricardo Darín

Eduardo Blanco

Mercedes Morán

Valeria Bertuccelli

Silvia Kutika

Jose Luis Lopez Vazquez

Daniel Fanego

Atilio Pozzobon

Horacio Peña

Alan Sabbagh

Luna de Avellaneda 4

Por qué esta película volvió a ser tendencia en Netflix

El regreso de Luna de Avellaneda no respondió a una moda pasajera. Se apoyó en una construcción narrativa sólida y en emociones universales. La plataforma ofreció el espacio. El público hizo el resto.

La combinación de un director reconocido, un elenco memorable y una historia profundamente argentina explicó el fenómeno. Sin necesidad de actualizar su contenido, la película volvió a encontrar sentido en el presente.

